Récapitulatif «Outlander»: Saison 5, épisode 6 – «Mieux se marier que brûler»

Ce que j’ai adoré de l’Outlander de cette semaine: la réapparition de Murtagh, avec une déclaration d’amour pour Jocasta la nuit avant qu’elle ne soit censée épouser un autre homme.

Choses que je n’aimais pas dans l’Outlander de cette semaine: à peu près tout le reste.

Cela me fait mal de l’admettre, étant donné à quel point je chéris les livres de Diana Gabaldon et, pour la plupart, l’adaptation de Starz à ceux-ci. L’épisode de dimanche devrait être un moment fort de la saison, une chance de rassembler tous les joueurs en un seul endroit pour l’intrigue, la transmission de l’intrigue et les divertissements sexy. Au lieu de cela, nous obtenons Bree et Roger avec des bugs, et un argument de Jamie-Claire exorbitant et extrêmement ridicule surmonté de la seule scène de sexe de toute la série de cette émission qui m’a fait grincer des dents dans l’embarras pour les acteurs.

Je ne suis pas un puriste du livre, mais certaines des décisions prises dans ce script n’ont vraiment aucun sens pour moi. Passons en revue ensemble, oui? Lisez la suite pour un examen de ce qui se passe dans “Mieux se marier que graver”.

QU’EST CE QUE TU FUMES? | J’obtiendrai le détournement le plus idiot du roman dès le départ. Au lieu d’assister au mariage de Jocasta avec Duncan Innes, Brianna et Roger restent à Fraser’s Ridge pendant que ses parents se rendent à River Run. Per Bree, c’est parce que Roger est toujours fou que Jocasta l’ait testé en faisant miroiter sa succession comme une incitation pour Rog à traiter Jem comme son propre fils (étant donné qu’en raison du viol de Brianna, il y a une question sur sa paternité). Les MacKenzies sont donc en charge lorsque les criquets commencent à descendre sur la crête, menaçant de ruiner les récoltes de tout le monde d’un seul coup.

Les voisins de Bree et Roger exigent de savoir quel est son plan; Roger, bien sûr, n’en a pas, et tout le monde grogne qu’ils veulent que Jamie rentre à la maison et fasse face à l’invasion imminente de ravageurs. Mais M. et Mme Fraser sont à 10 jours de route à River Run, donc ce n’est pas une option. Finalement, Roger se souvient d’une histoire que son père lui avait racontée, sur la façon dont la fumée chassait les sauterelles. Donc, il propose un plan qui est lié à la graisse d’oie et au caca. Littéralement – c’est ce dont ils remplissent les taches. Et, avec quelques petits incendies le long des périmètres des cultures et quelques battements fervents de feuilles par les gens de la crête, Roger, Bree et les autres créent une couverture de fumée qui repousse le pire essaim de CGI que la Caroline du Nord ait jamais vu .

WEDDING WOES | Dirigeons-nous vers River Run, où Jocasta est un jour loin de se marier avec Duncan, mais elle n’est pas vraiment excitée à ce sujet. (Note latérale / question pour vous Oldlanders là-bas, mais je vais le spoiler-tag afin que personne ne se fâche: pensons-nous que Jocasta et [Spoiler] est-ce que les bottes cognent furtivement dans cette version de l’histoire comme elles le font dans les livres? Nous n’en avons aucune indication, mais je me demande…) Jamie et Gerald Forbes sont témoins de sa signature de la succession de Jeremiah, même si elle en sera la gardienne jusqu’à ce que le garçon soit majeur.

Dehors, Jamie dit à Claire que Murtagh devrait être celle qui s’apprête à épouser Jocasta. Claire fait remarquer que c’est le choix de Murtagh de ne pas être là, puis ils se dirigent vers la piste de danse installée au milieu de la pelouse. Lord John Gray est là, tout comme le gouverneur Tryon et sa femme. Les Tryons déménageront bientôt à New York; c’est une nouvelle pour les Frasers, tout comme le fait que la nouvelle loi anti-émeute autorise l’arrestation de tout homme qui était aux émeutes de Hillsboro ou qui aurait été là.

Alors que Jamie parle avec Tryon, Claire attire l’attention de Philip Wylie, le dandy que nous avons rencontré lors du dîner lors de la première de la saison 4. Il est encore plus dandier maintenant – le visage entièrement peint en blanc, une fausse marque de beauté sur sa joue – et il veut clairement une partie de l’action de Claire. Elle n’a manifestement aucun intérêt… jusqu’à ce qu’en essayant de l’impressionner, il mentionne qu’il connaît un passeur nommé Stephen Bonnet. Elle blanchit en entendant le nom, puis fait semblant d’être intéressée par sa bêtise afin d’obtenir plus d’informations sur la localisation de Bonnet.

Malheureusement, cela signifie suivre Wylie à l’écurie, où il veut montrer un cheval qu’il a récemment acquis. Et par «montrer un cheval qu’il a récemment acquis», je veux dire qu’il veut lui présenter le poney dans son pantalon moulant et satiné. Elle le repousse, mais il ne sera pas dissuadé. Heureusement, Jamie arrive à temps pour le jeter contre le mur et tenir un couteau contre sa gorge. “Tu vas vraiment tuer quelqu’un au mariage de ta tante?” Demande Claire, et son mari recule, laissant l’autre homme partir avec une simple menace de mort. En sortant, le visage poudré de Wylie ressemble au masque de la tragédie.

