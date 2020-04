Récapitulatif «Riverdale»: saison 4, épisode 18 – «Lynchian»

HISTOIRES CONNEXES

Besoin de rattraper son retard? Lisez notre précédent récapitulatif Riverdale ici.

Oh-oh, détournez les yeux, loyalistes de «Bughead» et «Varchie»: Archie et Betty ont cherché à faire passer leur romance interdite au niveau supérieur cette semaine sur Riverdale.

Betty, F.P. et Alice regardent cette vidéo effrayante d’un gars dans un masque de Jughead se faisant casser la tête. Quiconque a fait cette vidéo, ils savent clairement ce qui est arrivé à Jughead dans les bois, et Charles propose de lui prêter une main en train de peigner des images – mais Betty n’est pas prête à s’impliquer dans un autre mystère. Elle préfère feuilleter ses vieux journaux intimes sur son béguin pour Archie pendant son enfance, tandis qu’Archie pense toujours au baiser qu’ils ont eu. Avec Jughead et Veronica toutes deux occupées, Betty et Archie sont couchées ensemble (!) Dans le bunker; ils aiment tous les deux avec qui ils sont, insistent-ils, mais quand même, “c’est bien, non?” Demande Archie alors qu’ils se tiennent par la main (!!).

Jughead repère un visage familier sur une vidéo de surveillance et confronte Ethel Muggs – oh, salut Ethel, ça fait un moment! – pensant qu’elle a fait la vidéo du masque Jughead. Elle nie toute implication, mais un voyage dans un magasin de vidéos local révèle qu’Ethel a loué le vendredi 13 plusieurs fois, donc elle a clairement le meurtre en tête. (Elle est également présidente du club AV de l’école, elle a donc accès à de nombreux équipements vidéo.) Pendant ce temps, Archie visite la tombe de Fred à la recherche de conseils, et Betty lit dans ses journaux intimes quand Archie lui a “proposé” une enfant – et elle lui a dit de proposer à nouveau quand ils ont 18 ans. (Hmmm.) À l’école, Archie lui avoue: «Je ne peux pas arrêter de penser à toi», et elle ne peut pas arrêter de penser à lui non plus, alors ils font un rendez-vous au bunker le lendemain soir.

Charles trouve une cassette vidéo incriminante dans un balayage de la maison Muggs: la sex tape de Betty et Jughead à Stonewall! Elle dit l’avoir obtenue d’un échange au marché noir à l’arrière du magasin de vidéos appelé «Scarlet Suite», et lorsque Jughead et les autorités le recherchent, ils trouvent également… un film à priser de Cliff Blossom tuant son fils Jason. Le magasin de vidéos ferme la salle privée, ce qui déçoit un client régulier: Principal Honey!

Pendant ce temps, de retour au pays de “Barchie”, Betty admet ses sentiments conflictuels envers Cheryl, mais Cheryl lui rappelle qu’elle et Jughead sont la vraie chose – même “Fin de partie, j’ose dire”. Dans le bunker, Archie commence à jouer à Betty une chanson qu’il a écrite pour elle (aw!), Mais elle le coupe au milieu de la chanson, disant qu’ils ne peuvent pas passer au travers. Elle note tout cela jusqu’à l’anxiété qu’ils ressentent à propos de leur avenir incertain, mais elle y met fermement fin: “Quoi que ce soit, ou était … c’est juste fini.” Cela inspire Archie à dire à sa mère qu’il est prêt à postuler à la Naval Academy, tandis que Betty «exorcise [her] démons »en jetant ses vieux journaux intimes dans un feu rugissant. (Alice la convainc de garder l’un d’eux, cependant.) Betty retrouve Jughead et accepte d’aider à résoudre le mystère de la bande vidéo, juste à temps pour que Cheryl reçoive une livraison troublante: une vidéo d’un gars dans un masque de Jason Blossom prenant une balle à la tête.

Ailleurs dans “Lynchian”: Kevin et Fangs ont amené Reggie dans leur bousculade vidéo chatouillante, et Reggie les a convaincus de se lancer seuls, ce qui les a amenés à se faire malmener au principal Honey; Veronica a concocté une version économique de son rhum pour les étudiants de l’université appelée “Maple Claw” (ha!) Et a fait face à des menaces de ligneurs en colère, et Hiram a été battu à une pulpe sanglante essayant de la protéger, alors il est retourné et a assassiné le tête lunaire; Cheryl a demandé à sortir du rhum (je ne peux pas lui en vouloir); Kevin et Fangs ont fait des plans à ce jour une fois au collège; et attendez: Betty est en charge de l’annuaire scolaire, en plus de tout le reste?!

