Récapitulatif «NCIS»: Finale de la saison 17 – Gibbs ouvre [Spoiler]

HISTOIRES CONNEXES

NCIS de CBS a clôturé la saison 17 (n tôt) avec un épisode qui a finalement envoyé Gibbs dans un voyage de 5000 miles, mais pas avant qu’il ait fait un pas encore plus grand – en s’ouvrant à un collègue.

La finale de la saison de l’ersatz (quatre épisodes n’ont pas été filmés en raison de la fermeture liée à la pandémie) a révélé que l’équipe de Gibbs s’efforçait de vérifier la réclamation d’un homme de 95 ans (star invitée Christopher Lloyd) qui avait essayé d’utiliser un Purple Heart en panne pour sécuriser ses cendres, à sa mort éventuelle, un lieu d’inhumation à Pearl Harbor. Éprouvée, l’équipe n’a pas pu placer ce Joe Smith à bord de l’USS Arizona le 7 décembre 1941, malgré son insistance sur le fait qu’il avait utilisé la carte d’identité de son frère aîné pour se faufiler.

En l’absence de preuves physiques, les agents spéciaux ont maintes et maintes fois pressé Joe Smith de les régaler avec des comptes rendus détaillés de ses actions lors de l’attaque de Pearl Harbor, mais le nonagénaire a gardé la maman. Finalement, cependant, Gibbs a contraint l’homme à s’ouvrir – et c’est ce qu’il a fait, avec un monologue vif et déchirant sur la façon dont il a à peine survécu au Jour de l’Infamie, tandis que son meilleur ami ne l’a pas fait. Ensuite, après avoir soigneusement cadencé le bras droit de Joe Smith qui avait été marqué de brûlures il y a longtemps, Gibbs a eu l’idée de le faire radiographier. Et enfoui profondément à l’intérieur, Jimmy a trouvé des éclats qui se sont avérés provenir de l’Arizona bombardé.

Joe Smith est décédé peu de temps après avoir partagé son histoire avec Gibbs. Mais avant que Gibbs n’escorte les cendres du vétérinaire à Pearl Harbor, il a décidé que lui aussi devait s’ouvrir sur ses propres expériences de guerre, au Koweït. «Hé, McGee…. Tu as une minute? Je veux te dire quelque chose sur Joe. Quelque chose à propos de moi.” Et il a donc invité McGee à s’asseoir dans son salon et à entendre ce qu’il avait à partager sur la façon dont la guerre l’avait changé. Comment “vous rentrez chez vous et vous êtes comme une demi-personne”.

TVLine a parlé avec le co-showrunner NCIS Frank Cardea et co-EP Gina Monreal, qui a écrit “The Arizona”, sur Gibbs s’ouvrant de manière si significative, qui était cet agent aléatoire “Omar”, et quelle serait la finale réelle de cette saison ont – et dans une certaine mesure, un jour – ressembleront.

TVLINE | Pensez-vous que le Gibbs d’il y a trois ou même deux ans, même s’il avait vécu cette expérience de Joe Smith, se serait ouvert à McGee dans cette avant-dernière scène?

FRANK CARDEA | Je ne pense pas qu’il l’aurait fait. Je pense que nous avons vu une nouvelle Gibbs cette année.

GINA MONREAL | Je suis complètement d’accord. Je suis complètement d’accord. Pour moi, c’était une façon de faire une histoire de père pour Gibbs. Il voit son père dans Joe, il regarde son bracelet plusieurs fois, il dit: «C’est comme ça que sont ces gars-là», vétérinaires de la Seconde Guerre mondiale. Il parle de son père d’une certaine manière. C’est une opportunité pour Gibbs de se connecter avec quelqu’un comme son père, et à travers cette histoire, il s’ouvre. Mais les Gibbs d’il y a trois ans n’étaient peut-être pas arrivés là. Il évolue définitivement.

CARDEA | Je vais vous laisser une petite anecdote: la coupe originale de cet épisode était de 13 minutes de plus. Parfois, ils courent un peu longtemps, mais celui-ci a duré très longtemps, nous avons donc dû couper quelques instants qui me manquent. Mais c’était vraiment important pour moi, cette scène avec McGee. Nous aurions pu facilement passer de «Joe arrive à Pearl Harbor» à Pearl Harbor, mais c’était tellement important que nous ayons conservé cette scène avec McGee intacte. Beaucoup de gens vont parler de la performance de Christopher Lloyd, et c’est incroyable, mais pour moi, la performance de Mark Harmon est le rock qui maintient l’ensemble de l’épisode.

