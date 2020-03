Récapitulatif «Outmatched»: Twist Finale Saison 1 – [Spoiler] Est [Spoiler]!

C’est une chose amusante – alors que je faisais le meilleur montage de la liste des choses à regarder de ce jeudi, je me suis demandé: “Fox’s Outmatched tenterait-il une sorte de twist / cliffhanger final de la saison? ‘”

Et dagnabbit, la sitcom de première année est allée et a fait.

La demi-heure de fin de saison tournait en partie autour de l’anniversaire imminent de Leila et du thème qu’elle choisirait. Mike, cherchant à se connecter avec son plus jeune, a fait pression pour un thème de lutte professionnelle, tandis que Kay a poussé pour un thème de princesse. En fin de compte, ils se sont retrouvés avec un mélange des deux gagues de vue d’un lutteur loué dominant dans une robe à froufrous! – pourtant, au moment de souffler les bougies, Leila était introuvable. N’ayez crainte, elle était simplement dans la cave en se lamentant d’avoir manqué de partager son anniversaire avec son frère légèrement plus âgé Marc, qui cette année a choisi son propre thème (macabre).

L’histoire B, quant à elle, a vu Rita et Irwin aux prises avec la suggestion qu’ils soient les quatre tuteurs des enfants en cas de décès malheureux de Mike et Kay. Et non, ce n’est pas la torsion. Mike et Kay ont survécu à la finale! Mais à la fin de l’épisode, alors que tout le monde courait dehors pour s’assurer que les fournitures de fête d’anniversaire ne soient pas volées dans l’allée, wee Leila – la seule enfant «normale» de cette couvée ultra brillante, rappelez-vous – a révélé à Irwin qu’elle est secrètement un génie à part entière, en lui montrant le dessin post-impressionniste qu’elle a fait de Mike tenant Irwin dans une prise de tête, dans le salon familial.

«Maman et papa ne sont pas les seuls à pouvoir garder un secret…», a déclaré Leila. Puis, brandissant son dessin et le déchirant de façon menaçante au milieu, à travers le visage d’Irwin, elle a demandé: “Pouvez-vous garder un secret, Irwin?”

Et là, vous avez la touche finale de saison. Outmatched, qui par définition concernait un couple décontracté submergé par l’éducation de trois enfants géniaux sur quatre, a en fait un quatrième prodige au milieu.