Récapitulatif «Manifest»: Saison 2, épisode 7 – Saanvi / Alex Reunite

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur le Manifeste de NBC, l’un des appels les plus effroyables a été mené à bien, mettant en danger la vie réelle de nombreux 828. De plus, nous avons enfin rencontré l’insaisissable Alex!

Reprenant quelque temps après que le gang ait participé à cette vocation à gros budget – dans laquelle Ben, Mick et Saanvi se sont retrouvés à l’intérieur des restes carbonisés et fondus d’un vol 828 apparemment écrasé, avec des cendres tombant tout autour d’eux – Ben, comme il le fait, perplexe sur ce que tout cela signifiait. C’est-à-dire, quand lui et Grace ne pleuvaient pas de manière surprotectrice sur les plans de Cal de se tenir avec un ami à Coney Island, ou de rappeler à Olive qu’elle était clouée au sol après avoir affronté le «culte» d’Adrian.

En fait, Ben en est arrivé là avec Adrian, alors il s’est dirigé vers l’église et a menacé le camarade 828er d’accusations criminelles. Pendant que les messieurs l’avaient sorti, Isaiah, toujours effrayant, s’attardait à côté, écoutant. Creepily.

Olive et TJ, après avoir appris qu’Al-Zuras (lui de la carte de tarot, peu importe) tenait un journal, que la bibliothèque avait en attente pour les enfants, se dirigeait vers un club. Ben, après avoir étendu un rameau d’olivier (sans jeu de mots) à Adrian, s’est également dirigé vers le même club, pour discuter avec le chef de l’église. Et devinez quoi, Michaela s’est retrouvée là aussi, avec la promesse de rencontrer Isaiah pour obtenir des informations. Mais un par un, Ben et Michaela ont réalisé que non seulement ils étaient conduits au club sous de faux prétextes, mais que beaucoup d’autres personnes étaient des camarades 828!

Tout comme Mick a remarqué que la marque de champagne était servie (elle correspondait à celle vue lors de la dernière visite), 828 personnes ont commencé à basculer, droguées (ou pire) par le pétillant. Il s’est avéré qu’Isaïe avait conduit tout le monde là-bas (même en pinçant le téléphone portable d’Adrian) avec l’intention de les empoisonner, de les enfermer et de mettre le feu à l’endroit. Alors que l’endroit commençait à se remplir de fumée et de flammes, Ben et Michaela ont fait de leur mieux pour descendre les portes arrière et mettre les gens en sécurité. Zeke est arrivé pour soulever un faisceau chauffé au rouge de l’agent de bord Bethany – pas de brûlures aux mains, mais des engelures?! – tandis qu’Olive s’est tordu la cheville à un moment donné, forçant Ben à quitter TJ avec Nutjob Isaiah. Mais juste au moment où Ben a déposé Olive à l’extérieur et s’est préparé à doubler, le club est allé kaboom! TJ est (au moins en apparence) un enfer.

Saanvi, quant à elle, a été épargnée de tout ce drame enflammé, en partie parce qu’elle était occupée à travailler sur le sérum pour éliminer l’anomalie de l’ADN. Dans cet effort apparemment futile, son père l’a poussée à consulter l’immunologiste qui l’a aidée dans le passé à lutter contre le cancer – ce que Saanvi a fait à contrecœur, car ledit immunologiste est l’Alex, comme dans son compagnon de voyage en Jamaïque. Alors que les dames se réunissaient, Alex a essayé de s’excuser pour 1) s’écailler sur le chemin du retour de l’aéroport, et B) ne pas toucher la base avec Saanvi après son retour miraculeux. (Il s’avère qu’Alex, marié, s’inquiétait d’imploser sa famille au nom d’une “aventure”.) Saanvi ne voulait rien entendre, et malgré tout, Alex a toujours sa touche magique, car la prochaine course de Saanvi au sérum était une Succès! Et c’est pourquoi elle n’a pas participé à la toute dernière convocation du gang, à l’intérieur du club – et qu’Adrian a cette fois admis avoir partagé.

À la suite de l’incendie du club, Mick et Zeke ont professé leur amour l’un pour l’autre, malgré le fait qu’elle l’avait appelé plus tôt sur sa cachette secrète de pilules … Saanvi a trouvé et remercié Alex avec un câlin très chaleureux et larmoyant … Mick a réalisé que Jared avait a subrepticement accédé à son dossier sur les X-ers… et Oliver a parlé à Ben du journal d’Al-Zuras, que la bibliothèque avait remis à son bureau universitaire. Là, Ben ouvrit le tome poussiéreux et repéra presque immédiatement le dessin d’un homme transportant une jeune femme loin d’un feu – exactement comme il l’avait fait avec Olive! Et comme ce moment s’inscrit avec Ben, le journal commence à émettre une lueur brillante de ses pages…. Car.

Que pensez-vous de l’épisode «Sortie d’urgence»?