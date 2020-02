Récapitulatif «Riverdale»: saison 4, épisode 14, «Comment s’en tirer avec le meurtre»

HISTOIRES CONNEXES

Besoin de rattraper son retard? Lisez notre précédent récapitulatif Riverdale ici.

Pour ceux d’entre vous qui espèrent encore que Jughead n’est pas vraiment mort, Riverdale de ce soir n’a certainement pas aidé à apaiser vos peurs, n’est-ce pas?

Nous ramassons dans cette parcelle de bois derrière Stonewall, avec Archie, Betty et Veronica brûlant leurs vêtements – et le bonnet de Jughead – dans un feu de camp. (Au moins Jughead raconte toujours, non?) Ils racontent à leurs parents trois histoires différentes, cependant, et dans un stand à Pop’s, le trio essaie de clarifier leur alibi. Betty a déjà dit la vérité à Charles: “Sans lui, nous serions tous en prison en ce moment.” Ronnie se demande toujours pourquoi Betty tenait ce rocher, mais Betty insiste sur le fait que ces «préjugés psychotiques» essaient de l’encadrer, et elle ne les laissera pas s’en tirer. Le pauvre Kevin est chassé par Archie – il essayait seulement d’obtenir du temps d’écran! – mais Betty le rappelle rapidement, désireuse de prétendre que tout va bien.

Après avoir appelé F.P. avec un message de pré-scripté concernant Jughead, Betty retourne à Stonewall pour découvrir ce que Bret et Donna savent de cette nuit fatidique. Donna se souvient que Betty et Jughead se dirigeaient ensemble dans les bois et l’accusaient d’être ivre de black-out… et évoqua sournoisement le nom d’Evelyn Evernever. Ils sont confiants que Jughead apparaîtra à un moment donné – mais ils ne remarquent pas que Betty installe un bug dans le dortoir de Bret. (Pendant ce temps, Veronica avoue à Archie qu’elle se méfie toujours de l’implication de Betty et lui parle du rendez-vous malheureux de “Dark Betty” avec Chuck Clayton.)

Désespérée pour effacer son nom, Betty rend visite à Evelyn en prison et la fille de la ferme laisse entendre qu’elle a peut-être laissé son mot de code fugue glisser à Donna. Une Betty secouée commence à s’inquiéter d’avoir pu tuer Jughead, alors elle enrôle Archie pour aller à Stonewall et commencer une bagarre avec Bret pour le faire parler. Archie gifle Bret un peu, mais Bret insiste toujours sur le fait que c’est Betty qui a tué Jughead – et ils ont également découvert le bug. Et la mauvaise nouvelle continue de venir pour Betty: F.P. et Alice la fait asseoir et lui dit qu’ils ont trouvé le téléphone de Jughead dans sa veste… et ils veulent une explication. Betty balbutie quelque chose à propos de l’oublier pendant le chargement, mais se rend compte plus tard qu’un étudiant de Stonewall a dû lui planter le téléphone plus tôt.

F.P. reçoit un rapport sur une roche sanglante dans les bois (uh-oh), alors Betty se précipite pour médecin une autre roche avec du faux sang et demande à Charles de l’échanger. Mais maintenant, l’admission de Veronica Barnard est en danger à cause de tout cela, alors elle et Archie font pression sur Betty pour la vérité. Betty admet en larmes qu’elle ne se souvient de rien et craint que le mot de code de Donna ne l’ait blessée à Jughead. Charles lui parle à travers une séance d’hypnose pour retrouver ses souvenirs de cette nuit, et elle se souvient de Donna lui soufflant de la poudre au visage, l’assommant. Charles pense que cela aurait pu être «le souffle du diable», ce qui efface la mémoire à court terme, mais théorise que Donna l’a configurée pour ressembler à ce qu’elle a tué Jughead.

Betty invite Donna dans les bois et la confronte au sujet du «souffle du diable», mais Donna rigole simplement en sachant que le corps de Jughead ne sera pas retrouvé – et si c’est le cas, toutes les preuves pointeront vers elle. C’est “le meurtre parfait”, dit-elle. Donc, dans un effort pour retourner le script sur les méchants de Stonewall, Betty organise une fête de recherche afin que F.P. peut trouver le corps, et Archie dirige F.P. au cadavre sans vie de son pote. Nous voyons (encore une fois) F.P. et Betty identifiant le corps de Jughead à la morgue, et Mary réconforte Archie … avant qu’il ne lui avoue ce qui s’est réellement passé. Betty affronte Donna une fois de plus – et jure de l’emmener avec ses copains de Stonewall. “Je suis l’ultime joker”, déclare-t-elle. “Vous allez regretter de ne jamais m’avoir rencontré.”

Ailleurs dans «Comment s’en tirer avec le meurtre»: le vieux copain de Mary – et la nouvelle petite amie! – a proposé de recommander Archie à la Naval Academy; et Hiram a mis à jour son testament et a eu un cœur à cœur avec Veronica au sujet de sa maladie (que je n’achète toujours pas complètement, d’ailleurs), alors elle a accepté à contrecœur d’être co-exécutrice avec Hermosa. (Elle l’appelait toujours “une chienne suspecte”, cependant, donc ils n’ont pas exactement de soirée pyjama et se tressent les cheveux.)

