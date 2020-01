Récapitulatif «Riverdale»: saison 4, épisode 10 – «Varsity Blues»

HISTOIRES CONNEXES

Besoin de rattraper son retard? Lisez notre précédent récapitulatif Riverdale ici.

Riverdale est de retour des vacances d’hiver – et hé, vous rappelez-vous qu’Archie est toujours dans l’équipe de football? Ouais, nous non plus.

L’épisode de mercredi ressemble en fait à un drame secondaire normal pour une fois, avec Archie et ses coéquipiers Bulldog se préparant à affronter Stonewall Prep de Jughead dans le championnat d’État. Attendez, Stonewall – cette école riche et pleine de nerds livresques – joue pour le titre d’État? Eh bien, c’est parce qu’ils trichent, comme Betty le découvre bientôt. Elle fait des recherches pour un article de journal et découvre que les joueurs de Stonewall blessent intentionnellement l’autre équipe et payent les arbitres pour qu’ils regardent dans l’autre sens. Elle porte les accusations au joueur de Stonewall Bret, qui lui dit calmement que le football consiste à «affaiblir et massacrer vos ennemis». D’accord, allez équipe!

Cette attitude de victoire à tout prix remonte la tête laide lorsque le joueur vedette de Riverdale Munroe prend un club de golf à genoux lors d’un combat de rue avec quatre assaillants masqués. (Oui, on dirait des enfants de Stonewall pour nous.) Archie et ses copains se dirigent vers Stonewall à la recherche de réponses, et il finit par donner un coup de poing à Bret mort au visage – longtemps attendu! – déclenchant une bagarre complète qui aboutit à Archie en prison. (Il est renfloué par son oncle Frank, et ils se lient sur leur amour commun de la boxe.) Maintenant, le gang Riverdale veut se venger … et Betty propose un plan pour l’obtenir.

Veronica enfile une perruque blonde et un fil pour infiltrer une soirée Stonewall en tant que «Monica» et séduire Bret, en utilisant son nouveau rhum pour le convaincre. Elle le fait presque avouer qu’il a sorti Munroe, jusqu’à ce que Jughead souffle sa couverture. (De plus, Betty découvre que Jughead a une interview avec Yale et est dans Quill & Skull et ne lui en a jamais parlé.) Munroe est toujours trop blessé pour jouer … mais Oncle Frank lui propose des analgésiques pour traverser le jeu, et il veut une bourse, alors il les prend, malgré les protestations d’Archie.

Pendant le jeu, Archie essaie de protéger Munroe contre les sales coups de Stonewall, tandis que Cheryl et les River Vixens font une couverture fougueuse de la «Cherry Bomb» des Runaways. Munroe marque un touché tardif, et ils optent pour une conversion de deux points pour gagner – mais Munroe est bourré à la ligne de but et Stonewall gagne. Archie s’en prend à l’oncle Frank pour les analgésiques, mais Munro a obtenu une offre de Notre Dame, au moins. Après le match, Bret se réjouit de Betty et Jughead, et Betty jure de l’abattre en formant une équipe de quiz pour contrer Stonewall. De plus, Jughead apprend qu’il est entré à Yale, avec Bret – mais dans un flash-forward à “un mois plus tard”, Bret réprimande Betty pour avoir pleuré dans le dortoir vide de Jughead et lui dit: “Je suppose que ce sera juste toi et moi à New Haven. »Mais attendez, Betty n’a-t-elle pas été rejetée par Yale? Hmmm…

Ailleurs dans «Varsity Blues»: Cheryl s’est cogné la tête avec la nouvelle entraîneuse de cheerleading, Mlle Appleyard, pour finalement l’enfermer dans les vestiaires dans un «coup» de gameday; Mary a parlé à Archie du côté obscur de Frank – Fred doit une fois prendre la chute pour le DUI de Frank – mais Frank a imputé son ancien mauvais comportement au SSPT lié à la tempête du désert, et Archie l’a invité à rester avec eux; Hiram a fermé l’empire du rhum de Veronica avec un cessez-et-un, alors elle s’est associée à Cheryl pour une concoction de rhum à base de sirop d’érable; et rien de particulièrement étrange ou surnaturel ne s’est passé? C’est un miracle!

