Récapitulatif «Outlander»: Saison 5, épisode 2 – «Entre deux feux»

Il est ironique que la pénicilline et Stephen Bonnet apparaissent tous les deux dans l’épisode d’Outlander de cette semaine, étant donné le nombre de femmes qui auraient pu bénéficier de la première après des interactions avec la seconde.

Les craintes de Brianna et les soupçons de son père sont prouvés pendant l’heure où son violeur se présente à Wilmington, en Caroline du Nord voisine. Et le fait qu’il parle de son fils, Jeremiah, comme s’il était définitivement le père? Chilling.

Pendant ce temps, Claire fait les premiers pas pour devenir une pharmacie pour une seule femme – d’où la tentative susmentionnée de faire de la médecine moderne – et Jamie rencontre Murtagh beaucoup plus rapidement qu’il ne le pensait.

Lisez la suite pour les faits saillants de “Entre deux feux.”

LE DOCTEUR EST ENCENSÉ | Brianna est assise sous un arbre, esquissant le visage terrible de Bonnett, quand une femme monte dans son buggy et crie que son mari ne peut pas respirer. Alors que Claire sort pour le regarder, la femme de l’homme pleure de ne pas comprendre pourquoi il ne va pas mieux: après tout, elle le saigne (ick) et lui administre des purgatifs (double ick). À l’intérieur, Claire grimace quand la femme ajoute qu’elle lui donne aussi du mercure: il n’y a rien que le Sassenach puisse faire pour l’homme, qui meurt sur sa table quelques instants plus tard.

Après que tout le monde soit parti, Claire autopsie l’homme et découvre qu’il est mort d’une rupture d’appendice. Bree entre sur la scène et panique un peu: si quelqu’un d’autre passait par là, rappelle-t-elle à sa mère, ils ne comprendraient pas ce que faisait Claire et supposeraient que c’était une méchanceté induite par le diable. Mais Claire rétorque qu’elle devait savoir ce qui a tué son patient. Bree sympathise… mais fait ensuite une sortie rapide pour ne pas se précipiter partout dans la jolie maison neuve. Plus tard, elle-même porte une superbe enveloppe magenta pendant qu’elle porte une attention particulière à Marsali alors qu’elle abat une chèvre à l’extérieur.

Après que Roger a présidé les funérailles du défunt, Claire s’approche de sa belle-fille plus tard, lui demandant: “Tu me fais confiance?” Marsali, c’est tout: «Bien sûr, je fais pourquoi que devez-vous me montrer OH BON SEIGNEUR AU CIEL POURQUOI AVEZ-VOUS UN CORPS DANS VOTRE CHIRURGIE?!» Tout ce que Laoghaire a dit à propos de la «sorcière Sassenach» revient à flot (de façon hilarante, je pourrais ajouter – Lauren Lyle est très drôle ici) alors qu’elle demande «Dinna me fait le dire… avait-elle raison? Ma maman?” Mais Claire dit d’un ton bourru que Marsali a plus de sens que cela. Elle explique à la hâte qu’ils ont enterré un cercueil plein de roches et que les autopsies sont le seul moyen pour les médecins de se renseigner sur le fonctionnement interne du corps humain. Elle recrute ensuite Marsali en tant qu’apprentie, expliquant qu’elle utilisera le corps du pauvre M. Farish comme appareil pédagogique. Contre son meilleur jugement, Marsali est super intriguée.

Mais la sagesse de Claire n’est pas aussi bien reçue par tout le monde sur la crête, car elle apprend en essayant de contrer certains mauvais conseils médicaux que certaines femmes passent pour des faits parce qu’elles l’ont entendu d’un «médecin instruit». Elle dresse donc une liste de conseils de santé préventive et l’intitule «Dr. Rawlings recommande “, puis demande à Bree de l’aider à faire des copies à la main – bien que Bree note que ce n’est fondamentalement que sa mère” disant aux gens quoi faire “et se demande en quoi cela est différent de ce que la malheureuse Otter Tooth faisait.

Les dames anciennement connues sous le nom de Randall s’affrontent à nouveau lorsque Claire cuit un tas de pain et commence à expérimenter avec la pénicilline, ce qui irrite sa fille à l’extrême. “Et si cela gâche un certain équilibre cosmique ou enfreint une règle d’espace et de temps?” Bree se demande. “N’est-ce pas jouer Dieu?” Claire rétorque que Brianna elle-même a déjà joué à Dieu lorsqu’elle est revenue pour sauver leur vie, et que chaque instant passé dans le passé change quelque chose. «Alors, le temps, l’espace, l’histoire soient maudits», dit-elle, et c’est tout.

