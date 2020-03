Récapitulatif «Outlander»: Saison 5, épisode 7 – [Spoiler] Meurt

Avertissement: ce récapitulatif, de par sa nature, contient des spoilers majeurs sur l’Outlander de dimanche

Rationnellement, je sais que l’Outlander de cette semaine a été écrit, filmé, monté et verrouillé il y a des mois. Il n’y a donc aucun moyen que mes – et une partie des fans – exprimant nos doléances avec l’épisode de la semaine dernière aient eu une incidence sur tout ce qui se passe à l’écran dans la tranche de ce dimanche. Mais «The Ballad of Roger Mac» est si bien conçu, si bien joué et si épanouissant que l’on a presque l’impression que nous l’avons rêvé collectivement.

Avons-nous en quelque sorte manifesté le secret (écossais)? Avec toute la perte écrasante de cet épisode, le sexe bavard et ce couteau jusqu’au bout d’une fin, je dirais oui. Lisez la suite pour les faits saillants de l’épisode 7. (Et assurez-vous d’aller ici pour entendre ce que la star de la série Duncan Lacroix avait à dire sur l’heure … pour des raisons qui deviendront très claires très bientôt.)

JOYEUX ANNIVERSAIRE, GRAND ROUGE | Nous ouvrons à Hillsboro, où Roger chante «My Darling Clementine» à Jemmy pendant que Bree regarde. Ils restent avec un ami de Jocasta; Bree voulait que la famille reste ensemble aussi longtemps que possible avant que la milice ne s’engage activement dans les combats. Après que Lizzie ait récupéré sa petite charge, Roger s’inquiète pour Bree que Jem ne se souvienne pas de lui s’il meurt au combat. Elle assure avec ferveur à son mari que cela n’arrivera pas.

Au camp du gouverneur Tryon, Claire se réveille dans une tente pour voir Jamie examiner sa main. Elle observe qu’il fait le point pour marquer le passage d’une autre année: c’est son 50e anniversaire. Ils parlent de la mort de son père à 49 ans; Claire dit que Brian Fraser serait fier de savoir que Jamie est en vie et a une grande famille. Leur conversation signifie à quel point il a changé au fil des ans, mais j’aime la douceur avec laquelle Claire rassure son mari qu’il est toujours le même homme qu’il a toujours été. Il y a quelques blagues sur la façon dont la région sud de son anatomie peut encore se montrer à la hauteur, puis elle grimpe sur lui et chante doucement “Joyeux anniversaire” pendant qu’ils l’enfilent.

Si vous voulez, arrêtons-nous un instant: CECI est Jamie et Claire que j’adore, et c’est le type de scène d’amour que Diana Gabaldon (pardonnez le jeu de mots) cloue dans ses livres. C’est sexy. C’est doux. C’est marrant. C’est naturel. À mon avis, l’échange entre les Frasers le matin de la bataille est le plus (encore une fois, je suis désolé pour le choix du mot mais) satisfaisant la scène sexuelle Jamie-Claire que nous avons eu au cours des dernières saisons. Et maintenant, j’ai passé beaucoup trop de temps à parler de la fabrication du monstre du Loch Ness à deux dos, alors allons-y.

LE MÉMOIRE DE BREE FLASH CHANGE TOUT | Lorsque Jamie rassemble ses hommes plus tard dans la matinée, il y a un soldat supplémentaire dans leurs rangs: Isaiah Morton, vu pour la dernière fois en fuite avec Alicia Brown, est de retour pour aider son commandant. Richard et Lionel Brown ne sont pas contents de le voir, mais Jamie intercède avant de pouvoir tuer l’homme.

La prochaine chose que nous savons, Jamie est torse nu (bien qu’il soit toujours haletant… pantalons… haletant?) Et dégoulinant d’eau au milieu d’un ruisseau. Claire le trouve là, se tamponnant du sang de sa propre paume et chantant / priant. Elle se demande qui il invoque, et il dit à son oncle Dougal, qui était le chef de guerre du clan et qui savait une chose ou deux sur le fait d’aller au combat. (Apparemment, assassiner quelqu’un ne vous place pas pour toujours sur sa liste de non-bénédiction?)

Pendant ce temps, de retour en ville, Bree entend quelqu’un discuter de la zone où les combats pourraient avoir lieu. L’homme fait référence à une zone appelée Alamance, et cela fait quelque chose dans l’esprit de Bree: elle se souvient en quelque sorte qu’une bataille importante a eu lieu là-bas, alors elle saute sur un cheval et se précipite vers ses parents pour les avertir. «Certaines personnes considèrent cela comme l’étincelle de la révolution américaine», dit-elle. La mauvaise nouvelle: Tryon et ses hommes gagnent.

