Récapitulatif «Outlander»: Saison 5, épisode 3 – «Libre arbitre»

Le chemin de Jamie vers la guerre – ou l’arrêt de la guerre, selon qui vous demandez – prend un détour intéressant et plutôt dégoûtant dans l’Outlander de cette semaine. Et parce que “intéressant et plutôt dégoûtant” est le langage amoureux de Claire, vous savez qu’elle est devenue clown.

Pour ceux d’entre vous qui ont lu The Fiery Cross, l’heure du dimanche couvre l’intermède des Frasers à la ferme Beardsley. Et si vous n’avez pas lu le roman de Diana Gabldon, qui fournit la base de cette saison de la série télévisée, sachez simplement que les asticots, la violence conjugale et le liquide amniotique jaillissant sont dans un avenir très proche. Prendre plaisir!

Lisez la suite pour les faits saillants du «libre arbitre».

VOYAGE ROUTIER! | Jamie revient de son temps pas si amusant en ville pour trouver Claire endormie dans leur lit. Il se croise et dit tranquillement: “Deo gratias;” à ce moment, elle se réveille. “Pourquoi remerciez-vous le Seigneur?” demande-t-elle après l’avoir embrassé bonjour. «À ta vue, Sassenach», ronronne-t-il en retour. Vous savez pourquoi je remercie le Seigneur? Le fait que cette bougie que Claire a laissée brûler dans leur maison en bois pleine de bois ne soit pas tombé et ait transformé le tout en bougie romaine. Personne ne se souvient de l’avis de décès que Roger a trouvé?!

Elle se lève pour qu’ils puissent organiser son voyage. “Vous ne pouvez pas vous sentir responsable des choix que font les autres”, dit-elle, apaisant ses craintes sur l’avenir de Murtagh en soulignant qu’en ce moment, Jamie et son parrain sont tous les deux en sécurité et chez eux. Jamie dit: “Ouais, à ce sujet – je dois convoquer un groupe d’hommes et retourner à Hillsboro, comme, hier.” Il espère toujours qu’il ne viendra pas au combat, mais Knox a envoyé un mot au gouverneur Tryon pour rassembler des renforts. “Une démonstration de force pour empêcher la guerre”, murmure Claire, mais elle essaie une fois de plus de le calmer en soulignant que la rébellion des régulateurs est à peine une note de bas de page dans l’histoire américaine, donc cela ne peut pas avoir été beaucoup.

Oh, et elle vient totalement avec lui quand il reviendra à Hillsboro, une décision que Jamie n’essaie même pas de combattre. Elle souligne qu’un médecin est toujours bon d’avoir sous la main lorsque des combats sont probables. «Vous avez besoin de mon aide», dit-elle. «Je l’ai toujours fait et je le ferai toujours», reconnaît-il, et des mots plus vrais n’ont jamais été prononcés, alors ils y boivent.

VOIR DOUBLE | Fergus prend l’appel de Jamie pour les recrues à une imprimante à proximité; il écrit l’annonce au dos d’un des documents médicaux de Claire. Ensuite, tout le monde se prépare à partir. “J’AIME CES CHEVEUX LIBRES” J’écris dans mes notes, ce qui n’est pas super important mais mérite d’être dit. Jamie laisse Bree en charge de la crête, Fergus lui remet une lettre, ils disent tous leurs adieux, et c’est parti!

Lorsque la tournée magique des milices s’arrête pour faire le camp, Jamie prend sa femme de côté: la lettre confirme que Stephen Bonnet a été vu à Wilmington. Oh, et vous venez de laisser Brianna seule au milieu du désert? Cool cool. Ce drame finit par être mis de côté pour un autre plus immédiat: nous rencontrons le frère jumeau de Josiah, Kezziah, quand il vole de la nourriture du camp et se fait prendre. Josiah explique rapidement que lui et son frère sont liés à un homme qui habite à proximité; Josiah s’est enfui il y a un an et a éclaté son frère la veille au soir. Kezzie est sourd depuis qu’il a 5 ans, grâce à la boxe répétée de leur cruel maître aux oreilles.

Claire examine Kezzie et découvre que ses tympans ont été rompus. Cela, couplé à la connaissance que les garçons ont été vendus dans une servitude de 30 ans (!) À 2 ans par le capitaine d’un navire après la mort de toute leur famille lors du voyage vers les colonies, le scelle: Jamie ira chez leur propriétaire, M. Beardsley, et acheter le reste de leur servitude. Claire ira avec lui et Roger continuera à Brownsville pour faire avancer le train de recrutement.

L’HOMME À LA LUMIÈRE | Personne ne répond quand Jamie salue la maison Beardsley, et il y a une chèvre qui se promène à l’intérieur de la maison. Malheureusement, c’est la chose la moins dérangeante de l’endroit. Une femme ouvre soudain la porte et dit aux Frasers de s’en aller; à l’enquête de Jamie, elle dit que son mari est mort. Elle est plus qu’heureuse de lui donner Josiah et Kezzie, et Claire est déjà tellement égarée à propos de la femme étrange et de l’ambiance capricieuse de la maison qu’elle lui dit: “Génial! Allons-y!” Mais Jamie souligne qu’ils ont besoin des papiers des garçons pour les libérer complètement, alors Claire étouffe ses mauvais sentiments et entre avec lui.

