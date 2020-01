Récapitulatif «Power»: Saison 6, épisode 13

Les frères doivent faire un câlin.

Il est donc logique que lorsque Ghost prend sa dernière inspiration dans le pouvoir de cette semaine, c’est Tommy qui est à ses côtés. Et étant donné la nature mercurielle de Tommy, il est également approprié que M. Egan à la tête brûlée passe les trois quarts de l’épisode qui précède ce moment-là, déterminé à assassiner exactement le même homme pour lequel il finit par pleurer.

Lisez la suite pour les faits saillants de “Tout est de votre faute”.

UNE MISE À JOUR SUR ELISA MARIE | L’épisode se rembobine juste après que Tommy ait tué Benny dans son couloir, quand Egan a utilisé cette fausse tenue EMT et l’ambulance imposteuse pour sortir le cadavre de son immeuble. Il donne au propriétaire du terrain de démolition une grosse pile d’argent pour briser le véhicule dans un petit cube et ne plus poser de questions, et… ravi de vous connaître, Benny!

Elisa Marie reste avec sa tante Dolores (salut, Debi Mazar, la plus jeune!), Qui assure à la fille que son oncle va probablement bien même s’il n’a pas enregistré depuis des heures. Mais Elisa Marie sait mieux. Et après que Vincent se soit arrêté et ait installé deux gardes du corps à la porte d’entrée – il s’avère qu’il est redevable à l’oncle Carlo de Dolorès, qui est un grand patron du crime – la fille écoute les fichiers audio que son père lui a laissés. Dolores la rejoint, se rend compte qu’il n’y a pas d’utilité dans l’enduction de sucre et lit essentiellement l’enfant sur les transactions illicites de la famille. Elisa Marie dit qu’elle reconnaît la voix de Tommy sur les enregistrements. «Mon père avait peur de lui. Moi aussi », ajoute-t-elle. Donc, Dolores dit qu’ils vont gérer les choses en interne, car pourquoi impliquer la police?

Ils jouent l’audio pour Tariq, qui nie connaître Tommy ou toute personne nommée Ghost et dit qu’il ne peut identifier aucune des voix. Dolores n’en croit pas un mot qu’il dit, faisant remarquer en deux minutes que lui et Tommy ont travaillé ensemble la nuit où Proctor a été tué au penthouse. “Tariq n’est pas ton amie”, raconte Dolores plus tard à sa nièce, et c’est vrai: l’adolescente court immédiatement vers Tommy pour le combler et lui donner la localisation d’Elisa Marie.

APPEL CLOS DE TASHA | Avec tout ce temps qui passe, il est important de se rappeler qu’en ce moment, Tommy est certain que Ghost a tué LaKeisha lui-même ou a ordonné le coup. Alors il va à la conférence de presse de St. Patrick à Truth prêt à faire… quelque chose? Mais les gardes de sécurité le repèrent tout de suite et il sort. Blanca le trouve devant le club, lui remet les effets personnels de Keisha et lui offre l’immunité s’il retourne Ghost.

Comme vous pouvez le deviner, Tommy ne prend pas l’appât. Mais il reconnaît la boucle d’oreille qu’il trouve dans le sac de choses de Keisha: c’est de la même paire que Holly a volé à Tasha, et cela prouve probablement que Tasha était chez lui la nuit où Keisha est morte. Alors Tommy va chez Tasha pour la sortir. Yaz et la maman de Riq savent qu’elle est folle mais essaie de raisonner avec son vieil ami en lui montrant les papiers que Keisha avait signés pour devenir un témoin pour les fédéraux. Tasha le presse de penser aux valises pleines qui attendaient dans le hall ce soir-là. “Vous pensez qu’elle vient d’avoir ces sacs là-bas parce qu’elle n’allait pas partir?”

Pourtant, Tasha sait qu’elle est finie. Elle supplie Tommy de prendre soin de ses enfants, puis lui tourne le dos et attend le coup de grâce. Mais il part à la place, et elle se soulève presque de soulagement.

METTRE LE «KID» EN «KIDNAPPING» | Ghost et Tommy se rencontrent et ont une refonte de leurs plus grands succès (“Je n’ai pas besoin de vous comme vous avez besoin de moi”, dit Ghost), bien que ce soit une nouvelle pour St. Patrick que Proctor n’a pas réellement détruit les enregistrements. Mais ensuite, les gens commencent à leur tirer dessus; Tommy suppose que ce sont les gars de Vincent. Dans l’entrepôt, Tommy voit l’homme mort que Ghost a rencontré dans un épisode précédent qui a montré cette fusillade et se rend compte que leurs assaillants sont une faction inconnue. Puis il saute dans une voiture à l’extérieur et s’éloigne alors que quelqu’un lui tire dessus.

