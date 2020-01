Récapitulatif «Riverdale»: saison 4, épisode 11 – «Quiz Show»

HISTOIRES CONNEXES

Besoin de rattraper son retard? Lisez notre précédent récapitulatif Riverdale ici.

Betty cherche à vaincre le résident de Stonewall Prep, Bret, dans une épreuve de force quiz-bowl cette semaine sur Riverdale. (Oui, ces enfants lisent de temps en temps des livres quand ils ne résolvent pas des meurtres ou des combats.)

Attrapée par la «fièvre des quiz», Betty entraîne impitoyablement Veronica, Cheryl et Toni pour les préparer à affronter Stonewall. Elle et Jughead prennent du temps, cependant, pour une gambade en milieu d’après-midi – ce qui est gâché quand elle découvre que Jughead est entrée à Yale et ne lui a pas dit … et bon, Bret est entré aussi! Lors de la compétition de quiz, les filles ont volé au bulldozer vers une victoire facile avant de rencontrer Stonewall en finale. Mais Bret se cache autour du plateau pour les espionner, alors Betty demande à Charles d’utiliser ses ressources du FBI pour fouiller dans le passé de Bret et “le faire transpirer” un peu – et Charles propose également de parler à un professeur de droit pénal qu’il connaît à Yale pour savoir pourquoi Bret est entré et elle ne l’a pas fait.

Que découvre-t-il? Il se trouve que le père de Bret a payé quelqu’un pour prendre les PSAT pour lui et a acheté son chemin à Stonewall – et Yale, probablement aussi. Betty le confronte à la vérité … et Bret lui répond que Jughead utilise l’histoire de Black Hood de son père comme source d’inspiration pour son livre Baxter Brothers, qui déclenche un énorme combat entre les deux tourtereaux. (Non, pas «Bughead»!) Cela empire pour Betty quand Charles annonce la mauvaise nouvelle: Yale l’a rejetée parce qu’ils ne voulaient pas la publicité négative qui accompagne «la fille du Capot noir». En colère, elle écrase la pierre tombale de Hal avec un marteau jusqu’à ce qu’Alice arrive pour l’éloigner. Mais Jughead la réconforte et s’engage à l’aider à revenir à Bret… et à entrer à Yale.

Il amène le recruteur de Yale au tour final du quiz: si elle bat Bret et Stonewall, elle entrera. Et Alice a un cadeau pour elle dans le vestiaire… une copie des questions et réponses du quiz. Le jeu commence avec Betty et Bret échangeant des réponses correctes – de belles filles Mean Shout-out avec «la limite n’existe pas»! – menant à une confrontation en tête-à-tête pour la victoire. Bret rejette la dernière question, et Betty réussit et assure la victoire. Elle et Jughead célèbrent et prévoient de manger beaucoup de pizza ensemble à New Haven… et elle n’a même pas utilisé les réponses volées d’Alice! Mais le principal Honey les a trouvés dans sa loge: Betty est suspendue et la victoire de Riverdale High est annulée. Jughead reproche à Bret de l’avoir provoquée et le défie en duel officiel, selon les règles de Quill & Skull (!).

Coupé à quatre semaines plus tard: Une Betty sanglante sanglote à Archie, “Il ne reviendra jamais … et je ne sais pas comment je suis censé continuer.” Et puis ils se prennent la main … (Vous toujours là-bas, les fidèles de “Barchie”?)

Ailleurs dans “Quiz Show”: Archie a obtenu un oncle Frank un emploi de contremaître dans l’ancienne entreprise de construction de Fred, conduisant à une vilaine faille avec Tom Keller, qui ne connaît Frank que comme un raté; Veronica et Cheryl ont transformé le speakeasy en club de danse pour financer leur ligne de rhum au sirop d’érable, mais quand Hiram l’a fermé, ils ont déménagé au Maple Club vacant, faisant même appel à Penelope pour aider; et Kevin a pris un nouveau concert… filmer des vidéos de chatouilles non sexuelles contre de l’argent? (Yeesh. Lorsque nous avons demandé à Kevin d’obtenir un scénario, je suppose que nous aurions dû être plus précis.)

