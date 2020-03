Récapitulatif «Outlander»: Saison 5, épisode 5 – «Adoration perpétuelle»

Bon boulot avec la pénicilline, Claire. Pouvons-nous maintenant vous aider à commencer un vaccin COVID-19?

Cette semaine, l’Outlander couvre la section de La Croix de feu de Diana Gabaldon dans laquelle Claire cultive d’abord le médicament qui améliore infiniment la santé et la sécurité de tous dans sa sphère d’influence. Pendant ce temps, dans le monde réel actuel, beaucoup d’entre nous choisissent de garder leurs distances avec leurs proches afin de ralentir le taux d’infection d’un virus qui fait des ravages dans une grande partie du monde. Rejoignez-moi, n’est-ce pas, dans un moment d’extrême ironie?

Je ne vais pas mentir: je ne me sens pas particulièrement farfelu ou Sassenachy cette semaine. Mais nous sommes passés ensemble par «To Ransom a Man’s Soul», et nous y arriverons aussi. Lisez la suite pour les faits saillants de «l’adoration perpétuelle».

PAS QUE MR. MENZIES | Tout au long de l’heure, nous recevons beaucoup de flashbacks sur Claire des années 1960. Cela me rappelle combien j’ai vraiment aimé ce look – en particulier ces cheveux – sur Caitriona Balfe. Claire prie, seule, dans une église tandis que sa voix-off parle du nombre de fois dans sa vie qu’elle a placé son espoir dans un être qu’elle ne peut pas voir. “Le temps, c’est beaucoup de choses que les gens disent que Dieu est”, poursuit la voix off plus tard alors que nous parcourons les flashbacks des quatre saisons précédentes. “Si le temps ressemble à quelque chose comme Dieu, je suppose que la mémoire doit être le diable.”

Wow, Claire, sombre. Mais nous apprenons finalement qu’elle pense beaucoup à une patiente chirurgicale qu’elle a eue à Boston. Son nom était Graham Menzies, il était d’Écosse et il devait subir une opération de la vésicule biliaire de routine… sauf qu’il était allergique à la pénicilline que Claire lui avait prescrit avant l’intervention, et il est décédé. Quand elle l’a découvert, elle a déchaîné la pauvre infirmière qui a annoncé la nouvelle, puis a pris un congé de l’hôpital et a planifié le voyage à Londres avec Bree qui s’est finalement transformé en voyage aux funérailles du révérend Wakefield. (Note latérale: dans le livre, Menzies est un patient atteint de cancer dont la vie diminue après plusieurs interventions chirurgicales, et Claire l’aide à mettre fin à ses jours, ce qui conduit à un hullabaloo à l’hôpital et à sa promotion / retrait de la pratique du doctorat, ce qui a ensuite mène à son congé et à son voyage. #TheMoreYouKnow)

Les flashbacks de Boston apparaissent en bribes et hors service, mais finalement nous revenons au début et apprenons que Claire est à l’église catholique en l’honneur de Graham, qui a eu un changement d’adoration perpétuelle à la mémoire de sa femme décédée. Le prêtre commence à parler à Claire de l’amour entre les personnes mariées, et tout cela finit par jouer dans sa décision de retourner dans le passé.

UN COUP DE FEU À L’ARRIÈRE | Sur Fraser’s Ridge, Claire pense beaucoup à son dernier patient de Boston, principalement parce que cet homme était allergique à la pénicilline, mais un test pour cela ne l’indique pas – et maintenant Claire va utiliser son médicament nouvellement cultivé sur Josiah et Kezzie. Elle est nerveuse, naturellement. «Tout ce que vous faites en tant que médecin comporte des risques», explique-t-elle à Marsali. Mais il semble que les garçons iront bien, alors elle – avec l’aide de M. Bug, Lizzie et Marsali – va doser Kezzie et enlever ses amygdales infectées. Selon les normes Outlander, la procédure n’est pas très sanglante et ne me fait pas bâillonner: ce spectacle devient-il doux dans sa vieillesse? Quand Kezzie a terminé, ils se mettent tous à travailler sur son frère jumeau.

BONNET’S SPECTER LOOMS | Nous retrouvons Roger et Bree au lit, où ils viennent de célébrer nu et en sueur son retour sur la crête. “Est-ce que tu t’es amusé?” il lui demande, et Roger mon mec, pourquoi tu ne peux pas dire maintenant?! «Oui, capitaine», dit-elle. (Je veux espérer qu’elle dit la vérité, mais je suppose que son fusil n’est pas le seul déclencheur qu’il ne sait pas travailler. Juste un pressentiment.) Ils discutent un peu de la façon dont Roger est généralement inutile, sauf pour les conférences aux étudiants, puis il ferme son soutien à son idée d’une école locale. Agréable.

