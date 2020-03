Récapitulatif «Little Fires Everywhere»: Épisode 1 – Première sur Hulu

HISTOIRES CONNEXES

La liste des émissions de télévision que vous pouvez regarder pendant la mise en quarantaine est déjà bien longue… mais Hulu a ajouté un autre titre, au cas où.

Le nouveau drame du streameur Little Fires Everywhere a débuté tard mardi soir avec trois épisodes; les versements futurs chuteront tous les mercredis. Avant de nous dire ce que vous avez pensé de l’épisode 1, récapitulons ce qui se passe lors de la première de la série.

Une adaptation du roman de Celeste Ng de 2017 (que j’ai lu, aimé et, malheureusement, souhait a été honoré un peu mieux par la version de Hulu), Little Fires Everywhere met en vedette Reese Witherspoon dans le rôle d’Elena Richardson, une mère de quatre enfants de type A qui planifie et bavarde à sa façon à travers la vie à Shaker Heights, une ville de banlieue de l’Ohio. Lorsque Little Fires commence, Elena regarde en larmes le magnifique manoir de sa famille en flammes. Plus tard, les autorités ont dit à Elena et à son mari Bill (Joshua Jackson de The Affair) que l’incendie de la maison ne s’était pas simplement produit; il a été réglé intentionnellement, et quiconque l’a fait a déclenché de petits incendies partout dans la maison. Immédiatement, les flics soupçonnent Elena et la fille rebelle de Bill, Izzy.

Le spectacle revient alors en arrière quatre mois plus tôt. Sur le chemin du travail – Elena est journaliste à temps partiel pour un journal local et propriétaire à temps partiel pour un duplex en ville – elle repère une voiture garée qui regorge de trucs et il semble qu’une femme vit du véhicule. Revendiquant les meilleures intentions du monde, Elena rapporte que la voiture appartient à Mia Warren (Kerry Washington de Scandal) et à sa fille adolescente, Pearl. Mia gagne sa vie en tant qu’artiste, ce qui incite Pearl et Pearl à se déplacer un peu chaque fois que Mia termine son dernier projet. Cette fois-ci, ils ont atterri à Shaker Heights… et les choses démarrent de façon cahoteuse quand un flic arrive, leur demandant de partir.

Par coïncidence, Mia et Pearl finissent par visiter le même duplex qu’Elena gère, et toute la visite est enduite de tensions entre Mia et Elena; Mia ne sait pas qu’Elena a signalé sa voiture, mais elle n’est pas non plus là pour la déchiqueteuse d’Elena, un comportement un peu hideux lors de la présentation du duplex. Mia et Pearl s’éloignent presque de la propriété lorsqu’elles apprennent qu’elles ne peuvent pas louer de mois en mois – mais quand Elena repère la voiture de Mia et se rend compte que c’est celle qu’elle a rapportée, elle contourne un peu les règles et leur loue sur place . (Pearl est ravie d’avoir sa propre chambre pour la première fois, et Elena reprend sa culpabilité avec culpabilité.)

La maladresse entre Mia et Elena ne se dissipe pas beaucoup tout au long de la première heure. Lorsqu’Elena se rend compte que Mia travaille la nuit dans un restaurant chinois local, elle propose à Mia un travail de ménage à son domicile, qu’elle change de «responsable de maison» après que Mia insinue que l’offre est insultante. (Et elle refuse, bien sûr.)

Pearl, d’autre part, est un grand fan des Richardsons. Elle se lie rapidement d’amitié avec le fils d’Elena, Moody – et Moody écrase évidemment Pearl durement, alors que Pearl semble plus intéressé par son frère, Trip – et elle commence à passer de plus en plus de temps chez Richardson après l’école, beaucoup pour Mia. dépit.