RESTE OU PART? JE VEUX QUE VOUS NE PARTEZ PAS MAIS VOUS DEVEZ | En parlant de voyage dans le temps, Roger et Bree continuent de penser à rester ou à partir. Il est un grand partisan du retour dans les années 1970, surtout parce qu’il ne peut pas tirer – ce qui en fait une sorte de choix terrible pour le capitaine militaire – et n’a aucune compétence utile en Caroline du Nord au XVIIIe siècle. Il y a aussi la question d’un James Alexander Malcolm MacKenzie Frasier: “Il ne me respecte pas, Bree”, déclare Roger (correctement). Pourtant, elle fait remarquer pendant qu’ils s’entraînent au tir: “Notre famille est ici.” Il n’est pas convaincu. “Vous et Jemmy êtes ma famille”, dit-il. “James Frasier est mon colonel.”

Mais Claire est #TeamRoger sur celui-ci, il s’avère. “Autant j’aime que vous soyez tous ici, j’espère que vous ne resterez pas”, lui dit-elle lors de sa visite au cabinet pour un examen de la vue. (PS Sa vue est bonne. C’est juste un coup terrible.) Elle ajoute que c’est plus sûr dans le présent, mais il souligne que la question est théorique jusqu’à ce qu’ils sachent si Jem peut entendre les pierres crier, euh, chanter, aussi .

PLUMES ÉBOURIFFÉES | Murtagh et ses hommes ont été occupés à brûler des Redcoats en effigie et à goudronner et à mettre en plumes les collecteurs d’impôts britanniques à Hillsboro, alors le lieutenant Knox accompagne Jamie en ville pour enquêter sur les émeutes du régulateur. Les dommages causés par les rebelles sont à la fois substantiels et brutaux; «Je ne les pensais pas capables de cela», dit Jamie, un peu abasourdi.

Murtagh ne fait pas partie des hommes qui ont été arrêtés, alors Jamie essaie de passer du temps seul avec eux, disant à Knox qu’il peut «se détendre la langue». Mais les prisonniers ne veulent rien avoir à faire avec lui, ne le voyant que comme un Écossais qui a vendu au régime britannique oppressif. La conversation devient plus tendue au fur et à mesure qu’elle se poursuit, jusqu’à ce que finalement Knox tire son épée et demande à savoir où est Murtagh. “Je suis Murtagh Fitzgibbons!” crie un homme qui n’est PAS du tout, et Knox le poignarde dans le ventre, juste là. L’homme tombe par terre et meurt.

“Vous avez exécuté un homme sans jugement!” Dit Jamie, choqué. Mais lorsque d’autres responsables britanniques se présentent, Jamie ment et donne l’impression que Knox se défendait. Plus tard, Knox reconnaît qu’il est devenu «la chose même que je méprise. Je suis hypocrite. ” Pourtant, rappelle-t-il à Jamie, ils ont tous deux juré de mourir pour le roi et le pays.

ON SE REVOIT | Mais ne vous inquiétez pas: Big Red n’a pas oublié son peuple. Il se faufile plus tard dans la prison ce soir-là et libère les prisonniers, pas qu’ils soient super reconnaissants. “J’essaie de sauver toutes nos vies”, leur dit-il, mais ils lui ont simplement fait savoir que les régulateurs avaient plus d’hommes dans la colonie en ce moment, et ils étaient BEAUCOUP plus en colère que les Britanniques.

Les hommes amènent Jamie dans leur camp, où Murtagh les calme un peu: si Jamie dit qu’ils ne devraient pas retourner à Hillsboro, alors ils ne devraient pas, décréta-t-il. Les hommes se disent que le moment venu de se battre, Jamie se tiendra aux côtés de la Couronne. «Non, il se tient aux côtés de son peuple», corrige le renard argenté. “Et je suis avec le mien.”

SLIM (Y) SHADY | Puis soudain, nous assistons à un match de boxe féminine à Wilmington. Niall Forbes est là, et il est présenté à Stephen Bonnet, qui pour une raison quelconque est habillé comme le fantastique M. Fox. Une foule d’hommes regarde, applaudit et parie sur Ye Olde GLOW pendant que Bonnet discute d’affaires avec Forbes et un ami. Mais lorsque le match est terminé et que Bonnet remporte ses paris, un homme l’accuse de tricherie. La prochaine chose que vous savez, ils se battent en duel avec des épées. Bonnet cogne l’arrière de la jambe de l’homme et il cède. Et puis, juste pour être sadique, il sculpte le visage de l’homme. Mais il ne va pas le tuer, explique Bonnet, car il doit donner un meilleur exemple: “Je suis père maintenant.”

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!