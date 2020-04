Récapitulatif “Le boulanger et la beauté”: Saison 1, épisode 1 Première sur ABC

HISTOIRES CONNEXES

Le club rom-com “normal guy / gal et célèbre personne date” (voir: Notting Hill, Gagnez un rendez-vous avec Tad Hamilton!) A reçu un nouveau membre lundi avec la première de ABC de The Baker and the Beauty – mais était-ce l’amour à première vue pour vous?

Basé sur la série israélienne, le remake met en vedette Victor Rasuk (Jack Clancy’s Jack Ryan, How to Make It in America) dans le rôle de Daniel Garcia, un Joe régulier qui travaille dans la boulangerie cubaine de ses parents à Miami. La nuit où sa petite amie Vanessa (Michelle Veintimilla de Gotham) lui propose de façon extrêmement horrible en chantant “Love Story” de Taylor Swift au milieu d’un restaurant chic, Daniel se cogne sur Noa Hamilton (Nathalie Kelley de Dynasty), un mannequin devenu mannequin qui sort d’une rupture très médiatisée avec son petit ami acteur tricheur. Dans la salle de bain, Noa entend Daniel parler à une photo de la façon dont, s’il propose bientôt ou non, il est foutu dans les deux sens.

“Si vous devez vous parler de quelque chose, vous devriez peut-être simplement arrêter de parler”, conseille Noa à Daniel. Alors, quand Vanessa pose la question, Daniel la rejette devant tout le monde, et elle, à son tour, jette sa soupe sur lui avant de déclarer aux badauds qu’elle peut cuisiner, a sa propre entreprise et est officiellement sur le marché.

À l’extérieur du restaurant, Noa propose à Daniel de faire un tour avec trois souhaits – et une nuit qu’il n’oubliera jamais. Ils commencent par descendre en rappel sur le côté d’un bâtiment pour pulvériser une publicité mettant en vedette Noa, dont le père a utilisé son image sans son approbation. Ensuite, les deux se lient et gloussent et font cuire le dessert avant de se diriger vers une boîte de nuit pour une danse séduisante.

La famille de Daniel ne peut pas croire qu’il est avec Noa, mais c’est partout sur ses réseaux sociaux, donc ça doit être vrai. Et pour le confirmer, Daniel met Noa au téléphone avec sa sœur cadette Natalie (Belissa Escobedo) comme deuxième souhait. (Son premier souhait était simplement qu’une nouvelle chemise remplace sa chemise tachée de soupe.) Le souhait salutaire charme encore Noa, dont l’ex souhaitait un trio avec sa meilleure amie pour son anniversaire. Noa rassure Natalie que si elle est à moitié aussi charmante que son frère, elle se fera des amis dans sa nouvelle école. Lorsque Daniel saisit le téléphone, Natalie insiste: «Ne me parle pas. Lui parler. Elle vous aime.”

Mais est-ce réel? Le manager de Noa Lewis (Dan Bucatinsky de Scandal) prévient Daniel que Noa le fait après chaque chagrin. Elle rencontre des gars normaux, les emmène pour le trajet et ensuite tranquillement Lewis les ramène à leur réalité. Daniel sort du club et rentre chez lui, où il trouve une énorme ligne à l’extérieur de la boulangerie familiale, grâce aux hashtags de Noa. Le téléphone de Vanessa explose également avec des photos de la soirée de Noa et Daniel. Pendant que Vanessa se déchaîne, à la recherche de Daniel – sérieusement, quelqu’un donne un indice à cette femme – Noa se présente chez Daniel. «Je te dois encore un souhait», annonce-t-elle.

Le casting comprend également Carlos Gómez (The Glades), Lisa Vidal (Being Mary Jane, The Division) et David Del Rio (The Troop) en tant que père, mère et frère de Daniel, respectivement.

Le casting comprend également Carlos Gómez (The Glades), Lisa Vidal (Being Mary Jane, The Division) et David Del Rio (The Troop) en tant que père, mère et frère de Daniel, respectivement.