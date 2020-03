Récapitulatif «Legacies»: Saison 2, épisode 16 – Fin du printemps expliqué

HISTOIRES CONNEXES

Jeudi Legacies n’était pas destiné à servir de «finale de printemps» du drame CW, mais grâce à la crise des coronavirus (peut-être en avez-vous entendu parler?), Nous y sommes.

L’épisode a plongé Hope dans le subconscient de Josie, un monde de conte de fées où la magie est interdite, les petits cochons sont sexistes et les règles habituelles ne s’appliquent pas exactement. Par exemple, en découvrant une Josie endormie au milieu des bois, Hope a refusé la suggestion du cochon de la réveiller avec un verrou à lèvres. “Je sais que c’est un conte de fées et tout, mais un baiser non consensuel n’est jamais la réponse”, a-t-elle répondu.

Au lieu d’un baiser, Hope a décidé de conquérir l’obscurité menaçant le subconscient de Josie de la meilleure façon qu’elle sache – en lui donnant un coup de pied dans le cul. Sa première bataille a été contre le Big Bad Wolf, qui a englouti le cochon de Hope avant de tuer la bête par une hache dans le dos. Puis vint quelques surprises: après avoir coupé le cochon du ventre du loup, nous apprîmes qu’il était en fait Josie déguisé. “Je ne peux pas faire blesser quelqu’un d’autre à cause de moi”, a-t-elle dit, exhortant Hope à fuir son subconscient. Mais c’était trop tard; Dark Josie a infiltré son propre esprit sous la forme d’une reine diabolique Il était une fois, les envoyant tous les deux en direction des collines.

Comme Josie l’a expliqué à Hope, Caroline avait l’habitude de lui lire des contes de fées et Lizzie quand ils étaient petits, d’où le thème de son monde subconscient. Et c’est exactement ce que Hope a rappelé à Josie – que c’était son monde. Elle a rendu la version diabolique d’elle-même plus puissante dans son esprit, donc si elle se convainc que le bien peut prévaloir, ils pourraient tous vivre heureux pour toujours.

«J’avais peur d’être forte», a déclaré Josie à son sosie sombre. «Je pensais qu’être fort signifiait blesser Lizzie. Je me suis dit qu’être puissant signifiait être mauvais, mais ça ne l’est pas. L’espoir est fort et elle est bonne. Vous avez fait une histoire – j’ai fait une histoire – où j’étais impuissant. Mais ce n’est pas vrai! ” Après avoir dépouillé mentalement l’ennemi de ses armes et armures, Josie a haché sa moitié la plus sombre, l’embrassant au revoir et la posant sur la même table en pierre où elle dormait autrefois.

Pendant ce temps, Lizzie a passé une heure à planifier ses propres funérailles pour convaincre “Hot Topic Josie homicide” qu’elle est vraiment morte – pour découvrir que le corps étudiant ne pleurait pas exactement sa perte. Heck, un rando haineux a même dit que c’était un “soulagement” de ne pas avoir à anticiper le prochain coup fou de Lizzie. (Bravo à Danielle Rose Russell pour sa solide impression de Lizzie, au fait. Alaric était un imbécile de penser que le sort de camouflage ne tromperait personne.)

Ce n’est que lorsque MG est monté sur le podium pour faire honte à ses camarades de classe de ne pas avoir accepté les tentatives de Lizzie de devenir une personne plus gentille que les choses ont finalement changé. D’autres enfants ont commencé à se remémorer des moments de gentillesse de Lizzie, en lui donnant, espérons-le, le courage de poursuivre sa quête sans fin d’amélioration personnelle. Ça fonctionne! Lizzie a rendu la pareille en écrivant et en livrant l’éloge de MG à un public d’un, énumérant toutes les merveilleuses qualités qui ont fait du personnage de Quincy Fouse un véritable favori des fans.

Pendant que tout cela se passait, Rafael est venu à l’esprit d’Alaric au sujet du meurtre de Landon en quelque sorte, suppliant le directeur de le sortir de sa misère. Quand Alaric a refusé, le Nécromancien a pris le contrôle, disant à sa marionnette d’amener le directeur de l’école Salvatore dans son repaire. C’est là que le fou à face hachurée proposa une trêve temporaire; il ramènerait tous ceux qu’il avait tués (y compris Landon!) si Lizzie faisait un sort pour lui transférer la magie noire de Josie.

Tout le monde a tenu sa part du marché, mais à la manière de Legacies, l’épisode s’est terminé par une mauvaise paire de rebondissements. Non seulement Landon ne reprend pas conscience, mais Hope reste également endormi pour une raison quelconque. On peut littéralement deviner quand on verra enfin les épisodes restants de la saison 2, mais comme la productrice exécutive Julie Plec nous le rappelle, l’épisode musical est le suivant – donc ça vaut vraiment la peine d’attendre.

