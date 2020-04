Récapitulatif «NCIS Los Angeles»: Finale de la saison 11 – SEAL accusé de meurtre

HISTOIRES CONNEXES

Alors que NCIS: Los Angeles clôturait sa 11e saison dimanche soir (deux épisodes restaient inachevés), l’équipe semblait acquérir un nouvel adversaire. Cette nouvelle menace apparaîtra-t-elle encore lorsque la saison 12 arrivera?

Après un tournage froid et ouvert à Kandahar, dans lequel un chef de l’équipe SEAL pousse son équipe à poser pour une «photo de cerf» avec un prisonnier tué, le lieutenant-colonel McKenzie convoque Sam et Callen pour un briefing vidéo sécurisé. Mac explique que SecNav lui a demandé de mener une enquête sur les allégations de deux SEAL selon lesquelles le petit maître en chef de la guerre spéciale Thomas Argento a assassiné de sang froid un prisonnier taliban non armé, inconscient et blessé – ce qui, s’il est vrai, constitue un crime de guerre international. . Sam, une «légende» parmi SEAL, est-il prêt à s’en prendre à l’un des siens?

Argento, apprend-on, a fait trois tournées et est considéré comme un héros de guerre. Curieusement, bien qu’il ne soit pas formé en tant que tireur d’élite, c’est ainsi que beaucoup de ses victimes surviennent – c’est-à-dire sans repérage. Oh, et sa femme est liée à un sénateur américain, ce qui est un peu inhabituel, pour qu’un SEAL ait des connexions D.C. Apporté à l’abri à bateaux, l’un des SEAL accusateurs, Barr, dit qu’il ne témoignera pas seul, qu’il supposait que d’autres se manifesteraient. L’autre accusateur, Kendrick, est quant à lui MIA. Callen dit à un Sam en conflit que “si vous voulez que ça disparaisse, c’est le moment”, mais comme Sam le dit à l’agent du FBI Rountree (qui passait pour la “journée de la paperasse”), “la vérité est tout ce qui compte”.

Kendrick est retrouvé par Kensi et Deeks dans un motel, où il révèle qu’il a reçu des textes menaçants suggérant que les gens sont prêts à le faire taire. Il révèle également qu’Argento a non seulement tué ce prisonnier de sang-froid, mais que des civils ont également atterri dans sa croisée. Réunis, Barr et Kendrick acceptent de faire des déclarations, mais uniquement s’ils bénéficient de l’immunité. Mac, cependant, devra exécuter cela dans la chaîne de commandement avant de se déconnecter. JAG, cependant, résout rapidement un tel accord.

Sam, Callen et Rountree font des traces pour l’Afghanistan, où à leur arrivée, ils sont avertis par le chef principal de Navy SEAL, Frank Wallace, qu’Argento suit probablement chacun de leurs mouvements; en tant que tels, ils coupent les communications et s’assombrissent. Lorsque Jawan, un témoin rapporté d’un des crimes de guerre d’Argento, atterrit sur le radar des gars, Rountree donne la chasse, le conduisant finalement lui et les autres dans un piège, car ils sont rapidement encerclés dans une cave par des habitants armés – y compris le père vengeur du prisonnier tué par Argento. Il a hâte de remettre les Américains aux talibans, mais Sam tourne la conversation pour entendre toute l’histoire. Jawan explique ensuite comment, après avoir bombardé un bâtiment, l’équipe d’Argento a trouvé un prisonnier blessé. Après que Barr a traité et mis sous sédation l’homme, Argento a ordonné la fermeture des caméras, après quoi il a poignardé l’Afghani encore et encore. De retour à NCIS, Barr et Kendrick sortent du record avec Deeks et Kensi, révélant qu’Argento a également abattu un vieil homme dans le dos à longue distance, ainsi qu’une jeune femme qui était sortie avec ses amis – tout ça pour rien bonne raison.

Approuvé des nouvelles informations, Mac remarque que l’affaire évoque celle du premier maître (du monde réel) Eddie Gallagher. Et parce que le cousin de la femme d’Argento est sénateur, «nous sommes sur le point de traverser un champ de mines», prévient-elle. “On ne peut pas se tromper là-dessus ..”

De retour à Kandahar, Callen et Sam affirment qu’ils peuvent obtenir justice pour le fils assassiné de leur ravisseur, s’ils sont autorisés à se libérer. Argento, quant à lui, se rend compte que les enquêteurs du NCIS sont dans la cave du bâtiment. Il ment à son équipe à propos de la situation et ordonne une agression, déclarant que «personne n’en sort vivant». Quand l’un des ravisseurs de Sam et Callen crie à l’extérieur: “Nous avons des Américains!”, Argento dit à son équipe que l’homme bluffe tout simplement. Wallace reconnaît l’équipe d’Argento depuis la fenêtre de la cave, auquel point Sam s’est lui-même conduit à l’extérieur, en agitant un drapeau blanc. Argento essaie à nouveau de recadrer la situation et de lancer ce qui serait un bain de sang, mais lorsque la poussée arrive, l’un de ses hommes trace la ligne et dit au chef de se retirer. Sam s’avance alors et menotte Argento, tout en lui lisant ses droits au titre de l’article 31.

Pendant que Barr et Kendrick signent leurs déclarations, Sam et Callen recueillent le témoignage sous serment des autres membres de l’équipe. Sam et Callen invitent ensuite Rountree à rejoindre l’équipe, mais il dit qu’il lui faudra du temps pour réfléchir, car il “ne prend pas trop à la légère la famille” – même si vous sentez que son oui est inévitable.

Sam repère alors Argento, en garde à vue, et le tire de côté pendant un moment. “Vous savez que vous descendez maintenant, non?” dit Sam, expliquant: “Rien de ce que vous avez fait ici n’a quoi que ce soit à voir avec le fait d’être un guerrier, un SCEAU ou un Américain.” Argento se moque, “Tu ne vas jamais me condamner”, à quoi Sam dit, “Nous parlerons après le procès.”

Argento a-t-il raison dans sa position? Ses relations à D.C.pourraient-elles compromettre sa liberté? “Argento n’a pas l’intention de descendre sans se battre – même si cela signifie emmener tout le monde avec lui”, a déclaré à TVLine le showrunner de Los Angeles, NC Scott: R. Scott Gemmill. “Il a encore quelques sales coups dans sa manche qui menacent de détruire les poursuites contre lui, ainsi que des vies plus innocentes.”

Avec ce qui aurait été les deux derniers épisodes de la saison 11 intégrés à la saison 12, Gemmill prévient qu’à un moment donné, «nos gars se font aspirer pour aider Mac et se retrouvent à courir contre la montre pour empêcher Argento (joué par Good Behavior ‘ s Juan Riedinger), et ceux qui travaillent secrètement en son nom, de s’en tirer avec un meurtre. »

Répondez à notre sondage