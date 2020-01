Récapitulatif «Legends of Tomorrow»: Première saison 5 – Documentaire Legends

HISTOIRES CONNEXES

Les légendes de demain sont de retour, et maintenant plus qu’un peu célèbres. Qui aime les projecteurs de super-héros? Et comment leur dernière alouette – un documentaire – a-t-elle pu concilier l’état d’esprit sombre de Sara?

Les légendes sont des célébrités japonaises qui fauchent des boissons dans le sillage de l’héroïsme diffusé publiquement sur la finale de la saison 4 sur Hey! World. Bien sûr, Nate se prélasse dans le buzz, jouant sur la façon dont il a été «changé» par sa mort de deux minutes – et pourtant, il ne peut pas se débarrasser du fait que «quelque chose ne va pas bien». C’est bien sûr une allusion à l’effacement de Zari du passé des légendes, où elle a été rapidement remplacée par son frère Behrad (qui semble être tout à fait le stoner). Mona agit maintenant comme l’agent littéraire de Mick alias Rebecca Silver, tandis que Gary a demandé à la marraine de fée Nora de réaliser son souhait, en faisant de lui l’apprenti de Constantine. Le but de Charlie ou son absence fréquente est souligné au début de l’épisode par sa décision de s’envoler dans un navire de saut, pour aucune raison autre que de s’ennuyer. Oh, et Gideon jaillit du charabia, ayant été infecté par une sorte de “données fantômes” pendant que Sara était partie.

Le Time Bureau étant fermé par le Congrès, Ava essaie de se remettre dans les bonnes grâces de l’oncle Sam en offrant une «transparence totale» dans les missions du Waverider – en autorisant une équipe documentaire à bord. Lorsque Sara revient de sa longue mission (le crossover «Crisis»), Ava demande à l’équipe de ne pas évoquer Oliver Queen, qui a chèrement disparu. Ray, cependant, régale ses «bros du temps» (et l’équipe de doc) avec des histoires de combats aux côtés de Superman, ce beau diable.

Bientôt, un séisme de classe 5 déclenche l’action de l’équipe reconstituée et la dirige vers la Russie impériale vers 1917, où Raspoutine est mis au repos – jusqu’à ce qu’il sorte de son cercueil pour vivre un autre jour! Travaillant avec ses contacts de la pègre avec Gary, John glane que Rasputin était une âme maléfique ramenée par Astra, qui “fait maintenant des mouvements d’argent” en enfer. (Débat Nate et Ray appelant ces nouveaux méchants «perverses du mal» ou «contre-méchants», mais Mona intervient avec le plus élégant «rappe».) Lors de leur première approche de Raspoutine, Nate parvient à éblouir le bis avec le perspective de renommée télévisée; Grigori à son tour conduit Nate à se souvenir d’une femme de son passé altéré, bien que son nom et son visage lui échappent encore.

Au milieu des Raspoutines, Ava a du mal à aider Sara à pleurer Oliver. (Son premier coup de couteau à un message de carte de condoléances heureusement non délivré est tout simplement faux!) Lorsque Sara commente que tout le monde a été trop occupé à jouer avec les caméras pour lui demander comment elle va, Ava explique qu’elle a demandé au gang de ne pas lui rappeler la mort d’Oliver .

“Ne me le rappelle pas? Pensiez-vous que je pouvais juste oublier…? »S’émerveille Sara. «Vous n’avez toujours aucune idée de ce que j’ai vu là-bas. D’innombrables Terres sont mortes. Je suis devenu Paragon et suis retourné au Big Bang. Nous avons redémarré l’univers, et maintenant personne ne se souvient même de ce que nous avons changé. Vous pouvez voir pourquoi je voudrais en parler à mes amis. Au lieu de cela, je reçois des caméras sur mon visage. »

L’explosion de Sara envoie Ava dans une frénésie de nettoyage frénétique, où elle nous raconte la performance peu flatteuse qu’elle a eue une fois … d’elle-même. Mais les dames ont ensuite lissé les choses au-dessus de la touche au milieu d’une mêlée avec Rasputin et ses hommes hypnotisés – culminant avec leur retrait en tandem de Rasputin, après quoi elles partagent un quasi-baiser romantique. (Ugh, Ray!) Ray rattrape son mauvais timing quand Sara lobe l’Atome dans le trou de tarte de Rasputin, après quoi Ray s’embigge pour exploser le rappel en taches de goo. “La taille compte!”, Dit le slogan de l’appareil photo prêt pour l’Atom.

Rassemblées pour un événement de presse de fin de documentaire, les légendes suivent l’exemple de Sara et proclament que leurs aventures Waverider n’étaient que de la magie de la caméra et de la chicane, qu’elles ne sont qu’une bande de fraudes. («Les effets spéciaux étaient douteux», explique Mona, la victime d’un CGI tellement médiocre.)

Malgré leur «sortie», la mission Waverider doit se poursuivre, financée maintenant par un œuf de Fabergé que Mick a pincé en Russie. Mick fait plus tard l’éloge de la prose romantique que Mona a conçue pour une lettre d’amour au coup de cœur de Rasputin, à tel point qu’il l’invite à prendre le relais en tant que Rebecca Silver. Mona accepte volontiers, mais dit qu’alors qu’il a jonglé avec deux vies à des rendements apparemment décroissants en tant qu’auteur, elle doit se concentrer – et quitte ainsi l’équipe. (Sorta. Ramona Abish Young est récurrente cette saison.)

Pour rendre encore une fois Astra déchaînée, Constantine boit une partie de la bouffe divisée de Rasputin (ewww a raison!) Et utilise un sort pour le transporter sur cette terre en dessous. Pendant ce temps, Nate, en train de peaufiner le glitchy Gideon, obtient un aperçu fugace d’un enregistrement de type Princess Leia réalisé pour lui par une belle brune.

“Nate, si tu vois ça, tu as changé mon avenir à Hey! World”, dit la femme. “Je ne sais pas où je serai ni qui je serai, mais je sais que je t’aime. Trouve-moi.”

Zee, laisse peut-être ton nom à Nate la prochaine fois?! Aidez un gars à sortir!