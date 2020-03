Récapitulatif «Riverdale»: saison 4, épisode 16 – «La porte verrouillée»

HISTOIRES CONNEXES

Besoin de rattraper son retard? Lisez notre précédent récapitulatif Riverdale ici.

Le duo de résolution de crimes de Riverdale, Betty et Jughead, a dévoilé le cas de sa tentative de meurtre cette semaine – et un personnage clé n’a pas survécu aux retombées.

Jughead est coincé seul dans le bunker, vivant des dîners au micro-ondes et regardant une diffusion en direct de ses propres funérailles, travaillant dur pour essayer de comprendre pourquoi les Stony encadrent Betty. Mais la vérité sur sa fausse mort commence à fuir – Jellybean connaît la vérité, avec F.P. et Mary, et quand Hermosa le comprend, Veronica l’embauche comme un œil privé – alors Betty et un Jughead très vivant entrent dans le groupe d’étude de M. DuPont et verrouillent les portes, annonçant qu’ils restent tous en place jusqu’à la vraie histoire sort.

Betty et Jughead exposent minutieusement toutes les preuves de la sortie brutale de Moose, du vol de la franchise Baxter Brothers à son grand-père Forsythe, du soi-disant «suicide» de M. Chipping. Leur théorie: tous les écrivains de Baxter Brothers ont été embauchés à peu près au même moment où l’un des «Stonewall Four» a disparu… donc pour remporter le contrat, vous devez commettre le meurtre parfait. Jughead accuse l’ensemble du groupe d’étude de comploter pour le tuer, Joan le frappant à la tête avec un rocher et Donna lui soufflant «le souffle du diable» dans le visage de Betty pour qu’elle pense qu’elle l’a tué. Mais Jonathan, qui était censé vérifier le pouls de Jughead, a eu une intoxication alimentaire – et Archie et Veronica sont arrivés à temps pour aider Betty à donner à Jughead CPR et à le ranimer.

Il s’est retrouvé dans le coma pendant 36 heures, mais une fois qu’il s’est rétabli, ils ont jeté leur dévolu sur M. DuPont: ils l’accusent de faire taire tous les anciens fantômes de Baxter Brothers et tous les anciens membres de Quill & Skull, aussi – tous sauf un , C’est. Ils font venir le grand-père de Jughead, Forsythe, qui dit qu’un autre membre de Quill & Skull l’a averti que DuPont les visait, puis est décédé quelques jours plus tard. (C’est pourquoi Forsythe a abandonné F.P.et sa famille.) Charles arrive également et dit qu’ils ont trouvé des preuves des meurtres de DuPont lors d’une perquisition chez lui. Reculé dans un coin, DuPont insiste sur le fait qu’il a construit cette école et la franchise Baxter Brothers… avant de se précipiter par une fenêtre vers sa mort.

F.P. et Charles interrogent le reste du groupe d’étude: Donna dit à Charles que DuPont l’a mise à mentir à propos de M. Chipping, et Bret menace de divulguer la sex tape de Betty et Jughead s’il n’est pas relâché avec le service communautaire … avant F.P. et Jughead le frappe à coups de poing américain. Il abandonne l’emplacement des sex-tape, qui sont détruites, et la société Quill & Skull est dissoute. Donna transfère dans une nouvelle école et reprend la franchise Baxter Brothers, la renommant «Tracey True». Mais Betty la confronte à la connaissance (déterrée par Hermosa) que la grand-mère de Donna était l’un des membres originaux de Quill & Skull, et que Donna complotait pour reprendre la franchise en guise de vengeance. Elle oblige Donna à renoncer au contrat et sort de Stonewall Prep une dernière fois, victorieuse.

Cheryl n’est pas surprise que Jughead soit vivant – “Personne ne meurt vraiment à Riverdale, n’est-ce pas?” – et elle a également senti une véritable étincelle entre Betty et Archie quand ils faisaient semblant. (Betty la repousse … mais cela reviendra certainement, non?) F.P. et son père Forsythe réparent les clôtures, et le noyau dur se retrouve dans un stand au Pop’s, renouvelant son vœu de terminer la dernière année sur une bonne note. «Plus de mystères», décident-ils. Maintenant, ils se concentrent sur l’aide à Archie et Jughead pour qu’ils obtiennent leur diplôme à temps – et sur l’inscription au programme de variétés de l’école de Kevin, bien sûr. Affaire classée!

Vous avez des idées sur Riverdale ce soir? Prenez un stand dans les commentaires ci-dessous.