MONREAL | Totalement.

TVLINE | Je regardais Mark pendant le grand monologue de Christopher Lloyd, et je ne pense pas avoir jamais vu Gibbs comme ça, où ses yeux étaient presque mouillés. J’étais genre, wow, cela affecte vraiment Gibbs, et peut-être même Mark.

MONREAL | Et si vous regardez sa performance tout au long, ce qu’il fait dans les moments de silence, comment il réagit entre les dialogues…. C’est tout simplement extraordinaire.

TVLINE | Frank, près de 400 épisodes, avez-vous toujours des commentaires de Mark? Comme, “C’était un vrai pétard d’une scène”?

CARDEA | Oh oui. [Laughs] Oui oui oui. Mark est génial à ce sujet. Mark est un producteur exécutif de la série et il vous donne très rarement des notes, mais quand il le fait sur lui-même. Vous l’avez peut-être remarqué au milieu de l’épisode, Mark marche dans la salle de l’escouade et il y a un agent qui passe et il dit: “Omar, je n’ai pas le temps!” et il continue de marcher. Eh bien, Omar Lopez est le directeur nouvellement installé du NCIS actuel, pour de vrai. (Lopez a prêté serment en juin 2019.) C’est une tradition avec l’émission, qui remonte à la saison 1, que lorsque le directeur de l’agence vient nous rendre visite, nous le faisons marcher dans la salle de l’escouade, lui remettre un café ou autre chose. Comme je l’ai dit, nous étions 13 minutes plus tard, mais nous avons gardé Omar, et la seule note que Mark nous a donnée sur la scène était: «Vous avez utilisé la mauvaise prise d’Omar! Il nous a donné une meilleure réaction. » Nous nous sommes retrouvés avec la prise originale que le réalisateur avait mise, mais nous avons tourné en rond avec Mark sur celui-là.

TVLINE | Merci d’avoir signalé cela, j’étais curieux de voir Omar.

MONREAL | Nous sommes sûrs que les gens vont se demander. [Laughs]

CARDEA | L’autre grande histoire d’Omar est qu’il est venu rendre visite dans la saison 1 – quand il était probie. C’est depuis combien de temps l’émission dure. Il était un avocat du JAG qui a rejoint le NCIS il y a 17 ans, à l’époque il a visité le plateau avec quelqu’un d’autre, et maintenant il est le chef de l’agence.

TVLINE | Au moment de l’arrêt de la production, où en étiez-vous avec les quatre épisodes non diffusés?

CARDEA | [This week’s] était censé être l’épisode 20 de 24. Il nous restait deux jours pour tourner cet épisode lorsque la décision a été prise que nous devions arrêter, nous avons donc pris la décision de l’exécutif de tourner un samedi, ce qui n’est jamais fait [on our show]. Le samedi 14 mars était notre dernier jour de tournage, et les pièces de post-production ont toutes été réalisées à distance; c’est incroyable ce que vous pouvez faire de nos jours.

L’épisode 21 était à deux jours de la production. Les décors sont construits et maintenant enfermés dans nos scènes, les lieux ont été tirés, les acteurs avaient été castés…. C’est probablement ce que nous allons tirer en premier [whenever production resumes]. L’épisode 22 allait être notre 400e, pour lequel nous avions prévu des choses spéciales et CBS organisait une grande fête pour nous…. Mais cela arrivera. Nous avons beaucoup de flexibilité pour diffuser les cinq ou six premiers épisodes [of next season] dans l’ordre que nous voulons, mais nous continuerons de tirer 400 comme deuxième et de l’aérer comme deuxième. (Obtenez des détails sur le scénario de l’épisode 400.)

TVLINE | La finale de la saison initialement prévue s’est-elle terminée par une grande révélation / développement, ou un cliffhanger de vie et de mort?

CARDEA | La finale de la saison envisagée n’avait pas de fin de cliffhanger mais était prévue pour avoir une fin très surprenante. Plus d’une révélation / développement, comme vous l’avez formulé. Nous prévoyons d’aller de l’avant avec cet épisode au début de la saison 18, mais nous réévaluerons probablement la fin le moment venu.