La tension monte vers la fin de l’épisode, lorsque Pearl et Moody sont surpris en train de pénétrer dans un dépotoir à proximité. Ils ne sont pas vraiment en difficulté; en fait, l’homme qui les raccompagne n’est pas un officier de police, mais un membre de la surveillance de quartier de Shaker Heights. Pourtant, Mia est furieuse que Pearl puisse être si imprudente quand elle et Moody auront probablement des expériences très différentes avec les flics. Elena assure à Mia qu ‘”il n’y a aucune raison d’être aussi bouleversé”, mais Mia en a assez. Après le retour des Richardson à la maison, Mia et Pearl se font exploser, Pearl laissant entendre que Mia ne se soucie pas autant de son bonheur qu’Elena se soucie de celle de ses enfants. Il y a beaucoup de cris et de pleurs… mais, sur une note plus heureuse, Pearl et Mia font toujours leur secret «Je t’aime» frapper à travers le mur qui sépare leurs chambres. (Aww.)

Pendant ce temps, Elena a ses propres problèmes avec sa fille Izzy, qui refuse de s’adapter au moule de banlieue parfait qu’Elena, Bill et les autres enfants font. Izzy n’a que 14 ans, mais elle est déjà furieuse des nombreuses injustices du monde, y compris le fait que ses parents l’ont inscrite au camp d’orchestre. À mi-chemin de l’épisode, Izzy brûle un morceau entier de ses cheveux (juste pour le plaisir, semble-t-il), et une Elena scandalisée l’emmène au salon pour l’égaliser.

Plus tard, juste avant de monter sur scène pour la grande performance de son camp d’orchestre, Izzy est considérée comme un monstre par l’un de ses anciens amis – et, ayant atteint un point de rupture, Izzy écrit les mots “Not Your Puppet” sur son front et monte sur scène de cette façon. Au lieu de jouer de son violon pendant le concert, Izzy se contente de s’asseoir et de regarder les poignards dans sa famille dans le public, montrant les mots sur son visage. (Cette nuit-là, Elena entre presque dans la chambre d’Izzy pour parler avec elle, mais elle y pense mieux et s’en va. Izzy remarque l’ombre de sa mère qui s’approche de la porte, se tenant à l’extérieur pendant un moment puis s’éloignant, et elle semble déçu qu’Elena ne soit pas entrée.)

Le lendemain, Pearl et Mia résolvent leur combat de manière plus approfondie. Mia propose de peindre la chambre entière de Pearl, indiquant qu’ils seront à Shaker Heights pendant longtemps, puis présente à Pearl un vélo qu’elle a fabriqué à partir de pièces de rechange. Mia étend même une branche d’olivier à Elena, acceptant son offre d’être la nouvelle gouvernante des Richardson… mais, dans une tournure inquiétante des événements, Elena appelle plus tard l’une des références de Mia, seulement pour entendre que l’homme n’a jamais entendu parler d’un Mia Warren .

Tout au long de la première, Mia a un cauchemar récurrent. Dans le premier, elle est dans une rame de métro, et un homme (joué par Jesse Williams de Grey’s Anatomy) continue de la regarder, la mettant mal à l’aise. Dans le suivant, quelque chose de similaire se produit: Mia est à nouveau dans le métro, avec sa tête sur les genoux d’une femme jouée par Anika Noni Rose de The Good Wife. Les deux ont l’air satisfaits et Mia embrasse la main de la femme.

Mais de l’autre côté du train, une autre Mia – celle-ci semble très inquiète – les regarde tristement, avant d’attirer à nouveau l’attention du personnage de Williams. L’homme regarde fixement Mia, puis il se transforme brièvement en Elena, qui regarde Mia avec une expression inquiète avant de faire un sourire ironique. À ces deux occasions, Mia se réveille en sueur froide en pleurant.

À la fin de l’heure – sans savoir qu’Elena appelle actuellement ses références et a des doutes – Mia se met au travail dans sa chambre noire. Elle élabore une photographie: une photo sincère d’Elena se penchant par la fenêtre de sa voiture en souriant.

OK, ton tour. Que pensez-vous du premier épisode de Little Fires? Notez-le dans notre sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos commentaires complets.