En peu de temps, Tommy arrive à la maison de Dolores, tue les gardes du corps, kidnappe Elisa Marie (qui a été laissée seule, allez à tante Dolores!) Et demande à sa maman de la surveiller. Finalement, il y a un coup furieux à la porte – c’est Paz, le suppliant de tuer Jamie – et Elisa Marie l’entend glisser et appeler Jamie “Ghost” devant la sœur en deuil d’Angela. Finalement, il la jette dehors, puis attrape Elisa Marie et part avec elle.

Dans la voiture, la fille lui demande sans détour s’il a tué son père ou non. Il ne lui répond pas, mais il dit que Proctor était un sale avocat avec beaucoup d’ennemis. Elle se rend rapidement compte qu’il va essayer de l’échanger contre les enregistrements, et que cela pourrait ne pas bien se terminer pour l’un ou l’autre. Vous pouvez voir Tommy grandir un peu de sympathie et beaucoup de respect pour la fille alors qu’elle parle de sa vie horriblement traumatisante. Et puis les appels 2 bits de son brûleur de prison.

En peu de temps, Tommy apprend que Dre a tué Black Grimace et était derrière le raid de l’entrepôt. Et cela change sa perspective sur tout un tas de choses. «J’avais tort à propos de mon frère. Maintenant, il a des ennuis, et je dois l’aider », explique Egan à son otage, qu’il dépose chez sa tante, indemne. «Tu vas le tuer?» Demande Elisa Marie. “Non, je vais le sauver”, dit-il.

VOIR YA, SUCKERS! | Vous savez qui n’aime pas ce nouveau plan? Tariq. Tommy dit que Ghost n’a fait aucune des choses que Tommy pensait avoir, mais Tariq rétorque qu’il a quand même ruiné leur vie. S’ils sauvent Ghost, les compteurs Tommy, leur triangle bizarre de culpabilité et de haine peut être effacé «et nous pouvons redevenir une famille». .

Tommy ne va pas très loin avant que Vincent et ses gars ne montent dans sa voiture. Il finit par les tuer tous, mais la violence le retient d’arriver à la vérité à temps pour sauver Ghost. MAIS TOMMY VOIT QUI LE FAIT, levant les yeux vers le balcon où la personne s’attarde apparemment. “Laissez-la partir. Laisse-la partir », siffle Ghost lorsque Tommy sort son arme et vise la personne (que nous ne voyons pas). Aussi: “Elle?!” Est-ce que cela veut dire que Tasha est notre déclencheuse? Mise à jour: Depuis, j’ai consulté les sous-titres et j’ai réalisé que, même si on dirait que Ghost dit “Laisse-la partir”, il dit: “Laisse-la aller”. Très haletant. Ma faute!)

Ghost sait qu’il est sur le point de devenir un véritable fantasme, alors il exhorte faiblement Tommy à partir avant que les responsables de l’application des lois ne se présentent. Tommy supplie à nouveau son ami / ennemi / ami de ne pas mourir, mais bien sûr, Ghost le fait. Tommy pleure par le corps, puis fait de la raquette avant que quiconque puisse le voir là-bas. Il se retrouve chez Kate, où elle n’a que du vitriol à cracher sur son fils. “Il a vu une vie au-delà de Queens, et tu le détestais pour ça”, crache-t-elle, ajoutant que Ghost leur a laissé quelque chose dans son testament, et qu’elle n’a plus besoin de lui.

N’ayant rien ni personne pour l’attacher à New York, Tommy nettoie son appartement et fait des plans pour un nouveau départ en Californie. Un appel de 2-Bit l’informe du fait que a) Dre est mort et b) Spanky l’a vendu. Alors Tommy trouve la primera à lunettes et le tue, juste là sur le trottoir en plein jour.

La dernière course de Tommy avant de quitter la ville? Il se rend chez Elisa Marie, où elle lui remet toutes les copies des enregistrements qu’il détruit. Elle dit qu’elle sait qu’il a tué son père. Il dit que cela n’a pas d’importance, mais “Si vous voulez venir me voir un jour, je comprendrai.” Alors qu’il quitte la ville, un reportage radio postule que Tate pourrait prendre la place de Ghost sur le billet de Walsh.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? À votre avis, qui a tué Ghost? Faites le nous savoir dans les commentaires!