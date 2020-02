Récapitulatif «Locke & Key»: Saison 1, épisode 1 – «Bienvenue à Matheson»

HISTOIRES CONNEXES

Netflix a enfin ouvert les portes de Keyhouse ce vendredi, avec son adaptation des bandes dessinées de Locke & Key. Allez-vous rester avec Matheson pour la saison de 10 épisodes?

Développé pour le petit écran par Carlton Cuse (Lost, Bates Motel), Meredith Averill (The Haunting of Hill House) et Aron Eli Coleite (Heroes), Locke & Key stars Darby Stanchfield (Scandal) comme Nina Locke, une veuve qui dans le sillage du meurtre tragique de son mari Rendell, par Sam Lesser, un lycéen, déménage elle-même et ses trois enfants – Tyler (Connor Jessup d’American Crime’s), Kinsey (Emilia Jones d’Utopia) et Bode (It’s Jackson Robert Scott) – à travers le pays de Seattle à la maison ancestrale de la famille Locke à Matheson, Massachusetts.

La série s’ouvre sur une scène dans laquelle un homme asiatique d’une quarantaine d’années reçoit un appel téléphonique, l’avertissant de la mort de Rendell Locke susmentionnée. Dire à la femme appelante qu’il sait ce qu’il doit faire, l’homme rassemble quelques papiers et photos à l’intérieur de sa maison – y compris une carte de Keyhouse – avant de récupérer dans un coffre-fort une clé qu’il plonge dans sa poitrine, se mettant et bientôt tout l’endroit sur le feu.

Trois mois plus tard, nous prenons le jeu de voiture «Serious Question» du corps du clan Locke alors qu’ils se dirigent vers un Matheson hivernal, où au magasin de crème glacée local, ils sont rapidement reconnus comme cette famille (par le scooper Scot, qui semble pour étinceler avec maussade Kinsey). En arrivant au grand Keyhouse, le quatuor est rencontré par le frère de Rendell, Duncan, qui fait un tour rapide du rez-de-chaussée tentaculaire si poussiéreux, avant d’admettre à Nina qu’il a été très négligent avec l’entretien, car le manse commémore une enfance pas si bonne .

Pendant que Tyler et Kinsey explorent une falaise voisine sur la propriété (en envoyant un selfie au téléphone de leur père décédé, pour l’amour de la postérité), Bode découvre une maison-puits. Passant devant sa porte verrouillée, le garçon prend une photo du puits sans fond, mais perd le Polaroid craché dans le gouffre noir d’encre. Pourtant, quelques instants plus tard, le Polaroid se matérialise sur le rebord du puits! Bode hurle dans le trou, et il est finalement répondu par son «écho», une voix féminine qui lui conseille d’être à l’affût des clés magiques cachées dans sa nouvelle maison. Bien sûr, Bode peu de temps après est repéré par des «chuchotements» pour casser le précieux bracelet de Kinsey – un cadeau de papa qu’elle a promis de protéger – et en extraire la clé Anywhere, qui permet à l’utilisateur de franchir une porte vers une autre porte ils ont déjà vu. Kinsey est sceptique quant à la revendication de Bode, même quand il fait un signe de la glace qu’il vient de se procurer dans son “placard”.

Au nouveau lycée des adolescents, Tyler se lie d’amitié avec d’autres camarades de hockey qui insistent pour que ses bagages tragiques le mettent facilement (bien que lors d’une fête à la maison ce soir-là, Tyler soit trop hanté par les visions de Sam, qui le nargue de venir rentrer trop tard pour sauver son père, pour aller jusqu’au bout avec Eden). Kinsey, quant à lui, déjeune sous les escaliers avec un sandwich “faux argent” jusqu’à ce qu’elle soit trouvée par Scot, qui l’invite à traîner avec “The Savini Squad” (son petit groupe d’aficionados de films d’horreur). La nuit de Kinsey, comme celle de Tyler, va de travers lorsque l’opinion de Scot sur les «filles finales» dans les films d’horreur, la frotte dans le mauvais sens, car elle s’est cachée avec Bode pendant la prise d’assaut de Sam Lesser dans leur maison de Seattle.

De retour à la maison, Bode met son bras dans l’évier de la cuisine (jamais une bonne idée, les enfants!) Pour pêcher une deuxième clé. Celui-ci s’insère dans une serrure qui se présente sur n’importe quel miroir, permettant à la personne d’entrer dans une sorte de royaume. L ‘«écho» de Bode avait suggéré qu’il le laisserait revoir son père mort, mais quand Bode se précipite pour signaler que sa mère a été piégée dans le miroir, la bonne dame révèle qu’elle jouait à un méchant jeu de sémantique, avant de se déchaîner avec la touche Anywhere. En retournant à la maison, Bode fait une boucle dans ses frères et sœurs, qui attachent une corde autour de la taille de Tyler alors qu’il s’aventure à l’intérieur du miroir lui-même pour trouver et retirer leur mère. Pourtant, quelques instants après l’expérience pénible, Nina semble inconsciente de ce qui s’est passé.

Dans les derniers instants de la première, nous visitons la prison où le tueur de Rendell, Sam, est enfermé. Il a un visiteur, et c’est la “bonne dame”.

«Salut, Sam», roucoule-t-elle au prisonnier. “Je t’ai dit que je viendrais te voir …”