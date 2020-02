Récapitulatif «Riverdale»: saison 4, épisode 13 – [Spoiler] Meurt

HISTOIRES CONNEXES

Les Ides de mars sont arrivés sur Riverdale – et si vous connaissez votre Shakespeare, vous savez que cette date signifie de très mauvaises choses pour un personnage.

Jughead est officiellement expulsé de Quill & Skull après le cambriolage de Betty, l’informe M. DuPont, et ce n’est pas tout: son contrat avec les frères Baxter sera résilié à moins qu’il ne soumette un livre entièrement nouveau d’ici vendredi, alias les Ides de mars. (Stonewall organise une grande fête dans les bois chaque année ce jour fatidique.) Avec l’aide de Betty, Jughead se démène pour écrire un thriller scolaire préparatoire basé sur son temps avec Stonewall – celui qui se concentre sur “le meurtre parfait.” (Hmmm.) Mais ensuite DuPont rend les choses encore plus difficiles pour lui en l’accusant de plagier sa soumission d’écriture de Yale de son camarade Jonathan, et Jughead ne peut pas trouver son ancien ordinateur portable sur lequel il l’avait écrit à l’origine. Maintenant, il est prévu pour un tribunal disciplinaire … également sur les Ides de mars, bien sûr.

Pour savoir qui est derrière tout ça, Jughead et Betty ont mis en place un test de détection de mensonge à Stonewall – un prêt de Charles, peut-être? – et quand Jonathan refuse de le prendre, Jughead fait et professe son innocence. Ils fouinent également un peu plus et trouvent un nouveau roman de Baxter Brothers prêt à imprimer: c’est la soumission originale de Jughead, qui a été rejetée, mais avec son nom supprimé. (DuPont dit que c’est dans son contrat qu’ils peuvent prendre sa soumission et la réécrire et la publier.) Quand Betty pousse Donna à avouer qu’elle a menti à propos de M. Chipping, Donna la rit et quand Jughead menace de faire sauter le couvercle de tout Les secrets de Stonewall au tribunal, Bret le menace de retour – en disant qu’il va divulguer une sex tape de lui et Betty. (Ouais, cette secousse les enregistrait après tout.)

Au tribunal, un Jughead bouillonnant se porte volontaire pour quitter Stonewall plutôt que de risquer de blesser Betty. Mais il a un plan pour se venger de la fête des Ides de mars: il apporte un interrupteur et un masque de lapin, et lui et Bret se dirigent dans les bois pour régler leurs différends une fois pour toutes. Pendant ce temps, Donna dit à Betty qu’elle a rendu visite à Evelyn Evernever en prison, et maintenant elle connaît le mot de code pour envoyer Betty dans un état de fugue. Archie et Veronica tombent sur Betty et Jughead dans les bois: Jughead saigne au sol, sans pouls – et Betty tient un énorme rocher. D’accord, assez avec les flash-forward, c’est parti…

Notes de l’annuaire:

* Après avoir appris la maladie débilitante de son père Hiram, Veronica était déterminée à faire en sorte que chaque instant compte cette semaine, se livrant à une séquence hédoniste alimentée par le sexe et l’alcool. Archie remarqua cependant que quelque chose n’allait pas et elle avoua en larmes qu’elle avait peur de perdre son père. Archie l’a encouragée à inspirer Hiram de continuer à se battre – elle a donc lancé une nouvelle campagne publicitaire pour son rhum au sirop d’érable qui attaque directement le Lodge Rum, le rendant suffisamment enragé pour riposter. (Eh bien, ce n’est pas un câlin, mais ça ira.)

* Après quelques semaines de congé, Hermosa a refait surface et a giflé une perruque blonde pour flairer la vérité sur la ligne de rhum de Veronica, et il a semblé une minute que Cheryl et Toni étaient sur le point de l’inviter dans leur lit (!) … mais c’était tout juste une ruse mise en place par Veronica. Elle a arraché la perruque d’Hermosa et l’a accusée d’espionnage d’entreprise au nom d’Hiram – et Ronnie a pris d’assaut les larmes quand elle a découvert que Hiram avait parlé à Hermosa de son état mais ne lui avait jamais dit.

* Archie a reçu de mauvaises nouvelles du directeur Honey: Non seulement il est trop tard pour postuler à des collèges, mais il ne pourra même pas obtenir son diplôme à temps avec ses amis. Il a dit à Veronica qu’il irait à l’école d’été et ferait une demande pour le semestre de printemps. Il ne pouvait pas non plus se résoudre à vendre l’entreprise de construction de Fred et a fait appel à Tom Keller comme contremaître intérimaire.

* Non, ne faisant toujours pas confiance au diagnostic d’Hiram – et ne lui faisant pas confiance non plus pour Archie pendant l’entraînement dans son gymnase de boxe.

* Le compte rendu très mince de Jughead de son séjour à Stonewall valait quelques rires: les camarades de classe de “Jarhead” complotent pour tuer son colocataire “Bison”? Qu’en est-il de son meilleur ami «Smarchie» et de son père «P.F.»?

* Veronica avait la meilleure description de la soirée Stonewall: “C’est comme si le Songe d’une nuit d’été avait un bébé avec Euphoria.” (Hé, une autre référence de Shakespeare!)

