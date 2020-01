Récapitulatif «Power»: Saison 6, épisode 12 – «Il gagne toujours»

Je ne pensais pas que Paz de Power avait le pouvoir de venger le meurtre de sa sœur. Et, comme nous l’apprenons dans l’épisode de cette semaine, elle ne l’a vraiment pas fait.

Bien sûr, vous pouvez affirmer que Paz a peut-être déjà fini avec Tommy après avoir appris qu’il était le véritable tueur d’Angela. Mais a) il était parti, apparemment pour de bon, ce qui rend la discussion théorique, et b) elle n’avait pas été en mesure de faire l’acte plus tôt de toute façon, alors qu’elle était sûre que Ghost était l’homme qui avait besoin de faire une sieste.

Et c’est une bonne chose! Paz est le remplaçant de Power pour la plupart des spectateurs, les gens ordinaires qui ne sautent pas sur «eh bien, je suppose que je dois le tuer» lorsque toutes les autres voies de justice sont bloquées. Elle n’a pas tué mortellement Ghost – et oui, on dirait qu’il est vraiment, vraiment et sincèrement mort – et moi, pour ma part, je suis soulagé. (Plus: mon argent est sur Tommy.)

Lisez la suite pour les faits saillants de “Il gagne toujours.”

RÉVEIL BRUTAL | Paz fait un cauchemar dans lequel elle court autour de l’hôpital où Angela est morte, exigeant de savoir ce qui se passe avec sa sœur. Mais personne n’est là sauf Ghost, qui dégouline de sang. “Vous n’étiez pas là. Vous ne pouviez pas m’arrêter », dit-il (vantardise?), Et Paz se réveille paniqué.

Son père agité, qui souffre de démence, hurle dans l’autre pièce. Il pense qu’elle est Angela, et elle n’a pas l’idée de lui dire que son autre fille n’est plus avec eux. Le fils de Paz, Junior, est là aussi. Et ils sont tous témoins du reportage qui dit que Jamie sera le nouveau colistier de Lorette Walsh. Cela exaspère Paz, qui part avec une ferveur renouvelée pour le faire tomber.

Mais Tasha ne l’aidera pas, disant que tout mouvement pour détruire Ghost finira par se détruire elle-même et ses enfants. “On ne peut pas le battre! Il gagne toujours! », S’exclame l’ancienne Mme St. Patrick. Frustré, Paz rentre chez lui et attrape le pistolet d’Angela, jurant de prendre Jamie elle-même. Mais d’abord, elle s’arrête dans l’ancien bureau d’Angela. Warner l’informe que Saxe a été licencié et qu’il n’y a pratiquement plus rien à faire pour poursuivre St. Patrick. Chez Saxe, il fait écho aux sentiments de son ancien patron et ajoute qu’Angela avait de sérieux problèmes à sa mort – elle faisait face à des accusations de complot, et elle allait être nommée complice des meurtres de Mike Sandoval et Tony Teresi.

Cette révélation ramène un peu Paz, mais elle se regroupe et retourne au bureau de Warner. “Que diriez-vous si je pouvais vous fournir un élément de preuve qui relie Angela à l’organisation pharmaceutique de St. Patrick?”, Demande-t-elle, attirant soigneusement son attention. La prochaine chose que vous savez, ils exhument le cercueil d’Angela pour que le téléphone du brûleur Paz s’y glisse lors des funérailles de sa sœur. Mais la carte SIM est détruite: il n’y a aucune preuve tangible pour montrer que les messages qu’Angela a envoyés sont allés à Ghost, Tasha ou à quelqu’un d’autre louche. Alors Paz se porte volontaire pour porter un fil et aller parler à Jamie, et Warner le confirme.

LES RETOURNEMENTS DU PLAN DE PAZ | Le patron de l’AUSA dit essentiellement: “N’essayez pas d’amener James à avouer le meurtre d’Angela”, soulignant qu’ils ont besoin de preuves pour l’attraper sur d’autres charges. Mais Paz ne peut pas se retenir lors de la réunion à Truth. Bien sûr, Jamie ne dit rien. Et quand Ramona arrive, la réunion est terminée. La pire partie? Ghost a dit juste assez pour prouver qu’Angela enfreignait la loi pour aider à le protéger, ce qui signifie que sa pension et ses avantages sociaux sont tombés en panne!

Quand Blanca (qui arbore un mauvais œil au beurre noir) trouve Paz pour lui dire que c’est la fin de la ligne en termes d’essayer de tenir Ghost responsable, la sœur d’Angela perd un peu son esprit. Elle court à l’appartement de Tommy et, citant son offre d’aide des funérailles, lui jette de l’argent et essaie de frapper l’homme qui l’a tuée Angelita. «Oui, je ne peux pas faire ça», dit-il – malgré la douleur évidente de Paz ici, la livraison en ligne de Joseph Sikora ici m’a fait rire – et il l’a finalement enlevée de son appartement et a verrouillé la porte derrière elle.

VÉRITÉ ET CONSÉQUENCES | Paz rentre chez elle, pleure pour dormir et se réveille pour trouver son arme et son fils disparus. Plus tôt, Junior avait parlé d’obtenir justice pour leur famille, et il avait mentionné l’événement à Truth ce soir-là, alors elle sait exactement où il se dirige. Elle l’arrête et attrape le pistolet avant qu’il ne puisse entrer dans le bâtiment, puis décide que tuer publiquement un politicien en devenir est en fait une bonne idée, après tout.

Mais une fois qu’elle est sur le sol du club et à quelques mètres de Ghost, Paz ne peut pas se résoudre à le sortir. Elle raconte plus tard à son père ce qui s’est passé, commençant à pleurer. Il a un moment de lucidité où il la reconnaît et lui raconte une belle histoire sur la façon dont elle a obtenu son nom (pour apporter la paix, ou paz, à la famille) et sympathise avec elle sur la façon dont «les choses sont devenues si faciles pour Angela. Pour toi, j’ai toujours dû essayer si dur. »Elle le remercie, se sentant un peu mieux.

Le lendemain matin, Paz se réveille en apprenant que Ghost a été tué à 11 h 45 la veille. Elle est choquée. Mais elle se ressaisit et fait enterrer Angela, puis se retrouve dans le bureau d’un avocat (salut, Geoffrey Owens du Cosby Show!) Parce que Ghost lui a laissé un héritage “appréciable”. Elle refuse, mais se heurte ensuite à Tasha dans la réception. Paz, à bout portant, demande à l’ex de Ghost si elle l’a tué. “Tu devrais prendre l’argent”, dit tout Tasha, puis elle lâche la bombe que Tommy – et non Ghost – a tué Angela.

Cette révélation change l’esprit de Paz sur deux ou trois choses. Elle renverse sa position et accepte l’argent, ce qui permettra à Junior de retourner à l’université et au père de Paz d’être soigné dans une maison de soins infirmiers. Mais ensuite elle va aussi chez Tommy avec le pistolet d’Angela, et cette fois, je pense qu’elle le pense vraiment. Mais la porte est ouverte, et personne – et rien – n’est là: l’endroit a été nettoyé. Tommy est parti.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Frappez les commentaires avec vos pensées!