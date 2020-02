Récapitulatif «Legends of Tomorrow»: Saison 5, épisode 2 – New Zari

HISTOIRES CONNEXES

Le tremblement de terre de Legends of Tomorrow de cette semaine envoie l’équipe de Waverider à Los Angeles en 1947, où le tristement célèbre gangster Bugsy Siegel est ressuscité des morts, grâce au travail d’Astra.

La soif de pouvoir d’Astra a fait disparaître l’humanité d’elle, ce qui crée un dilemme pour Constantine, qui se retrouve à jouer le rôle d’une gumshoe P.I. quand lui, Sara et Ray sont pris dans les bureaux de Webb & Moore Private Investigators. Arborant un accent américain, Constantin présente Sara comme sa secrétaire. Ray, quant à lui, a «un visage de flic», intervient la demoiselle en détresse Jeanie Hill (star invitée Haley Strode), à ​​laquelle Ray répond joyeusement: «Merci!»

Jeanie veut échapper à son dangereux beau Bugsy (Jonathan Sadowski des Young & Hungry), mais craint qu’il ne la tue si elle le quitte. Ray lui donne de l’argent pour se cacher, tandis que le trio jalonne le hotspot hollywoodien de Bugsy, The Blue Iguana. À leur grande surprise, ils voient Jeanie aux côtés de Bugsy. Partir ne résoudra pas ses problèmes, explique-t-elle, car Bugsy a des photos compromettantes d’hommes puissants, qui la présentent comme l’appât. Sara décide de retourner les tables sur le gangster et le miel le piège. Avec une marche au ralenti et un coup d’œil, elle attire Bugsy à sa table et fait semblant d’être un reporter à potins. Elle a des informations juteuses dans sa voiture, et elle l’invite de manière suggestive à “jeter un coup d’œil à ce qu’il y a dans mon coffre”. Quand ils entrent dans l’allée, les ennemis de Bugsy se présentent et le douchent avec des balles, qui ne font rien pour lui nuire. À son tour, il sort un pistolet de l’enfer et les réduit en cendres lorsque la police arrive et emmène Bugsy au centre-ville.

Pendant ce temps, Ava et Mick ont ​​été chargés de garder un œil sur les choses au Blue Iguana, ce qui signifie que Mick ne fait que boire. Ava, cependant, n’est pas aussi ravie de simplement s’asseoir au bar et de ne rien faire lorsqu’elle était à la tête d’une énorme organisation gouvernementale. Elle noie ses douleurs dans l’alcool alors qu’elle s’exclame qu’elle est maintenant une vagabonde.

De retour au poste de police, Bugsy a tous les flics dans sa poche et est lâchée, alors Sara demande à Ava de créer une distraction pour attirer Bugsy au club – et sa petite amie est trop heureuse d’avoir besoin de lui. Ensuite, Sara appelle Bugsy sur “le souffleur” pour passer à The Blue Iguana “PDQ”. -une réalité. “C’est affreux. La pire chose que j’ai vue de ma vie, et j’étais là quand le Hindenburg est tombé! », Déclare un spectateur en fuite. Sara est ravie de voir Ava s’amuser.

Quant à Jeanie, elle montre sur Constantine comment elle va embrasser Bugsy et voler le pistolet Hell. En échange, elle veut que les photos de chantage, que Constantin a déterminées, soient enterrées sur une tombe. Quand ils trouvent les photos, Jeanie sort un pistolet et révèle que, plutôt que de les détruire, elle garde le chantage pour elle. Tout comme avec Astra, Constantine ne peut pas convaincre Jeanie de renoncer à son désir de pouvoir, et il ne peut pas non plus lui sauver la vie lorsque les flics de Bugsy font exploser la voiture de Jeanie. Un Constantin en colère emmène Bugsy et l’arme en enfer, mais il ne peut pas se résoudre à utiliser la dernière balle sur Astra. Au lieu de cela, il dit qu’il ne l’abandonne pas, puis tire sur Bugsy pour ce qu’il a fait à Jeanie.

Ailleurs, à Washington 2044, Behrad emmène son «professeur d’école de commerce» Nate au dîner d’anniversaire de son père, où Nate pose les yeux sur le nouveau Zari. “C’est toi. J’ai vu la vidéo », dit-il avec admiration. Mais Zari, qui est maintenant un magnat de Kardashian après être devenu célèbre sous le nom de Dragon Girl, le prend pour l’un de ses millions de followers sur les réseaux sociaux. “Merci pour votre subscription. Ce sont les fans qui font vraiment que tout le travail en vaut la peine », feint-elle. Quand il tient sa main un peu trop longtemps et ne peut pas arrêter de regarder, elle marmonne dans son souffle, “Quel bizarre.”

Après le dîner, Nate demande à Zari si elle se sent comme s’ils se sont rencontrés dans une autre vie, et elle l’accepte pour découvrir la vérité sur le soi-disant totem aérien volé de leur famille. Behrad arrive juste à temps pour empêcher Nate de dire quoi que ce soit. Après un certain temps, Zari comprend pourquoi le nouvel ami de son frère semble si familier: il était à Heyworld, et bon, Behrad aussi! Elle ne peut tout simplement pas comprendre comment ils n’ont pas vieilli depuis 24 ans. Lorsque Zari menace de dire la vérité à leurs parents, Behrad ouvre un portail et Zari se retrouve soudain sur le Waverider, criant dans son téléphone pour obtenir de l’aide.

Que pensez-vous de “Miss Me, Kiss Me, Love Me”?