Plus tard, tout en essayant de calmer un Jemmy difficile, Roger renverse accidentellement la boîte à bijoux de Bree. Il trouve le diamant que Bonnet lui a donné dans la prison et le reconnaît quand lui et le capitaine de mer tordu jouaient aux cartes sur le bateau une nuit. Roger confronte sa femme et elle avoue qu’elle l’a accepté après avoir dit à Bonnet que Jérémie était son enfant. Elle l’appelle le «ticket de retour» de Jemmy, mais Roger – qui ne savait même pas que Bree avait parlé à son violeur, et encore moins lui avait dit qu’il avait un fils – est incroyablement en colère. Il souligne qu’elle ne lui a jamais dit que Jem était à lui. «Je ne pensais pas que j’en avais besoin», dit-elle, sa voix se durcissant. Mais lorsque Roger la presse pour ce qu’elle croit vraiment à la paternité de son fils, son visage tombe et sa réponse est claire: Roger s’en va et elle pleure.

Rog passe la nuit dehors, où Claire le croise en cherchant le lendemain matin. Elle explique rapidement qu’il a fait l’équivalent du 18ème siècle de dormir sur le canapé, puis finit par lui donner un peu de conseils de mariage en plein air. Lorsqu’on lui a demandé, elle admet qu’elle ne regrette pas d’avoir menti à Brianna au sujet de sa véritable filiation pendant si longtemps. «Parfois», observe-t-elle, «la vérité fait vraiment mal.» Puis elle le prévient gentiment de ne pas être négligent avec le temps que lui et Bree ont ensemble.

Alors il rentre chez lui avec des champignons qui font la paix (elle les cherchait plus tôt dans l’épisode), mais il se rend vite compte qu’il y a autre chose qu’elle ne lui a pas dit. «Stephen Bonnet est toujours vivant et il me hante, Roger. Je le vois partout », dit-elle, ajoutant un peu de Mme Bug et de l’Irlandais de la ville qui a donné une pièce à Jérémie. Roger fait rapidement et de manière inhabituelle la bonne chose. “Il n’a pas d’importance”, la rassure-t-il, la rassemblant contre lui et l’embrassant sur le visage. “Parce que dès que nous saurons si Jemmy peut voyager, nous utiliserons le joyau de Bonnet pour partir.” Vous avez tous vu le visage de Brianna après avoir dit cela, non? Droite. Continuons!

C’EST UNE VIE KNOX DUR POUR NOUS | Jamie, Fergus et la milice rattrapent le lieutenant Knox et les Redcoats, et le colonel Fraser est ravi d’apprendre que le gouverneur Tryon prévoit de soulager les tensions en graciant tous les régulateurs. Mais son exaltation s’arrête quand il se rend compte que la chasse à Murtagh est toujours en cours: la Couronne veut abattre le meneur du mouvement comme exemple pour le reste. Knox dit à Jamie d’un air étourdi qu’il attend un courrier d’Ecosse qui pourrait aider à leur chasse: la liste des prisonniers d’Ardsmuir. Knox explique que s’il y a d’autres hommes Ardsmuir dans les colonies, ils pourraient cacher leur ancien compagnon de cellule. «Ceux qui suivent les justes auront leur récompense», entonne Knox – et attention, mec: Tu sais ce qui est arrivé au dernier gars qui a dit ça, non?

Jamie ne dit rien pendant tout cela, mais il amène sa liste de miliciens dans la chambre de Knox la veille de son retour avec son groupe de frères dissous. Knox lui demande de rester pour une partie d’échecs, et avant que vous ne puissiez dire «Queen to Rook 4», le lieutenant donne son âme à JAMMF. “Si nous étions allés au combat, il n’y a pas d’homme que j’aurais préféré avoir à mes côtés”, dit-il, portant à deux le nombre total de mecs britanniques qui ont gentiment parlé Jamie sur un échiquier.

À ce moment-là, la liste Ardsmuir de Knox arrive. Et avant qu’il ne puisse le lire, Jamie avoue que son nom y figurera. Knox voit bientôt que Murtagh est aussi… et que le vrai nom de famille du hors-la-loi est Fraser. “Mon parrain”, dit calmement Jamie. “Fitzgibbons est son deuxième prénom.” Le sou tombe et Knox se rend compte que son bien-aimé Écossais a travaillé contre lui tout ce temps. Il appelle Jamie un traître et tire son couteau, annonçant son intention d’appeler à l’arrestation de Big Red. Jamie fait remarquer que son premier serment a été adressé à sa famille… puis Jamie frappe la tête de Knox contre le mur et l’étrangle. Puis il brûle le manifeste Ardsmuir et ferme le conduit de cheminée pour que la fumée retombe dans la pièce. Jamie se faufile par une fenêtre et est presque abandonné par un chaton miaulant bruyamment qui fouine où il se cache alors qu’il regarde les Redcoats pêcher le corps de Knox hors de sa chambre. Mais ensuite Jamie et Fergus se rencontrent et se faufilent dans la nuit alors que l’armée britannique est autrement occupée.

BONJOUR, AUSSI! | Jamie arrive à la maison peu de temps après, avertissant Claire de ne pas le serrer trop fort lorsqu’elle lui souhaite la bienvenue. De son regard perplexe, il ouvre son manteau et sort le chaton. Son nom est Adso, annonce Jamie, après la petite maman de Jamie cheetie quand il était enfant. Ensuite, ils parlent de la façon dont l’univers vous place parfois sur un certain chemin, et un Adso inconscient laisse sa crème dans le coin.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!