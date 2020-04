Récapitulatif «New Amsterdam»: Saison 2, épisode 19 Finale – Max / Helen

HISTOIRES CONNEXES

Parlez d’un mauvais timing: lors de la finale de fortune de la saison 2 de New Amsterdam, Max a rompu avec Alice, lui disant qu’il n’est pas juste pour leurs enfants de prétendre être une famille alors qu’il est toujours en deuil. Et si Max un jour était prêt à commencer une nouvelle romance, Helen pourrait ne pas être disponible, car elle a terminé l’épisode avec le nouveau chirurgien traumatologue de l’hôpital, le Dr Shin (joué par Daniel Dae Kim)!

Ailleurs, le Dr Kapoor a déploré la présidente Karen Brantley de la façon dont personne ne prend au sérieux les désirs des gens de son âge, ce qui l’a incitée à lui envoyer un SMS pour l’appeler un jour. Oh la la! Pendant ce temps, le Dr Bloom a pris un petit avant-goût de la morphine de l’hôpital pour comprendre pourquoi cela faisait planter leurs patients.

Ci-dessous, le showrunner David Schulner se penche sur l’état des sentiments de Max et Helen l’un pour l’autre, ainsi que sur cette scène importante “ Je l’ai fait pour vous ”, et donne un aperçu de l’impact de la pandémie de coronavirus dans la vie réelle sur les scénarios de la saison 3.

TVLINE | De toute évidence, cette finale n’était pas destinée à être la finale de la saison. Comment cela joue-t-il dans ce que vous aviez l’intention d’explorer dans la finale originale?

Je vais dire l’évidence: après que Max ait rompu avec Alice, nous voyons Sharpe sur le bras d’un autre homme. Donc, si Max pensait qu’il était prêt à passer avec Sharpe, ou s’il avait réalisé qu’il n’était pas prêt à passer du tout, c’était probablement la raison de la rupture, seulement pour que Sharpe devienne potentiellement indisponible au moment même où il est techniquement disponible.

TVLINE | Le timing de cela n’a pas été perdu pour moi.

[Laughs] Bien. Et que ce soit la finale de la saison, cela met vraiment un point d’exclamation plutôt que de voir cela se produire, puis immédiatement des scènes de la semaine prochaine.

TVLINE | Est-ce que le timing de Max et Helen est complètement éteint?

Cela semble définitivement ainsi.

TVLINE | Il y avait une scène Max / Helen dans un épisode précédent, «Perspectives», qui était tellement chargée dans le dialogue et le silence et même juste la façon dont Max se dirigeait vers elle. Quand il a arrêté de l’embrasser, a-t-elle pris cela comme un signe pour avancer, et c’est ce qu’elle fait maintenant avec le Dr Shin?

Je le pense. Freema [Agyeman] et j’ai parlé de ce que ce moment voulait dire. Elle et Ryan [Eggold], ce qu’ils ont communiqué dans ce silence… Il y avait un dialogue écrit à ces moments-là, mais nous avons supprimé tout le dialogue parce qu’ils n’en avaient pas besoin. Ils ont pu jouer ce moment sans aucun mot. Je pense que la façon dont Freema a joué à ce moment-là était qu’elle a réalisé que Max n’était pas prêt à passer à autre chose, que Max ne pouvait pas continuer. Il a fallu quelques épisodes à Max pour réaliser cela, et c’est ce qui a mis fin à sa relation avec Alice. Sharpe a réalisé que Max n’était pas prêt avant que Max ne s’en rende compte. Max voulait être prêt. Il voulait être prêt avec Alice. Il voulait être prêt avec Sharpe. Mais ce n’était pas le cas. Et cela a été une surprise pour eux deux.

TVLINE | Ils n’ont jamais abordé ce qui s’est presque passé à ce moment-là. Était-ce quelque chose qui devait encore arriver cette saison avant d’être tronqué?

Absolument. Absolument. Ouais, ça allait être réglé. Oui, ce moment sera abordé [next season]. Mais aussi, ce moment a été complètement articulé pour les deux personnages: Sharpe savait que Max n’était pas prêt, Max était déçu [and] surpris qu’il ne soit pas prêt, et ils l’ont compris. Et y croire aurait compromis leur relation professionnelle. Mais vous ne pouvez l’ignorer que si longtemps.

TVLINE | Même s’il a rompu les choses avec Alice, qu’est-ce que Max a gagné de cette relation qu’il poursuivra avec lui dans de futures romances possibles?

C’est une grande question. Je pense qu’il a appris qu’il devait y aller lentement. Cela l’a poussé dans des directions où il n’était pas prêt à aller, possédant ces montagnes russes émotionnelles sur lesquelles il était. Il a eu un petit problème, mais c’est ce que fait le chagrin. Ce n’est pas facile. C’est compliqué, c’est compliqué. Une minute, vous pensez que vous allez bien, et la minute suivante, tout vous revient. Mais sa relation avec Alice n’était qu’une progression naturelle de son chagrin et qu’il voulait être meilleur. Mais ce n’est pas parce que vous voulez être meilleur que vous l’êtes.

TVLINE | Je veux également aborder quelques autres scénarios de cette finale. Allons-nous voir une romance entre le Dr Kapoor et Karen? Est-ce quelque chose que vous avez l’intention d’explorer?

J’adorerais voir ça. Nous nous dirigions définitivement dans cette direction, mais honnêtement, je ne suis pas timide quand je dis que cette pandémie a interrompu le monde réel. Parce que nous sommes un spectacle hospitalier qui se déroule à New York, il serait irresponsable de prétendre que cela n’a pas interrompu notre monde de New Amsterdam. Nous sommes une émission sur les professionnels de la santé et un hôpital public à Manhattan, et je pense qu’ils doivent passer par ce que les vrais médecins de New York vivent actuellement. Cela doit faire partie de notre monde, sinon nous perdrons le sentiment d’intimité et de réalisme que nous recherchons. Je pense que tous nos plans d’écrivain intelligents sont jetés par la fenêtre, et nous devons nous ajuster. Nos personnages doivent s’adapter. Nous devons nous inspirer du monde réel, qui nous dit: «Tous vos plans sont en suspens, et tout ce que vous voulez faire doit être repensé, et l’idée de revenir à la normale va être beaucoup plus difficile que de basculer sur un interrupteur. “

TVLINE | Devrions-nous être inquiets du fait que Bloom goûte à la morphine, étant donné qu’elle est accro?

Je ne dirai à personne de ne pas s’inquiéter. J’aime quand les gens sont inquiets, j’aime quand les gens sont inquiets. Nous devrons voir. Ce n’était pas la bonne chose à faire pour les bonnes raisons. J’applaudis donc Bloom pour l’avoir fait. Je ne suis pas inquiet. [Laughs] Mais s’il te plait, t’inquiète Cela me fera me sentir mieux si certaines personnes sont inquiètes.

