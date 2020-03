Récapitulatif «SEAL Team»: Saison 3, épisode 13 – [Spoiler] Feuilles Bravo

HISTOIRES CONNEXES

L’équipe SEAL de CBS est maintenant un homme à cause de l’échec de la mission qui a clôturé la première mi-saison en double épisode. Une fois la poussière nettoyée et les morceaux réunis, qui était à blâmer pour le SNAFU qui a coûté la vie à un innocent?

En effet, la résolution de ce mercredi à deux parties de la semaine dernière consistait à rassembler des morceaux – d’une histoire – puisque l’équipe Bravo s’était divisée en plusieurs groupes au cours du nettoyage du bâtiment où le Dr Craig et un collègue étaient retenus en otages par des membres du Hezbollah. La dernière fois que nous nous sommes branchés, Jason venait d’aider à supprimer les méchants qui arrivaient dehors quand il a vu une explosion dans le bâtiment Ray, Sonny et al étaient entrés. En fait, le Dr Craig – l’homme même qu’ils ont lancé dans cette opération impulsive pour sauver – est décédé dans cette explosion. Mais qu’est-ce qui a fait exploser cette pièce?

Ray se souvient avoir été avec Sonny au deuxième étage quand ils ont été coincés avec un méchant avec une mitrailleuse, barricadés dans une pièce au fond du couloir avec le Dr Craig. Ray a lancé une grenade «crash» dans la pièce, avec l’intention d’étourdir le tireur. Mais à la place, la pièce a explosé.

Clay a ensuite partagé son POV, de dégager le troisième étage où le Dr Kay était détenu, lorsqu’un hostile portant un gilet S est venu charger Bravo. Clay a signalé les autres en hurlant «Avalanche! En entendant l’histoire de Clay, Sonny “se souvint” d’avoir vu un tel gilet en S sur le tireur avec lequel Ray et Ray devaient faire face. Il va de soi, dit Sonny, que ce type s’est lui aussi fait exploser. Affaire classée…?

Ray n’est pas convaincu, surtout quand il entend Sonny discuter avec Davis de son histoire suspecte (tl; le Dr Hezbollah ne fait généralement pas exploser les otages). Avant de se poser à la maison et de se présenter aux cuivres irrités, Ray reconvoque l’équipe pour un autre rapport après action, au cours duquel Sonny se “corrige” lui-même, que les gars dans la pièce avec le Dr Craig n’étaient qu’en t-shirts. Peut-être que la grenade «crash» a allumé deux bidons diesel à proximité? Cette théorie ne passe pas non plus.

Ray finit par soupçonner / s’inquiéter qu’il ait lancé non pas une grenade «crash» mais un «destructeur de maisons» beaucoup plus explosif, qui est de forme / taille similaire. Et Bravo se précipitait assez rapidement, saisissant une cachette dérisoire de munitions avant de tenter cette faveur pour Mandy. Tout le monde sur Bravo proteste contre le plan de Ray de prendre la chute – et donc de nuquer à sa carrière, sans parler de ses rêves d’Adjudant – mais il tient bon. Bien que lorsque la poussée arrive, en débarquant avec Jason, nous pouvons sentir sa véritable anxiété, sur la façon dont sa vie est sur le point de changer radicalement.

Sauf que non. Parce qu’au cours de l’examen des propres actions de Davis lorsque Bravo s’est lancé dans cette opération, Mandy a découvert que l’ISR était opérationnel. Et la séquence montre une figure qui lance quelque chose dans la pièce où se trouvait le Dr Craig, de l’extérieur. Et cette personne était Vic, le nouveau type, qui, il est vrai, n’avait aucune idée que l’otage était au-delà de cette fenêtre ouverte. Pourtant, il était maman une fois que la théorie de la veste en S a gagné du terrain, et pire encore, est restée silencieuse quand Ray a décidé qu’il était à blâmer. Alors qu’en fait, c’est le «destructeur de maisons» de Vic qui a causé l’explosion meurtrière.

Inutile de dire et à juste titre, tout le monde sur Bravo est dégoûté par le silence de Vic. Vic explique qu’il a simplement paniqué, qu’il ne voulait pas perdre sa famille nouvellement retrouvée yada yada. En fin de compte, c’est à Ray, l’homme même qui s’est porté garant que ce nouveau gamin est venu sur Bravo (contre le choix de Clay), de décider de sa punition. Et tandis que Ray est capable de pardonner et d’embrasser Vic, l’enfant a prouvé qu’il ne pouvait pas lui faire confiance. Et qu’est-ce que Bravo lorsqu’il est sur le terrain mais dépend de la confiance? En tant que tel, avec le couteau de Jason, Ray découpe le badge trident de Vic, le démarrant de Bravo dès que possible.

