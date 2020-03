Récapitulatif «Manifest» Saison 12 Épisode 12: Cal Is [Spoiler]

HISTOIRES CONNEXES

Alors que le manifeste de NBC a jeté les bases de la finale de la saison 2 de la semaine prochaine, il y a eu un beau mariage, oui, mais il n’y aurait pas de lune de miel pour Michaela, dont la décision de suspendre un appel a sans doute eu des conséquences désastreuses.

Comme Josh Dallas le rappelle à TVLine, «Ce que Ben a réalisé, en particulier après cet épisode où Grace a failli mourir, c’est que ce que nous devons faire, c’est suivre les appels. Il le dit à Grace – nous devons suivre les appels, car c’est là que se trouvent les réponses. “

Michaela, cependant, a ignoré un appel à «le laisser partir» lorsqu’elle a retrouvé Jace Taylor et ses deux copains de laboratoire de méthamphétamine (alias les trois figures de l’ombre). Si elle ne les avait pas menottés et les avait arrêtés, ils auraient pu être à l’intérieur de leur laboratoire de méthamphétamine quand il a explosé plus tard. Au lieu de cela, ils ont été vainement interrogés dans la boutique des flics, avant d’orchestrer leur évasion d’un transport en prison. Cette nuit-là, après que Mick et Zeke se soient retirés dans leur “Just Married!” voiture pour passer les derniers jours du marié avant la date de la mort ensemble, Jace & Co. se faufila sur Cal dans sa cour avant et attrapa le garçon. Quelques instants plus tard, Jace a appelé Mick pour lui livrer un ultimatum: «Ramène-nous notre cachette, ou on enterre ton neveu!»

Une fois bouclée au début de la finale du lundi 6 avril, la réaction de Ben à l’enlèvement de Cal “ne va pas être bonne, je vous le dis”, prévient Dallas. “Michaela avait un appel à suivre et elle ne l’a pas fait, et les choses commencent à mal tourner. Horriblement mal. Et c’est là que vous allez voir une grande tension »entre frère et sœur.

Comme si lui et Grace s’inquiétaient de leur fils kidnappé ne suffisait pas, Ben cette semaine a également commencé à avoir l’appel le plus déchirant du vol 828 explosant dans le ciel nocturne. (Cela faisait-il allusion à l’explosion du laboratoire de méthamphétamine, ou autre chose?) Pendant ce temps, Saanvi a fait des gestes audacieux pour faire resurgir Vance, soupçonnant en même temps que le major était derrière son brusque licenciement. Vance l’a affirmé, affirmant que le Major a fait des progrès dans les recherches volées de Saanvi, et qu’il a donc besoin d’elle hors du mélange. Saanvi, cependant, n’a pas l’intention de se cacher. Au contraire, elle est rare de poursuivre le major!

Qu’avez-vous pensé de l’épisode “Call Sign”?