Jamie veut immédiatement envoyer un message à Murtagh, qui, selon lui, pourrait battre en retraite s’il connaît le résultat futur de l’escarmouche. Mais Bree fait remarquer que si l’arrêt de la bataille, la Révolution américaine ne se produira peut-être jamais, et l’Amérique ne deviendra pas l’Amérique. Jamie considère cela mais le rejette comme non important en ce moment. Et puis Roger se porte volontaire pour infiltrer le camp des régulateurs, même si c’est une entreprise très dangereuse. “Il me connaît. Il sait que je viens du futur », dit-il. “Il va le croire.” Dans l’intervalle, Bree décide de rester au camp et d’aider sa mère dans la tente médicale.

BIENVENUE, C’est ça | Roger arrive à Regulator Central alors que Murtagh excite ses hommes. Le «sang de Tyron va tremper ce sol!» crie-t-il. Après, lorsque Roger entre en contact avec le parrain de Jamie, il essaie de donner un sens à l’homme plus âgé. «Tyron a des canons pour les chrissakes», explique Roger. “Tu ne peux pas gagner. Vous ne gagnez pas. L’histoire a été écrite. » Il souligne que, dans quelques années, tous se battront ensemble contre les Britanniques. “D’ye ken, combien de temps durent quelques années pour les hommes qui ont tout perdu?” Demande Murtagh doucement.

Tôt le lendemain matin, les régulateurs apprennent que Tryon a rejeté leur tentative de parer et d’éviter les combats. Murtagh rapporte tristement à Roger qu’il a essayé de changer d’avis, mais en vain. Il renvoie Roger Mac dans son propre camp. En sortant, Roger exhorte Murtagh à se quitter «pour l’amour que votre filleul vous porte».

VOYAGE LATÉRAL | Roger retourne au camp britannique quand il voit Morag MacKenzie – alias la femme dont il a empêché Stephen Bonnet d’embrasser par dessus bord pendant leur traversée en mer – suspendre du linge. Son mari est un régulateur, et elle suit comme un tas de familles des autres hommes. Roger lui dit de faire partir son mari, mais elle lui fait savoir qu’elle est enceinte et lui dit malheureusement qu’elle n’a pas de maison où retourner. Il la serre dans ses bras. L’étreinte est à un bras et rien que décontractée, mais c’est du porno direct aux yeux du mari de Morag, du XVIIIe siècle, qui tonna et exige de savoir qui est le diable Roger.

Roger essaie d’expliquer. Morag essaie d’intervenir. Son mari, William, va la frapper, puis Roger le frappe. Alors que Roger s’enfonce dans le bourbier dans lequel il s’est enfoncé, il essaie de fuir; Les amis de William l’attrapent et le détiennent. William trouve la cocarde qui désigne Roger comme l’une des milices de Fraser et se rend compte qu’il est «un voleur de femme et un traître, tous attachés dans un petit paquet». Ensuite, il y a beaucoup plus de postures masculines – bon Dieu, Roger, s’il vous plaît apprenez quand FERMEZ VOTRE PIÈGE ÉVERLOVANT – et William l’assomme avec la crosse d’un fusil.

MIEUX MORT QUE REDCOAT | Claire sort de la tente de l’hôpital dans un tablier, buvant dans une fiole – un joli rappel de Claire Flashback sur la Seconde Guerre mondiale! – et laisse tomber presque sa boisson. «Jésus H. Roosevelt Christ», marmonne-t-elle, fixant Jamie qui se tient à quelques mètres de là. Il porte un manteau rouge britannique et on dirait qu’il préfère être mort. Tryon le lui imposa, et bien qu’il ait essayé de décliner, il n’avait vraiment pas le choix. Et pour aggraver les choses, Roger a disparu et «la bataille est à nos portes».

Claire lui souhaite bonne chance et semble alors réaliser à quel point cela semble banal, alors elle lui dit en larmes mais avec constance qu’elle l’aime. “Bonne chance,” répond-il, souriant et pas totalement stable lui-même. “Je t’aime fait tellement mieux.” (Note: je pensais que Catriona Balfe et Sam Heughan étaient la perfection ici.) Avant de partir rejoindre ses hommes, il ajoute: «Je sais cela – Il viendra un jour où vous et moi nous séparerons à nouveau, mais ce ne sera pas aujourd’hui.” Puis il s’en va.

UGH, LES BRUNS SONT LES PIRES | Jamie conseille à ses hommes d’essayer de ne pas tuer les régulateurs, qui sont des compatriotes écossais, mais tout cela devient théorique après le début du tir. À un moment donné, Isaiah Morton est touché; les deux frères Brown se font soigner les blessures quand il est rentré, saignant abondamment. Ils font quelques remarques sarcastiques, et Claire se rend compte que l’un d’eux l’a probablement abattu à bout portant. Quand elle en dit autant, Lionel Brown fait tomber sa seule et unique seringue en verre au sol et piétine dessus, la détruisant. Claire est dévastée. Voilà pour cette pénicilline!