Mauvais appel. MAUVAIS APPEL. La maison sent mauvais. Il y a des rayures sur le mur, marquant le passage du temps… mais pour quoi? Et finalement, le sens Sassenach de Claire lui fait réaliser quelque chose de terrible: “Cette odeur”, murmure-t-elle à Jamie, “ce n’est pas de la chèvre.” ET C’EST LORSQU’ILS ONT AVIS QUELQUE CHOSE QUI GOUTTE DU PLAFOND EWW EWW HEAVE HEAVE SEC EWW.

Contre la volonté de Mme Beardsley, Claire attrape une bougie et monte au deuxième étage de la maison. C’est là qu’elle trouve des mouches qui bourdonnent autour de ce qui ressemble au cadavre d’un homme … seulement il bouge quand Claire le touche, effrayant le bejesus de nous tous. Claire pleure pour Jamie et il arrive en courant, elle ignore en quelque sorte les insectes rampant sur le corps de l’homme assez longtemps pour deviner qu’il a subi un accident vasculaire cérébral, «une apoplexie, vous l’appelleriez», et qu’il a menti dans sa propre crasse pendant semaines. On dirait qu’il a également été torturé: Mme Beardsley l’a nourri juste assez pour le maintenir en vie et à l’agonie.

THE HITS KEIN COMIN » | Claire roule sur la femme, exigeant des réponses. «Il m’a pourchassé, m’a frappé», a déclaré Mme Beardsley, expliquant que son mari, maintenant frappé d’incapacité, était en train d’essayer de lui arracher la morve lorsqu’il est soudainement tombé et s’est tordu sur le sol. Elle ne pouvait pas le déplacer, alors elle l’a laissé là pour s’envenimer. Et il s’en est emparé, à en juger par le nombre d’asticots que Claire choisit dans ses escarres. M. Beardsley est toujours mentalement avec, cependant, il peut donc communiquer en clignant des yeux. Il cligne des yeux une fois pour confirmer qu’il a été à la merci de sa femme. “Ce que vous avez dû faire pour mériter cela”, marmonne Claire.

La discussion de Claire et Jamie sur l’amputation du pied gangrené de l’homme est interrompue par des bruits de bâillonnement: Mme Beardsley a profité de leur distraction et essaie d’étouffer son mari. Elle et Jamie s’emmêlent alors qu’il l’éloigne du cadavre vivant, puis il y a un bruit de goutte. “Le bébé”, dit Mme Beardsley, incitant Jamie et Claire à échanger le WTFiest de WTF? regards

Oui, elle est enceinte et va accoucher – bien que vu sa taille et sa forme, il était difficile de dire qu’elle était avec un enfant. Claire livre le bébé et l’après-naissance, avec le plus gros des effets sonores, et annonce que c’est une fille. Lorsque Jamie emmène la fille à la fenêtre pour la voir, il réalise autre chose: elle est en partie noire. Mme Beardsley confirme que l’enfant n’est pas celle de son mari – s’en réjouit vraiment – et dit plus tard à Claire que M. Beardsley a vécu cinq femmes, qui sont toutes décédées. Elle est convaincue qu’il les a tous tués. “Il m’aurait aussi tué. Aucun de nous ne pouvait lui donner un bébé », se souvient-elle. Et comment sait-elle? Oh, elle voit parfois les fantômes de ses prédécesseurs. NBD.

Nous apprenons que le nom de la femme est Fanny, et qu’elle n’a aucun intérêt pour sa fille ou la maison, qui est le droit d’aînesse de l’enfant. Après une brève conversation sur la façon de mettre un enfant au monde, qui se transforme en une conversation pour savoir si Bree et Roger devraient rester dans le passé, Claire et Jamie décident de dormir un peu (eww) en dormant sur le sol (ick) quelques fourrures (brutes). Quand ils se réveillent le matin, le bébé est là mais Fanny est partie.

Mme Beardsley a laissé sa fille au-dessus des papiers des garçons et de l’acte de propriété, indiquant qu’elle ne reviendrait pas. Les Frasers couronnent donc leur horrible voyage parallèle en emballant les chèvres et en se livrant à une petite tuerie de miséricorde. «Je le ferais pour un chien, Claire», dit Jamie, en l’envoyant à l’extérieur avec son bébé pendant qu’il s’occupe de M. Beardsley. “Est-ce que je ferais moins pour lui?”

CE QUI DOIT ÊTRE FAIT | À l’intérieur, Jamie explique tout à la victime d’un AVC, lui demandant de cligner des yeux pour confirmer s’il veut ou non que Jamie mette fin à sa vie. M. Beardsley clignote des yeux – mais ne veut pas être pardonné pour ce qu’il a fait. «Alors que Dieu nous pardonne tous les deux», dit Big Red. Il sort son arme, se met à l’acier, puis tire.

Dehors, un nombre biblique d’oiseaux survolent la maison. Jamie sort, perdu dans ses pensées. Il a finalement dit qu’il pensait que l’apoplexie avait tué carrément; maintenant, il se demande si son père, qui a aussi eu un accident vasculaire cérébral, a souffert. Jamie fait jurer à Claire qu’elle mettra fin à sa vie si le même sort lui arrive. “Je ferai ce qui doit être fait”, jure-t-elle. (Note latérale: Si je me souviens bien, Jamie est plus visiblement bouleversé à ce stade du livre – n’est-il pas malade à l’extérieur après, puis visiblement bouleversé après cela? Non pas que je demande des processus corporels plus dégoûtants dans ce spectacle, mais je pense parfois que les scripts ont tendance à rendre Jamie plus stoïque qu’émotionnel, et l’une des choses que j’aime dans le personnage dans les livres est que parfois il perd totalement ses affaires.)

Anyhoo, maintenant c'est votre tour. Qu'as-tu pensé de l'épisode?