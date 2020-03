Récapitulatif «Manifest»: Saison 2, épisode 11 – Trois personnages fantômes révélés

Le récapitulatif suivant contient les spoilers du manifeste.

Le manifeste de ce lundi soir (au moins partiellement) a résolu un mystère pendant près de deux saisons.

En octobre 2018, lors du deuxième épisode de la série NBC, un dessin de famille de Cal mettait en scène une tache inexplicable derrière lui et entre ses deux parents. À la fin de cette heure, 828er Kelly Taylor, peu de temps après avoir partagé à la télévision sa théorie du «complot» sur l’implication du gouvernement dans le mystère de l’avion réapparu, a été faufilée à la maison par une figure d’ombre et brutalement tuée.

L’élément d’ombre a été largement ignoré pendant une saison et demie complète, jusqu’à ce que l’évangéliste 828er Adrian soit récemment confronté à pas moins de trois figures d’ombre sinistres et imposantes dans une ruelle, son sort restant inconnu. Puis dans l’épisode de cette semaine, alors que la tache sur le dessin original de Cal s’était multipliée en trois, les silhouettes de sa chambre correspondaient à celles créées par, comme l’a récemment déclaré le showrunner Jeff Rake à TVLine, “trois des personnages les plus importants de la saison”.

L’un des personnages est Kory Jephers (joué par DazMann Still), un chauffeur de bus de métro qui aide les médicaments volés contre le rhume à être livrés à un laboratoire de méthamphétamine dirigé par les deux autres personnages, les frères Jace et Pete Baylor (joué par James McMenamin et Devin Harjes) . Michaela a appris pour la première fois l’opération de méthamphétamine lorsqu’elle a surpris un jeune homme en train de voler dans une bodega; répondant à un appel à «le laisser partir», elle a fait exactement cela, pour apprendre quelques instants plus tard qu’il avait piqué non pas une barre chocolatée, mais 20 boîtes de médicaments contre le rhume. Avec l’aide de Drea, Michaela et Jared ont retrouvé le laboratoire de méthamphétamine et, une ou deux fois plus tard, ont traîné les frères Baylor – bien que Jace l’ait fermement avertie avant d’être menottée: «Vous ne voulez pas faire ça…. Tu ferais mieux de t’éloigner. Vous savez, il y aura un enfer à payer. La douleur que je vais vous faire souffrir…. Une vengeance comme vous n’en avez jamais vue auparavant. C’est plus grand que nous deux. »

Michaela a cette fois ignoré un appel similaire à «le laisser partir» et a menotté Jace et Kory, tandis que Jared a attrapé Pete. Et à la fin de l’épisode, nous voyons les trois ombres qui émergent au coin de la chambre de Cal correspondre avec les ombres projetées par Pete, Jace et Kory, enfermées en prison.

Ailleurs dans l’antépénultième épisode de cette saison:

♦ Ben a commencé à se demander, plus que jamais et malgré comment les choses se sont déroulées avec l’accouchement de Grace, si les appels les conduisent en fait à faire le bien pour de mauvaises raisons, à nous «endormir dans l’obéissance pour un scénario de fin du monde . “

♦ Ben et TJ ont suivi leurs appels individuels vers une plate-forme de métro, où ils ont empêché un vieil homme de se lober devant un train à venir. Alors que l’inconnu récupérait à l’hôpital, ils ont trouvé parmi ses affaires une boîte à musique qui jouait la même berceuse que Cal chantait à bébé Eden depuis sa naissance. De plus, cette mélodie a été écrite par le père de Zeke – alias l’homme de la plate-forme du métro! Déjà à l’hôpital pour être surveillé pour sa propre détérioration liée à la date de décès, Zeke a rendu une visite hésitante à l’homme qui a renfloué sur lui et sa mère il y a des années, lui donnant une fermeture dont il ne savait pas qu’il avait besoin.

♦ En pleine réflexion sur Zeke, Saanvi s’est retrouvée enfermée dans son bureau / laboratoire, puis emmenée par des gardes de sécurité!

♦ En jalonnant la maison de méthamphétamine, Jared – bien qu’il ait fourni à Michaela son sandwich de charcuterie le plus préféré de tous les temps – lui a assuré qu’il ne pêcherait pas pour se remettre ensemble. Ce qui est bien puisque…

♦ Après avoir rencontré son père MIA, Zeke s’est présenté chez Mick et l’a surprise avec une bague de fiançailles – et elle a accepté sa proposition avec joie.

Que pensez-vous de l’épisode “Mineurs non accompagnés”?