BEAUCOUP D’ADO SUR UNE BAGUE | Ensuite, il y a tout un truc avec Jamie jouant avec Wylie afin d’obtenir la connexion à Bonnet que Claire avait essayé d’obtenir, mais c’est détourné et est assombri par le combat stupide susmentionné entre M. et Mme Fraser. Tout commence lorsque Jamie demande à sa bague en or (de Frank) de miser lors d’un jeu de cartes avec Wylie. «Stephen Bonnet a essayé de me l’arracher de la gorge», rappelle Claire avec colère à son mari. “Si vous allez prendre ça, alors vous pourriez aussi bien prendre les deux.” Puis elle enfonce ses deux alliances dans sa main et s’en va.

Voici la chose: même dans le livre, tout sur le mariage de Jocasta est de la folie. Tout le monde, y compris lui-même et elle-même, boit à un tel degré que Jamie ne pense pas à promener Claire jusqu’au bord du terrain, à remonter sa jupe et à frapper son julep, juste là et là. Seigneur, il y a même un meurtre qui se produit dans la perspective de l’événement.

Je ne m’oppose donc pas à ce qui se passe pendant l’épisode, mais plutôt à ce que les scénaristes ont choisi de mettre en évidence et à la façon dont le script décrit ce qu’il se passe. Dans le livre, Claire et Jamie bourdonnent sur les festivités, pensant continuellement à combien ils veulent labourer mutuellement leur champ à la fin de la soirée. Oui, ils se disputent et c’est aussi loin de nulle part que dans l’épisode, mais ils le dépassent plus rapidement. Et oui, quand ils se réunissent après le jeu de cartes de Jamie, il a récupéré ses bijoux et il est assez en état d’ébriété, mais leurs préliminaires sont en quelque sorte plus de chauves-souris encore moins maladroits que cela se joue à l’écran. Je donne à Sam Heughan et Caitriona Balfe le mérite d’en avoir tiré le meilleur parti – son lancer de châle pour signifier qu’il est allumé, en particulier, est bien fait – mais la scène où ils font l’amour contre le mur stable ressemble un peu à une parodie de Saturday Night Live d’Outlander, jusqu’à et y compris la ligne, “Regardez en bas et regardez comme je vous prends.” (J’espère que Heughan a reçu un salaire de combat pour celui-là.)

Quoi qu’il en soit, tout va bien dans la rémanence, et nous apprenons que Jamie a demandé à Wylie d’organiser une rencontre entre Bonnet et «Alexander Malcolm», alias Monsieur Fraser lui-même. En parlant de Bonnet: Forbes le rencontre en ville et lui dit que «votre fils est maintenant l’heureux propriétaire de River Run». Oups.

Bien plus tard, Jamie obtient une nouvelle encore pire de Tryon: aucun régulateur ne lui a accordé son pardon, donc Fraser doit rassembler sa milice, car la guerre qu’il pensait avoir évitée est en cours.

“JE SOUHAITE UNIQUEMENT AVOIR ÉTÉ BRAVE ASSEZ DE DIRE BIENTÔT” | Terminons avec le meilleur morceau, mais le plus déchirant, de l’heure. Jocasta est dans ses appartements la veille de son mariage lorsqu’un invité arrive tard: c’est Murtagh, et elle est ravie de le voir. “Vous êtes complètement fou. Vous savez cela », dit-elle en s’embrassant. “Oui, je suppose que cela fait partie de mon charme”, dit-il, tout sourire.

Il lui donne une broche comme celle qu’il porte, puis dit qu’il ne peut pas faire face au reste de ses jours s’il ne lui demande pas quelque chose. Puis il se met à genoux et je perds mon esprit fou. “Voulez-vous m’attendre?” il se demande. Mais la question ne fait que rendre Jocasta folle, comme il se doit: elle lui a parlé de l’engagement très tôt, et il n’a rien dit. «Je ne pensais pas que vous diriez oui», admet-il doucement.

Il pose ses mains sur sa poitrine et lui rappelle qu’elle connaît son cœur, même s’il n’a pas toujours les bons mots. Jocasta VISIBLE SWOONS, et je ne peux pas dire que je la blâme. Ils embrassent. Il fait beaucoup plus chaud que tout ce qui se passe dans l’écurie de cet épisode, mais ça se termine trop tôt. Elle s’excuse mais dit qu’elle ne s’associera plus avec un homme comme son mari Hector Cameron, un Jacobite dont le dévouement à la cause l’a amené à voler l’or Stuart et à faire comme un bandit dans la nuit après Culloden, et dont le run-in avec des manteaux rouges sur le chemin du Nouveau Monde a directement causé la mort d’une de leurs filles et indirectement la mort des deux autres.

Jocasta s’effondre en racontant l’histoire à Murtagh (que nous avons vu se dérouler en flashback au début de l’épisode), puis dit qu’il y aura toujours une autre guerre pour des hommes comme lui, et elle ne peut tout simplement pas le supporter. Puis elle lui rend son cadeau et lui demande de partir.

«Je t’aime, Jocasta MacKenzie. Ce monde peut changer, mais cela ne changera jamais », dit-il, laissant la broche sur une table dans sa chambre. “Je souhaite seulement avoir été assez courageux pour le dire plus tôt.” Il part et le pauvre Jocasta pleure beaucoup.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!