LE REPOS FINAL DU SILVER FOX | Finalement, la bataille est presque terminée. Les Britanniques sont brutaux envers les hommes qu’ils font prisonniers, les traînant derrière leurs chevaux et les traitant comme des animaux. Au fond de la forêt, Jamie est sur le point de se faire tirer dessus par un détendeur nommé Lee Withers quand quelqu’un fait son cerveau sur le côté: c’est Murtagh! Le renard argenté lui-même sourit beaucoup à Jamie lorsque l’impensable se produit: un jeune membre de la milice de Fraser tire sur Murtagh dans les intestins, puis rapporte joyeusement à Jamie qu’il a «renoncé à didna!» tout comme Jamie leur a dit.

Murtagh tombe sur son filleul, qui a l’air de ne pas croire ce qui se passe. Jamie le ramène au sol du mieux qu’il peut, le châtiant de l’avoir protégé même après l’avoir libéré de son vœu. “Je ne trahirais jamais ta mère, peu importe qui a demandé,” halète l’homme plus âgé. Il pose sa main sur la joue de Jamie. “Dinna a peur, [Scottish term of endearment I don’t know how to spell],” il dit. “Ça ne fait pas un peu mal de mourir.” Puis ses yeux se ferment et sa main tombe.

De toutes les distractions que ce spectacle a prises dans les livres, garder Murtagh en vie est celui que j’aimais le plus. Un personnage que je ne connaissais que dans les romans a été rendu plus profond, plus drôle et plus résonnant par la magnifique représentation de Duncan Lacroix. Et les trucs Jocasta? Vous plaisantez j’espère?! Murtagh va beaucoup me manquer.

JAMIE, UNDONE | J’ai déjà parlé de la façon dont j’aimerais voir les scripts laisser Jamie perdre un peu plus ses trucs en ce qui concerne les grands moments émotionnels (tl; dr: je n’ai toujours pas le choix de le faire être fidèle au lieu d’une grande flaque de goo douce-amère en voyant les premières photos de Brianna dans la saison 3.) Eh bien, demandez et vous recevrez. Bien qu’il soit clair pour tout le monde que Murtagh est allé à ce grand rassemblement dans le ciel, Jamie exige que ses compagnons de milice l’aident à ramener son parrain dans la tente médicale. “Nous vous emmènerons à Claire. Elle saura quoi faire », dit-il calmement au cadavre alors qu’ils avancent. (Note: ce moment m’a brisé presque plus que tout autre épisode. Si vous voulez entendre mon TED Talk sur le partenariat de Claire et Jamie et les innombrables façons dont il chante, contactez-moi sur Twitter.)

Une fois qu’ils ont mis Murtagh sur la table de Claire, Jamie est dans une frénésie, lui demandant ce dont elle a besoin et lui disant de faire ce qu’elle doit pour «le guérir». Big Red voit les regards sur les visages de Claire et Bree, voit qu’ils commencent à pleurer, mais il a besoin de sa femme pour secouer la tête et dire tranquillement: «Il est parti» avant de commencer à le croire. Bree sort et tire le rideau pour donner à ses parents un peu d’intimité. Jamie s’approche de Murtagh, qui grisonne sur la table, et dit: «Je le reprends. Je vous libère de votre serment. Tu ne peux pas me quitter. Tu ne peux pas me quitter. ” Puis il sort de la tente et Claire pleure sur le corps de Murtagh alors qu’elle le prépare pour l’enterrement.

Dehors, Jamie repousse les félicitations de Tryon et jette le manteau rouge à ses pieds, accusant le gouverneur d’allumer une guerre pour sa propre gloire. Le Tryon, très décontenancé, dit qu’il oubliera l’insolence de Fraser parce qu’il a fait son devoir promis. “Oui, j’ai payé ma dette,” dit froidement Jamie, puis il faillit tomber devant un feu à proximité, pleurant en haletant alors qu’il essayait de garder son visage loin de toute autre personne dans le camp.

LA FIN DE ROGER MAC?! | Tout au long, Bree n’a pas été en mesure de localiser Roger. Alors elle, ses parents et un groupe de miliciens se sont mis à regarder à travers les prisonniers et les morts, dans l’espoir de le trouver. Ils rencontrent trois prisonniers du régulateur suspendus à un arbre, exécutés sous les ordres de Tryon.

Bien que les têtes des hommes soient couvertes, Jamie en reconnaît un comme Roger. Bree est silencieusement horrifiée et tremblante alors que sa mère la serre contre lui, son père se croise et le corps est descendu de sa branche.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires.