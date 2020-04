Récapitulatif «Outlander»: Saison 5, épisode 9 – «Monstres et héros»

Est-il étrange de dire que, depuis des années, j’attends avec impatience la mort de James Alexander Malcolm MacKenzie Fraser avec la mortalité?

L’un des intermèdes les plus dramatiques de The Fiery Cross de Diana Gabaldon arrive dans l’Outlander de cette semaine lorsque Jamie est mordu par un serpent, puis meurt presque avant que Brianna ne puisse aider sa mère à trouver comment le sauver. C’est le plus proche que Big Red vienne déloger cette bobine mortelle depuis Culloden, et depuis la lecture du roman, j’ai toujours été frappé par la façon dont quelque chose d’aussi banal qu’un faux pas en marchant dans les bois se transforme en une vie ou une mort course contre le temps.

L’adaptation de la série Starz a-t-elle répondu à mes attentes? Oui et non. Lisez la suite pour les faits saillants de “Monstres et héros.”

SUN’S OUT, GUNS OUT | C’est au début de l’automne sur Fraser’s Ridge. Marsali est presque prête à avoir son troisième bébé et tout va bien, lui dit Claire lors d’un check-up. La jeune femme dit qu’elle est heureuse que Claire soit là, “pas autant que mon médecin, mais pour le partager avec moi, comme ma mère.” Oh, les gars! Aussi: Cela n’arrivera pas du tout!

Chez Casa MacKenzie, Roger va chercher un petit nookie du matin mais est interrompu par un Jemmy très éveillé. Je sais que cela a déjà été dit, mais bon seigneur, est-ce vraiment la progéniture d’Ed Speelers? L’enfant qu’ils ont pu jouer à Jem ne pourrait pas ressembler davantage à Bonnet s’il essayait, surtout quand il sourit. Ils sont encore interrompus lorsque Jamie arrive, disant à Bree que du gros gibier a été repéré à proximité et qu’il a besoin de ses compétences de fusil pour une sortie de chasse impromptue. La déconvenue de Fraser en attrapant sa fille (adulte, mariée) vêtue seulement d’une couverture pendant que son mari tire sur ses criques est amusante; il en est de même de son regard moins que ravi quand Bree dit qu’elle a promis d’aider les femmes à teindre le tissu ce jour-là, mais Roger peut accompagner la partie de chasse.

SERPENT À COEUR FROID | Rog et Jamie rejoignent Fergus, Ian, Josiah et quelques autres hommes pour suivre les animaux; lorsque Fraser et son gendre se décollent pour conduire les bêtes vers les autres hommes, ils se rendent compte que les animaux qu’ils ont seulement entrevus à travers les arbres sont en fait un troupeau de buffles. Jamie tire et rate. Puis, quand il recharge son arme à feu, une vipère enfonce ses crocs dans sa jambe.

La blessure est à l’intérieur de sa cuisse (oh vous petite renarde venimeuse, comportez-vous!), Et Roger sait qu’il doit saigner la blessure et essayer d’aspirer le poison afin de donner à son beau-père une chance de guérir. Alors il le fait, et Jamie réagit en étant plutôt timide envers quelqu’un qui essaie littéralement de lui sauver la vie.

Pendant que Roger part à la recherche des autres hommes, nous nous enregistrons à Dye Day dans la grande maison. «C’est une bonne journée pour la teinture», note Lizzie. (Note latérale: GROAN.) Pendant ce temps, Bree déplore que, bien que le cheminement de carrière de sa mère soit aussi nécessaire dans les années 1700 que dans son temps, il est beaucoup plus difficile pour une jeune fille d’être ingénieur au Ye Olde Times. Claire encourage sa fille à trouver un moyen d’utiliser ses compétences, peu importe.

JAMIE COUCHE UN SECRET | Roger ne trouve personne et finit par retourner à Jamie, qui a fileté le serpent et le rôtit au feu. Lorsque Rog demande comment va Fraser, Jamie répond: «Eh bien. Bien assez.” À moins que vous ne prévoyiez de terminer cette phrase par «… sur le chemin de ce grand rassemblement dans le ciel», Jamie, je pense que vous mentez peut-être un peu, compte tenu de votre apparence grise. Parce que Jamie ne peut pas vraiment marcher

Plus tard dans la nuit, les choses vont bien pire. Alors que le venin se fraye un chemin à travers son corps, Jamie demande à Roger s’il connaît les derniers rites (il ne le sait pas) et lui ordonne de tuer Stephen Bonnet si Jamie ne le peut pas. Fraser parle à son gendre du projet de traiter avec Bonnet à Wylie’s Landing, mais Roger répond très clairement qu’il ne sait pas s’il peut tuer un autre homme, même celui qui a violé sa femme. Jamie lui raconte comment il a sauvé Bonnet de la potence et quelle énorme erreur c’était. “Peut-être que c’est ma pénitence … pour mes erreurs, vous devez le faire”, râpe Fraser. De plus, ajoute-t-il, Bonnet pourrait essayer de revendiquer Jemmy comme étant le sien – afin de gagner River Run, qui a été légué au garçon – en déclarant que Bree était une participante volontaire à son assaut … et le fait qu’il y avait une taverne pleine de témoins qui diront qu’elle a pris part à l’acte en échange d’une bague en argent. “Il y a une fine ligne entre un monstre et un héros”, murmure Big Red. Évidemment, Roger secoue beaucoup Roger.

Jamie fait un peu plus de vomissements et de râpes sur la façon dont il a été dur avec Roger, mais il est content d’être là. Puis c’est le matin, et Roger traîne lentement Jamie à travers les bois sur un travois de fortune. «Si je meurs, Claire doit partir. Envoyez-la. Faites-la partir », dit Jamie en commençant à s’estomper. «Ce n’est pas sûr ici sans moi. Et dites à Bree que je suis content d’elle. Donnez mes épées au bairn. Dis à Claire que je le pensais… »Puis il s’évanouit, et la panique de Roger monte jusqu’à Prier à haute voix sur le corps couché de mon beau-père.

“VOUS AIMEZ COMME VOUS AVEZ ÉTÉ RÔTIS À LA BROCHE” | Finalement, une équipe de recherche dirigée par Ian et Fergus trouve la paire et les ramène à la Grande Maison. Claire a l’air très inquiète une fois que Jamie est installée sur le lit dans le coin de la chirurgie; elle n’a jamais rien vu de tel auparavant, en dehors d’une autopsie. “On dirait que vous avez été rôti à la broche”, fait-elle remarquer. “Tu devrais travailler à ton chevet, Sassenach,” répliqua-t-il faiblement. (Un ha bien nécessaire!)

Les heures suivantes sont des montagnes russes en sueur et remplies de peur pour M. et Mme JAMMF. Il sait que quelque chose ne va pas parce qu’elle est tendre et gentille avec lui au lieu de lui crier dessus pour se faire mordre. Elle emballe sa blessure avec des asticots rassemblés par les résidents sur la crête et le dose de bouillon de pénicilline, tout en maudissant Lionel Brown pour avoir brisé sa seringue en verre. Et quand un Jamie fiévreux se rend compte que sa femme doit peut-être l’amputer partiellement pour le sauver, il se fraye un chemin hors du lit et attrape la scie afin de clarifier son point de vue: il ne vivra PAS avec une demi-jambe et préférerait mourir à la place.

Prenons un moment pour distribuer des accessoires aux équipes de coiffure et de maquillage d’Outlander. C’est presque comme si, étant donné le dégoût général de la série pour le vieillissement de Claire et Jamie avec des prothèses et similaires, le personnel de coiffure / maquillage a jeté toute son énergie créative refoulée pour nous convaincre vraiment que Jamie tournait autour du drain. Je ne sais pas ce qu’il faut pour faire de Specimen Of Good Health Sam Heughan comme s’il avait un pied dans la tombe, mais cela ne peut pas être facile.

Quoi qu’il en soit, Jamie demande à Claire de lui dire qu’elle ne lui prendra pas la jambe, et elle le fait. Cependant, elle dit en larmes à Bree plus tard, elle rompra sa promesse si elle le doit – et Jamie la détestera pour toujours pour cela. “Au moins, il sera vivant pour être en colère contre vous”, souligne Bree.

