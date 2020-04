Récapitulatif «Run»: Saison 1, épisode 2 – «Kiss»

HISTOIRES CONNEXES

Il est prudent de dire que si vous vous enfuyez avec un ex que vous n’avez pas vu depuis 15 ans, vous allez probablement faire un tour cahoteux. La première de Run de la semaine dernière a révélé que Ruby ne se contentait pas de cautionner son mari, elle a également laissé une paire d’enfants bien au sec. Pourquoi a-t-elle respecté son côté du pacte pour rencontrer Billy, et sera-ce une décision qu’elle regrettera?

Lorsque l’épisode 2 commence, Billy est en larmes. C’est le jour où il a envoyé un texto à Ruby et le second qu’il a envoyé à Send, son téléphone sonne. C’est Fiona, probablement un autre ex, qui dit qu’elle est en route, mais nous savons tous qu’il ne sera pas là quand elle sonnera à la porte.

De retour dans le présent, Billy et Ruby flirtent dans leur roomette qui se transforme en une séance de maquillage complète. C’est une tornade maladroite de membres, alors que les deux se cognent contre les murs, l’évier et le lit de la petite pièce. Lorsque Ruby se déshabille, Billy voit une cicatrice sur son nombril qui le jette. Les deux deviennent enfin chauds et lourds, mais le téléphone vibrant sans cesse de Ruby ruine l’humeur, et bientôt, les deux déclenchent des querelles passives-agressives. Elle l’appelle frigide, alors qu’il l’accuse de l’avoir allumé au gaz. Elle sort de la pièce en trombe et quand elle est partie, il sort une carte de crédit de son portefeuille.

Au téléphone avec son mari, Ruby laisse accidentellement échapper qu’elle ne reviendra pas avant une semaine. Il est déconcerté, mais après qu’elle lui ait dit qu’elle avait vraiment besoin de la pause, il la laisse étrangement décrocher. Quand elle revient dans la pièce, Billy est dehors, appuyé contre la porte. Elle lui dit qu’elle s’est présentée pour le sexe, mais Billy n’est pas d’humeur. Elle menace de séduire la prochaine personne qui sort de la salle de bain, et quand il s’avère être un jeune homme attrayant, Ruby entre dans le meurtre et le suit jusqu’à la voiture du bar. La jalousie se lave instantanément sur le visage de Billy.

“Je ne pouvais pas m’empêcher de remarquer, vous avez vraiment pris votre temps dans cette salle de bain”, dit-elle. Pas la meilleure ligne de ramassage de choix. Elle se présente comme Dolores et finit par convaincre le gars, Derek, de retourner dans sa roomette, tout comme Billy montre son visage dans la voiture du bar. Derek n’est pas un mannequin cependant, et déduit rapidement que quelque chose se passe entre Ruby et Billy.

Pendant ce temps, Billy Googles Ruby. Il la retrouve sur Facebook, puis ouvre le profil de son mari Laurence. Il google aussi Laurence, avant de s’énerver et de claquer son ordinateur portable. Il reçoit un texto de Fiona, qui l’appelle ensuite, mais nous n’entendons que la moitié de la convocation de Billy. «Je peux continuer à fuir», dit-il. “Parce que je ne veux plus faire ça. Vous avez été incroyable, mais c’est fini. “

De retour dans sa chambre, un Derek encore vêtu demande à Ruby s’ils sont partis depuis assez longtemps pour que Billy pense que quelque chose s’est passé. Il distribue des «conversations sexy» que Ruby peut utiliser pour rendre Billy jaloux, ce qui l’excite à la fois et la rend extrêmement mal à l’aise. Lorsque Ruby et Derek retournent à la voiture du bar, ils finissent par jouer à boire avec Billy jusqu’au lever du soleil. Billy fait un léger coup à l’âge de Ruby et elle repart. «Je pensais que te revoir me ferait du bien, mais au lieu de cela, ça me rend triste», aboie-t-elle.

Le train arrive à Chicago et Ruby’s en a assez. “Dieu merci, nous n’avons rien fait que je ne puisse pas reprendre”, dit-elle avant de descendre du train. Elle tape: «J’ai fait une erreur. Je suis désolé “, sur son téléphone, mais le supprime avant d’envoyer. Après que sa carte de crédit a été refusée à un guichet automatique, elle appelle Laurence uniquement pour trouver la surprise sur le répondeur familial: «Salut, vous avez atteint le Richardsons. Laissez un message à Laurence, Hunter ou Scooter au bip. Si vous cherchez Ruby, elle est tombée sur sa famille hier. Nous ne savons pas où elle est, pourquoi elle est partie ni quand elle revient. Passez une bonne journée!”

Nous laissons Ruby bloquée dans la station, la bouche bée.

Billy est-il une sorte de sociopathe? Quel est son long match ici? Laissez vos meilleures suppositions dans les commentaires ci-dessous!