Récapitulatif «Riverdale»: saison 4, épisode 12, «Men of Honor» – Katy Keene

Vous penseriez qu’après l’humiliante défaite du quiz de la semaine dernière, Bret de Riverdale aurait la décence de se dérober tranquillement. Oui, vous vous trompez.

Le jerk preppie accepte le défi de Jughead à un duel à l’ancienne, et M. DuPont établit les règles de base: d’abord, ils clôtureront, puis s’affronteront dans une bagarre à mains nues, puis jouer aux échecs s’ils ont besoin d’une cravate -briseur. Donna promet d’entraîner Jughead en escrime, mais Bret parvient à repousser son sabre et à remporter la victoire. Jughead remporte le combat à mains nues, cependant, en posant un carré de poinçon sur la mâchoire de Bret et en l’assommant froid. Cela laisse un match d’échecs décisif pour décider du vainqueur – comme Jughead découvre que presque tout le monde à Stonewall est enraciné pour lui de perdre.

Pendant ce temps, Betty a été suspendue et dépouillée de sa direction éditoriale Blue and Gold après le scandale de la triche, et elle et Alice se sont fixé pour objectif de découvrir ce qui était vraiment arrivé à M. Chipping. Ils rendent visite à sa femme veuve, qui insiste sur le fait qu’il n’aura jamais eu d’affaire avec Donna et les oriente vers une boîte de ses affaires qui comprend un tas de brochures de l’armée. Moose leur dit que M. Chipping l’a exhorté à s’enrôler, et il a accepté après que Bret ait menacé de divulguer une vidéo de lui en train de coucher avec un camarade de classe. Ouais… maintenant Betty se rend compte que Bret pourrait aussi avoir une bande d’elle et de Jughead. (Désolé, Alice.)

Lors du match d’échecs, Jughead et Bret échangent tandis que Betty et Alice profitent de la distraction pour fouiller les quartiers généraux de Quill & Skull. Ils trouvent une cachette de vieilles vidéos dans une cachette secrète, mais Bret insiste sur le fait qu’ils ne sont que des cassettes de membres de Quill & Skull avouant leurs secrets les plus sombres pour l’initiation. Quant au match d’échecs, un Jughead dégoûté permet à Bret de gagner, ne voulant même plus être un «homme de Stonewall». Cependant, Betty a sorti la cassette de confession de Donna, et elle lui raconte la même histoire à propos de M. Chipping … mais à propos d’un enseignant nommé M. Kotter qui n’existe pas. Uh-oh, est-ce que Donna est celle dont nous devrions nous inquiéter depuis le début?

Notes de l’annuaire:

* Nous avons eu notre premier aperçu de Katy Keene – en première jeudi sur The CW! – alors que Veronica allait rendre visite à sa très proche copine Katy à New York. (Vous savez, la copine très proche dont elle n’a jamais parlé avant cette saison.) Les filles ont fait une virée shopping glamour, mais après, Katy a avoué que sa mère était très malade – puis Ronnie est rentrée à la maison pour découvrir que son père Hiram avait été diagnostiqué avec un trouble neuromusculaire qui le privera de sa motricité. Une Veronica stupéfaite a décidé de s’inscrire au Barnard College de New York… et de prendre Lodge comme nom de famille pour honorer son papa.

* Oncle Frank d’Archie a causé plus de problèmes cette semaine, cette fois en ramenant à la maison un vieil ami de guerre nommé Ted Bishop qui s’est avéré être un mercenaire chargé de tuer Frank. (Frank était aussi un mercenaire et soupçonnait que son ancien employeur voulait lui arracher des «bouts lâches».) Frank a trompé Ted pour qu’il soit arrêté, mais Ted s’est échappé et a tendu une embuscade à Archie à l’école, menant à une lutte mortelle qui s’est terminée avec le sauvetage de Frank par Archie. la vie. Les autorités ont arrêté Ted et Frank a quitté la ville après avoir promis de se rendre. Ce qui est une bonne chose pour Archie (et pour nous), vous ne pensez pas?

* Cheryl a eu une explosion indésirable du passé lorsque Nick St. Clair (un autre imbécile de preppie!) S’est présenté au Maple Club pour organiser une fête avec ses amis à Harvard. Cheryl ébranlée a raconté à Toni tout ce que Nick la droguait et essayait de la violer, alors Toni s’est vengé en attirant Nick dans une pièce privée et en le droguant, faisant de lui la star involontaire de l’une des vidéos chatouilleuses de Kevin et Fangs. Elle l’a averti de rester en dehors de Riverdale à moins qu’il ne souhaite que cette bande soit exposée – mais attendez, nous droguons et agressons les gens pour prouver à quel point droguer et agresser les gens est mal? Je m’assure juste de suivre ici.

* Suis-je une personne terrible pour ne pas croire complètement l’histoire d’Hiram selon laquelle il est confronté à une maladie grave? Ce mec vient de mentir trop de fois à trop de gens pour lui faire confiance à ce stade.

* Je n’achète pas non plus vraiment l’histoire de Bret selon laquelle toutes ces cassettes vidéo sont de simples aveux, surtout après avoir vu une caméra fonctionner pendant un rendez-vous avec Jughead-and-Betty plus tôt cette saison. Et en parlant de bandes vidéo: pourrait-il également être derrière ces bandes vidéo effrayantes de portes d’entrée de personnes dont nous n’avons pas entendu parler depuis quelques semaines?