CLAIRE’S GOT SKILLZ | Je vais sauter toute la scène “le buffle entre dans la cour et piétine presque Jemmy avant que Claire ne le tue”, car cet écran vert était mauvais. Alors montons à l’étage dans la chambre de Claire et Jamie, où Jamie a demandé à Roger de le transporter. Ian les aide en cours de route, puis lit à son oncle l’émeute sur son désir d’être mort plutôt qu’un amputé comme Ian’s da ou Fergus. Ian (à juste titre) l’appelle fier et têtu, et a souligné qu’il admirait tellement Jamie, qu’il s’est enfui à Édimbourg pour être avec lui. «Je n’ai jamais pensé voir le jour où j’aurais honte de toi, mon oncle», dit Ian en s’éloignant. Ian est-il vipère? Parce que OUCH ça fait mal.

Plus tard dans la soirée, les yeux de Jamie s’ouvrent et il murmure pour Claire, qui somnole sur une chaise près du lit. Il a l’air SI MAUVAIS, comme de la viande gâtée, et il la veut à côté de lui. «Dinna me quitte», souffle-t-il faiblement. «Je ne pourrais jamais te quitter», dit-elle en pleurant. (Note latérale: Oui, cet échange m’a eu. Quand Heughan et Balfe sont en feu, ils sont en feu.) “Touchez-moi avant de dormir”, demande-t-il, s’interrompant et ayant l’air de ne pas se réveiller tous dejà. Alors, elle fouette sa chemise de nuit et presse son corps contre le sien, le suppliant de rester avec elle. Ensuite, bien que la caméra reste avec elle là où leurs torses sont pressées et que nous voyons donc beaucoup, elle tend la main et… prend sa température d’une toute nouvelle façon?

REPRISE DE DERNIÈRE MINUTE | Les services magiques de Claire parviennent à ressusciter les morts (entre autres), car finalement Jamie prend une profonde inspiration et revient un peu à lui-même. Il survit la nuit, et le matin, dit à Claire qu’il est maintenant d’accord pour perdre une partie de sa jambe s’il le doit. Et c’est exactement ce qui va se passer … jusqu’à ce que Bree arrive avec une sauvegarde de dernière minute: Roger avait attrapé la tête du serpent qui a mordu Jamie, et elle a eu l’inspiration pour façonner une seringue, en utilisant le croc du reptile comme aiguille.

Une Claire très soulagée remplit la chose avec de la pénicilline et – OH MON JAMBE DE JAMIE DIEU A l’air d’une petite peau de petit animal – lui donne quelques coups. Il y a beaucoup de sourires après. Tout le monde fait confiance à cette invention loufoque, mais cool?

Maintenant, un mot sur cette scène, si vous le permettez: dans le livre, cela se passe à l’étage dans la chambre, avec un tas de résidents de crête inquiets réunis autour. Jamie fait preuve de bonne humeur et taquine doucement Claire à propos de ses méthodes. Puis, après que tout le monde sauf Claire soit parti, Jamie épuisé pleure de soulagement qu’il ne va probablement pas mourir. J’ai toujours aimé deux choses sur la scène. Premièrement, cela démontre comment Fraser’s Ridge se rassemble en tant que communauté avec un leader clair, et comment la santé et le bien-être de ce leader sont très importants pour tout ce qui se passe là-bas. Deuxièmement, comment c’est seulement avec Claire que Jamie peut être son moi le plus vulnérable. J’ai raté ces deux choses ici.

‘TU AS BESOIN DE MOI’ | Quoi qu’il en soit, après un bref aparté dans lequel Marsali accouche et accouche apparemment lors d’une promenade avec Fergus et leurs enfants – bienvenue dans le monde, bébé Félicité! – Roger s’assoit avec Jamie et se réjouit de bon cœur de lui sauver la vie. Jamie libère son gendre de devoir tuer Bonnet, mais Roger dit qu’il y a pensé, et “je veux être là avec vous quand vous rencontrez Stephen Bonnet.”

Plus tard, Claire et Jamie parlent de la précédente soirée tactile. Il savait qu’il était en train de mourir et, dans son esprit, s’approchait «d’un passage en quelque sorte, et je pourrais le traverser si je le voulais. Et je le voulais », se souvient-il. C’est alors qu’il lui a demandé de le toucher. “Je savais que tu étais la seule chose qui pourrait me ramener.” Il a décidé de ne pas mourir “parce que vous avez besoin de moi”, dit-il, non pas parce qu’il l’aime – ce sera vrai pour toujours, qu’ils vivent ou non, mais il a une vocation de chef de guerre, et il y a une bataille à l’horizon. Elle dit qu’il a fait un choix judicieux et qu’ils s’embrassent. Avec précaution.

