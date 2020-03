Récapitulatif «Legacies»: la fin de l’épisode 14 de la saison 2 – Dark Josie

HISTOIRES CONNEXES

Après avoir échappé à un monde en noir et blanc jeudi Legacy, Hope & Co. s’est retrouvé à naviguer dans une zone grise grave.

Pour aider les élèves de l’école Salvatore à résoudre leurs problèmes actuels, Emma a transporté leur conscience collective dans une chambre de chasse sur le thème noir, une brillante invention du vrai professeur Vardemus. (Note latérale: «chambre de chasse» est probablement mon mot le moins préféré dans tout le vers TVD, ne serait-ce que parce que je dois à chaque fois sur Google son orthographe correcte.)

«Nous avons exploré beaucoup de différents [genre] », a déclaré à TVLine le producteur exécutif Brett Matthews, qui a écrit cet épisode avec Mark Ryan Walberg. “Nous avons regardé le western, nous avons regardé le steam punk et nous avons regardé l’époque victorienne [before landing on noir]. “

Ce qui s’en est suivi est un coup de canon classique, mettant en vedette MG en tant que détective as enquêtant sur un complot de meurtre potentiel contre Lizzie, maintenant une célèbre starlette d’Hollywood. Bien que tout le monde ait appris des leçons importantes sur eux-mêmes tout au long du processus – y compris Lizzie admettant qu’elle a été trop égocentrique et MG réalisant qu’il doit avoir plus confiance en lui-même – la révélation la plus révolutionnaire a été Dark Josie, qui a utilisé sa magie pour maîtriser et manipuler l’expérience, est officiellement là pour rester.

“Le prochain épisode concerne vraiment les enfants à l’école qui s’occupent du problème de Dark Josie, et c’est un problème de type P”, a déclaré Matthews à TVLine. «Dark Josie va faire connaître sa présence et son besoin, et cela mettra tous nos personnages dans une situation très dangereuse. Elle s’est en quelque sorte déclarée super méchante à la fin de l’épisode 14, et dans l’épisode 15, elle commence à prouver pourquoi. L’épisode 15 apportera quelques mouvements assez audacieux qui auront des impacts majeurs sur le spectacle à l’avenir. “

Sur une note un peu plus optimiste, l’épisode de cette semaine a révélé que le vrai Vardemus a été piégé sur le campus dans un casier de gym pendant tout ce temps. Sa conscience a également été aspirée dans la chambre de chasse, alors quand son personnage est mort dans le fantasme noir, il s’est réveillé dans le monde réel.

«Nous aimons Alexis [Denisof], et c’est une histoire d’amour qui remonte à l’époque de Buffy quand j’étais assistante de production », explique Matthews. «C’est une joie de l’avoir avec lui, et il a été un très bon candidat, donc nous voulions vraiment le garder dans notre univers. Cela commence certainement un chapitre intéressant pour ce personnage. Nous sommes à un point de basculement passionnant de la saison où nous atteignons cette dernière grosse chute de montagnes russes. Maintenant, les choses commencent à se réaliser très rapidement – et Vardemus en est une grande partie. »

Discutons: la sortie explosive de Dark Josie vous a-t-elle laissé aussi secoué que la structure littérale de l’école Salvatore? Laissez un commentaire avec vos réflexions sur les legs de cette semaine ci-dessous.