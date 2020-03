Récapitulatif «Le résident»: Conrad et Nic [Spoiler] dans la saison 3

HISTOIRES CONNEXES

Le post suivant contient des spoilers pour l’épisode de mardi de Le résident.

Les docs de Chastain Park Memorial voudront peut-être se familiariser avec Pinterest, car ils ont beaucoup de planification de mariage devant eux.

L’épisode de mardi de The Resident a livré non pas un, mais deux fiançailles pour l’hôpital. Tout d’abord, Irving a posé la question à Jessica, avec l’aide de ses collègues médecins et d’un passage de Shakespeare bien mémorisé. Puis, à la fin de l’heure – dans une proposition un peu plus spontanée – Conrad s’est agenouillé et a demandé à Nic de l’épouser, et elle a donné un «oui» enthousiaste avant qu’il ne puisse même finir la question .

Bien sûr, les téléspectateurs savent depuis des semaines que Conrad envisage de proposer à Nic. Dans le 10e épisode de la saison, Conrad a révélé à Devon qu’il avait acheté une bague de fiançailles … mais le grand geste a été reporté par le tir brutal de Conrad de Chastain, et le sujet n’a pas été revu beaucoup avant le versement de mardi, lorsque Nic a suggéré que le mariage serait être «la prochaine étape logique» de leur relation.

“Ce qui compte, c’est que nous essayions simplement de nous améliorer mutuellement”, a répliqué Conrad. “Ce qui compte, c’est que nous soyons unis.” Et avec cela, il a sorti la bague qui était assise dans la poche de son manteau pendant des semaines, et Nic l’a assuré que “je n’ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie” alors qu’elle était sur le point d’accepter sa proposition.

Ci-dessous, le leader Matt Czuchry offre ses réflexions sur le déroulement de la proposition de Nic et Conrad, ainsi que quelques teasers sur la confrontation Chastain-Red Rock qui clôturera la saison.

TVLINE | Emily VanCamp et vous-même aviez-vous des avertissements de producteurs que l’engagement se produirait dans cet épisode? Ou était-ce une surprise lorsque vous avez lu le script?

C’est venu comme une surprise [to me] que c’était dans l’épisode 16. Quand j’ai lu l’épisode, il est plein de tant de choses. Vous avez la proposition Irving et Jessica, vous avez la proposition Conrad et Nic, vous avez le ballon Devon et Princess Nadine, vous avez Mina et le Raptor et leur relation. Cela ressemblait plus à une finale de la saison qu’à l’épisode 16, donc j’ai été surpris par cela. J’ai été surpris que cela ne soit pas venu plus tard dans la saison, et j’ai également été surpris de voir qu’il y avait tellement de relations personnelles qui arrivaient à la tête.

TVLINE | La relation de Conrad et Nic a été si cruciale pour le spectacle que j’ai supposé que leur engagement final serait quelque chose de grand et élaboré. Vous attendiez-vous aussi à cela? Avez-vous été déçu de ne pas filmer une proposition plus exagérée?

Dans l’épisode 10, j’avais l’impression d’avoir planté la graine avec Conrad ayant la bague et la portant dans sa poche pendant des semaines. Pour moi, cela a montré un côté différent de ce personnage, car il est souvent quelqu’un de plutôt téméraire, surtout dans sa vie professionnelle. En ce qui concerne la proposition elle-même, souvent ce que vous pensez être le bon moment ne se passe pas comme vous l’espériez, et c’est ce qui la rend parfaite. Cette proposition est unique à Conrad et Nic de cette façon, avec Conrad disant: “Hé, vous m’avez donné des poulets.” [Laughs] C’est très spécifique à Conrad et Nic, et c’est ce qui a rendu cette proposition spéciale pour moi – la combinaison de Conrad étant si réfléchi et attendant le bon moment, et le bon moment s’est avéré justement être quelque chose qu’il n’avait pas prévu.

TVLINE | Allons-nous voir une planification de mariage avant la fin de la saison? Ou Conrad et Nic prennent-ils ce processus lentement?

Nous voyons un peu de planification de mariage. Nous voyons une fête de fiançailles dans l’épisode 17 [airing March 10]. Il y a des choses qui sont uniques à Conrad et Nic au cours de ces prochains épisodes.

TVLINE | Au cours de ces trois saisons, nous avons vu Conrad devenir beaucoup plus vulnérable avec Nic – mais il a également eu des problèmes d’engagement et de communication dans le passé. Maintenant qu’ils ont franchi cette étape, est-ce que l’un de ces problèmes refera surface pour Conrad?

Si vous regardez ce qu’ils ont vécu cette saison – Conrad se faisant virer, la sœur de Nic décédée, le père de Nic [contemplating suicide] – Ils ont traversé ces moments extrêmement difficiles cette saison, et ils l’ont traversé ensemble. Leur relation est tout à fait différente de ce qu’elle était dans les saisons 1 et 2 – mais aussi individuellement, ces personnages ont grandi et changé. Il y aura toujours des obstacles sur le chemin, mais je dirais que ces obstacles ne seront pas quelque chose du passé; ce seraient de nouveaux obstacles actuels. Et je pense que cela reflète la vraie vie. Lorsque vous pensez aux relations dans lesquelles vous avez été, les choses les plus difficiles que vous traversez vous définissent et vous changent. C’est ce qui est bien cette saison. Il reflète la vie réelle en termes de comment nous grandissons ensemble et comment nous nous séparons, même dans des situations extraordinairement difficiles.

TVLINE | Parlons de Red Rock Mountain Medical. Conrad est de retour à Chastain maintenant, et Logan Kim recule un peu, mais je suppose qu’une grande épreuve de force est à venir. Que pouvez-vous taquiner à ce sujet?

Nous commençons vraiment à aborder cela autour de l’épisode 19. J’ai lu les épisodes 19 à 21, et nous tournons l’épisode 20 maintenant. Tous ces fils se rejoignent d’une manière très unique. Ce que je vais dire, c’est que quelque chose se passe à l’hôpital qui est un défi pour Chastain en général, et en tant que morceau de cela, Conrad est obligé de faire certaines alliances avec des médecins qu’il avait précédemment évités. C’est ce qui rend ce dernier morceau d’épisodes unique. Ils sont collectivement confrontés à ce défi qu’ils n’ont jamais connu en tant qu’hôpital.

TVLINE | Y a-t-il une partie de Conrad qui est un peu timide pour affronter Red Rock? Il n’est pas du genre à reculer d’un combat, mais il a été viré il n’y a pas si longtemps.

Cela l’affecte, et cela témoigne de l’unicité de la fin de la saison. Ces alliances qu’il doit faire avec certains médecins – il doit trouver un moyen unique de venir au système, parce qu’il a été licencié. C’est ce qui est vraiment excitant, ce changement à Conrad. Il veut toujours s’en prendre au système, mais il doit le faire d’une autre manière à cause de ce qui s’est passé – tout comme la façon dont il a dû retourner à l’hôpital dans l’épisode 13, quand il a dû utiliser cette équipe de football et foirer un autre hôpital contre Chastain pour revenir à Chastain. C’était quelque chose qu’il n’avait jamais eu à faire auparavant, et c’est la même chose avec ça. Il est confronté à une situation qui le pousse à faire des alliances différentes qu’il préfère ne pas choisir.

Les fans de Resident, étiez-vous également surpris que Conrad et Nic se soient fiancés avant la finale de la saison? Donnez-nous votre avis dans les commentaires!