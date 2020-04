Récapitulatif «Run»: Saison 1, épisode 1 – Première série de HBO Comedy

HISTOIRES CONNEXES

À main levée: combien de personnes abandonneraient leur famille à la baisse d’un texte pour un rendez-vous secret en ski de fond avec un ex? C’est la prémisse de Run, la nouvelle comédie / thriller noir de HBO de la créatrice Vicky Jones et de la productrice exécutive Phoebe Waller-Bridge. Et alors que textos une vieille flamme n’est jamais recommandé (la quarantaine n’est pas une excuse, les gens!), Pour Ruby (Merritt Wever de l’incroyable), renflouer sa vie pour rallumer le feu est apparemment un saut qui vaut la peine d’être fait.

Lorsque nous rencontrons Ruby pour la première fois, elle est devenue complaisante face à la monotonie de la vie en banlieue. Elle reçoit un message de son ex, Billy (Domhnall Gleeson de la catastrophe), qui ne dit que «RUN», et le regard sur son visage est une pure panique. Elle se devine avant de taper “R-U-N” avec les doigts tremblants et de frapper envoyer, laissant les tâches banales de l’épicerie et du yoga derrière pour conduire à l’aéroport et sauter dans un vol pour New York. Tout à fait normal pour deux personnes qui ne se sont pas vues depuis plus d’une décennie, non?

Les ex ont un pacte de 17 ans qui stipule que si l’un d’eux texto ce mot – et si l’autre moitié répond par le même – ils laisseraient tout pour se rencontrer à Grand Central et voyager à travers le pays ensemble. Après un vol de cinq heures, un trajet en taxi jusqu’à la gare et un arrêt évident pour le rouge à lèvres et la laque, elle s’approche de la voie ferrée pour trouver Billy en train de parler au téléphone avec une femme nommée Fiona. Les deux se hochent silencieusement la tête alors qu’ils embarquent, et quelques minutes plus tard, nos deux pistes sont à destination de Chicago.

Le mari (ou le petit ami?) De Ruby lui envoie un SMS lui demandant où elle est, mais elle est trop prise par la spontanéité pour répondre. Au début, les ex se font passer pour des étrangers devant une femme qu’ils rencontrent dans le train, Billy se faisant passer pour un palmiste. Il prend la main de Ruby et dit aux femmes qu’elle se dirige vers un amour dont la plupart des gens ne rêvent que. Une fois que la vieille dame a disparu, Ruby et Billy ont cessé de jouer, mais demandent rapidement un moratoire temporaire sur les questions personnelles. Quelques secondes plus tard, ils enfreignent cette règle et une enquête sur la carrière de chacun se termine avec Ruby insultant les séminaires de coaching de vie de Billy. “Je ne voulais pas que ta nouvelle carrière de con me fasse te détester”, aboie-t-elle. Le moment de tension serait extrêmement troublant sans la tension sexuelle entre eux; ils se rendent tous les deux à la salle de bain pour se faire plaisir.

Lorsque son autre moitié menace d’appeler la police, Ruby lui donne enfin une sonnerie, mais son manque de service et le train bruyant empêchent toute conversation réelle. Ruby demande alors à Billy pourquoi il lui a envoyé un texto, et quand il dit qu’il était simplement ivre, son sang bout. Elle panique d’avoir manqué sa vie pour rien, jusqu’à ce qu’il avoue: «Quand je t’ai envoyé un texto, je me faisais marteler dans un bar d’un hôtel de merde. J’ai eu ce moment de clarté qu’il n’y avait pas une seule personne que j’aie jamais rencontrée de toute ma vie que j’ai jamais voulu revoir … et puis j’ai pensé à toi. “

Lorsque le train s’arrête temporairement, elle l’embrasse sur la joue avant de descendre pour essayer à nouveau son homme. Le train recommence à bouger et quand Billy soupçonne Ruby de l’abandonner, il arrache une poignée de porte de salle de bain avec rage. Mais dans la voiture suivante, il trouve Ruby haletant, l’ayant réservé pour remonter à bord. Elle laisse tomber son sac en plaisantant et s’effondre sur le sol. Son téléphone tombe de son sac et derrière un siège, et lorsque Billy l’attrape, l’écran clignote. Il voit une photo de Ruby avec un homme qui ressemble à son mari – et probablement les deux adorables enfants du couple.

