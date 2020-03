Récapitulatif «Riverdale»: saison 4, épisode 15 – «À mourir pour»

HISTOIRES CONNEXES

Non seulement Archie, Betty et Veronica de Riverdale pleurent la mort de leur ami Jughead … mais ils sont maintenant accusés d’être ceux qui l’ont tué.

Cette semaine, Alice est en train de filmer son propre documentaire sur la mort de Jughead, et son appareil photo tourne quand Betty reçoit un appel de Yale: il y a un endroit ouvert pour elle maintenant – celui de Jughead, c’est-à-dire. Cheryl réconforte Betty, car elle a elle-même vécu ce genre de perte avec son bien-aimé Jason, et se porte volontaire pour la surveiller en tout temps pour s’assurer qu’elle ne tombe pas dans un gouffre de désespoir (ou une rivière gelée). Tout en nettoyant la chambre de Jughead à Stonewall, Betty trouve une vieille épingle à cravate… et Bret la nargue en sachant que Jughead ne les rejoindra pas à Yale.

F.P. confirme qu’ils ont trouvé le corps de Jughead: la cause du décès était «un traumatisme contondant à la tête», et une pierre sanglante trouvée à proximité a été mise à l’essai. Il fouille la chambre de Donna à Stonewall et trouve la cravate de Jughead, mais elle accuse en larmes Betty d’être le tueur, affirmant avoir vu Betty tenant un rocher dans les bois, avec Archie et Veronica. C’est suffisant pour F.P. pour marcher dans Riverdale High et arrêter Archie, Betty et Veronica pour le meurtre de Jughead. (Betty n’arrête pas de dire que tout cela fait partie de son plan… mais est-ce le cas, cependant?)

Les trois d’entre eux sont jetés dans une cellule avant F.P. les interroge tous séparément. Veronica a Hiram pour la soutenir, tandis qu’Archie a Mary et ses compétences juridiques pour le défendre. Alice n’aide pas beaucoup Betty, cependant: elle est convaincue que sa fille l’a fait, après avoir perdu le contrôle de sa rage “Dark Betty”. Mais les tests montrent que la roche était couverte de faux sang, donc Betty et les autres sont libérés. Donna reste brouillée – nous apprenons qu’elle et les Stonies ont planté un rocher avec le sang de Jughead dessus – et elle appelle Betty tard dans la nuit, déclarant qu’elle sait qu’ils simulent juste la mort de Jughead. (Hé, c’est ma théorie!)

Betty exhorte F.P. pour organiser des funérailles pour Jughead, et Donna se présente, se demandant rapidement pourquoi le cercueil est fermé. F.P. donne un éloge en larmes, et Betty ajoute la sienne, lisant un passage de la nouvelle préférée de Jug, Sherlock Holmes, «Le dernier problème», qui mettait en vedette la mort de Sherlock. Mais quand Donna ose interroger Jellybean, Betty la jette dehors et les gars arrêtent Bret avant qu’il ne puisse regarder à l’intérieur du cercueil. Maintenant, même Kevin se demande si Jughead est vraiment encore en vie… et Hermosa flaire le fait que Veronica et ses deux amis ont raconté trois histoires très différentes sur la nuit de la mort de Jughead. Une Betty émotive avoue à Archie qu’elle s’effondre sous la pression, et Archie pose sa main sur la sienne pour la rassurer. Hmmm…

À l’école, Betty dit à Archie que “je veux juste me sentir bien, même juste pendant quelques instants”, et il lui dit qu’il “a toujours été là pour elle” – et ils s’embrassent! Cheryl est là pour prendre quelques photos et annonce la nouvelle à Ronnie, qui confronte avec colère son petit ami et sa meilleure amie pour cette trahison, leur disant à tous les deux de “brûler en enfer”. (Est-ce que cela fait partie de la mascarade? J’ai l’impression de prendre des pilules folles!) Donna n’abandonne pas, cependant: elle informe Betty qu’elle a vu sa sex tape avec Jughead (!) Et la suit à chaque mouvement, en regardant Betty apporte un ordre à emporter de Pop’s down dans le bunker de Dilton. Quand elle suit, elle trouve Betty là-dedans… avec Archie.

Respirez doucement, fans de “Varchie”: ils ne font que pour tromper Donna, et Archie est bientôt de retour au lit avec Veronica, riant de leur “petit gambit”. De plus, Jughead est vivant! Il se cache sous un berceau dans le bunker, et Betty lui a déjà tricoté un bonnet de remplacement. Mais Veronica et Jughead se demandent tous les deux si les vieilles étincelles de “Barchie” sont toujours là … tandis que Betty et Archie échangent des textes intimes en fin de soirée. Donna pense toujours que Jughead est vivant après avoir repéré un troisième milk-shake dans le bunker, et quand Bret essaie de la faire avancer, Donna le gifle stupidement – et menace de le tuer ensuite. Et Jughead a une révélation quand Hermosa découvre que Donna est vraiment… quelqu’un d’autre. (Mais qui? Qui, bon sang ???)

Ailleurs dans «To Die For»: F.P. démissionner en tant que shérif après que Hiram lui ait suggéré de prendre un congé; Hermosa se réjouit que l’admission de Ronnie Barnard soit mise en attente et essaie de l’expédier hors de la ville avec un faux passeport; Archie a perdu la foi de ses enfants du centre communautaire après avoir été accusé de meurtre; et Cheryl a pleuré la seule façon dont elle sait comment: “Je suis désolée d’avoir appelé Jughead un” clochard “cette fois.”

