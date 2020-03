Récapitulatif «Party of Five»: Finale de la saison 1 – Renouvelée ou annulée?

HISTOIRES CONNEXES

Parti de… Trois?

Le redémarrage de Freeform Party of Five a clôturé sa première saison mercredi avec une finale de 90 minutes qui a présenté une configuration très différente de la famille Acosta pour la saison 2 – si la série devait être renouvelée.

Au Mexique, Beto sent qu’il se passe quelque chose entre ses parents, qui traversent une période difficile dans leur mariage. Pour essayer d’arranger les choses et faire pardonner à sa femme, Javier suggère à Gloria qu’ils ont un autre bébé qui peut rester avec eux. Mais Gloria ne peut pas faire ça à Val et Rafa parce que ce serait comme les remplacer.

Val, qui traverse également une période difficile, essaie de jeter son passeport dans l’espoir de rester avec ses parents. Elle les supplie même de laisser Rafa et elle vivre avec eux au Mexique. Elle est toujours en colère contre sa maman et n’a pas eu assez de temps pour s’en remettre, explique-t-elle à son père. De plus, comme elle le dit à Beto et Lucia, elle a besoin de quelqu’un pour lui apprendre à être une femme, une tâche que Lucia n’est pas à la hauteur, selon Val. Lorsque Javier présente la demande de Val à Gloria, elle est contrariée d’avoir utilisé leurs enfants pour la manipuler – et Ella, qui est venue au Mexique pour s’assurer qu’elle et Beto vont bien, surprend la conversation dans le prochain restaurant où les parents passent soudainement au Anglais. Cela incite Beto à avoir une conversation avec sa mère, dans laquelle il lui dit qu’il ira bien, car il a passé des années avec elle que Val n’a pas. Après cela, Gloria accepte de laisser Val et Rafa rester avec eux au Mexique.

Dans une scène douce, Emilio a l’air assez écrasé par les nouvelles alors que Val lui assure que son choix n’était pas à cause de tout ce qu’il a fait ou n’a pas fait. “Tu devrais être un père quand c’est ton choix, et tu vas être doué pour ça”, lui dit-elle. “Ce sera la chose dans laquelle vous êtes le mieux.” Mais pour l’instant, Emilio a besoin de comprendre sa prochaine étape.

“Et si la vérité s’occupe de ces enfants m’a vraiment donné une vie?” dit-il à Natalia, avant de demander: “Et si ce que je veux ensuite c’est toi?” Elle est très d’accord avec ça, et ils ont finalement raccroché. Val et Rafa n’étant plus à sa charge et Beto et Lucia étant pratiquement adultes, Natalia convainc Emilio de faire un road trip à travers le pays pour le concours de composition de chansons auquel ils ont participé.

Retour à Lucia pour une seconde. Même si sa mère la rassure en lui disant qu’elle l’aimera toujours, Lucia est tellement paniquée par son glissement accidentel sur ses sentiments pour Sully qu’elle discute avec le fils de la gouvernante du motel. Ensuite, lorsque Val l’accuse de ne pas être assez girly et maternelle, elle est tellement blessée qu’elle a des relations sexuelles avec le garçon, et de son langage corporel par la suite, elle le regrette clairement. Après son retour précoce à la maison, Lucia demande à Matthew comment il savait qui il était et comment il l’a embrassé. “Il est arrivé un moment dans ma vie où je ne pouvais être personne d’autre”, dit-il, auquel Lucia répond, “je n’y suis pas encore.”

Ailleurs, Ella révèle à Beto lors de leur retour à la maison qu’elle veut essayer d’émancipation. Mais où habiterait-elle, se demande Beto? … alors que ses yeux brillent d’une idée.

Que pensez-vous de la fin de la saison? Cela vous a-t-il laissé envie d’une deuxième saison? Notez la finale ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires!