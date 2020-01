Récapitulatif «Station 19»: Saison 3, épisode 1 «Je connais ce bar» – «Grey»

La phrase «Ouais, ce n’est pas bon» n’est prononcée qu’une seule fois lors de la première de la saison 3 de Station 19. Mais vraiment, cela aurait pu être répété encore et encore, car tout un tas de choses pas bonnes, très mauvaises s’est produit, dont certains semblaient de mauvais augure pour l’avenir des médecins de Grey’s Anatomy impliqués dans la finale hivernale de cette série. Continuez à lire et nous les passerons en revue un par un…

IL Y A DEUX SEMAINES | Puisque “I Know This Bar” a eu lieu non seulement dans le présent (ramasser au moment où Grey’s a transformé Joe’s en parking) mais aussi dans le passé récent (deux semaines plus tôt), je vais détailler les événements de cette histoire pas si ancienne d’abord pour une lecture linéaire. Donc… il y a 14 jours, l’équipe de Station 19 a organisé une soirée «Tu vas avoir un bébé pompier» à Ben et Bailey, juste avant que Vic présente son nouveau beau, Jackson, à ses amis. En plus d’être la première que Bailey connaissait de la relation entre Jackson et Vic, la célébration a également révélé à Pruitt l’attrait qui frémissait entre Andy et Sullivan lorsque le capitaine s’est porté volontaire pour la rejoindre lors d’un appel de routine. Alors qu’il était loin de la gare, il s’est excusé de lui avoir fait du mal, mais a maintenu qu’ils ne pouvaient pas enfreindre les règles et être ensemble. Pourtant, ils sont tombés amoureux, ce qui était également contraire aux règles, a-t-elle noté avec colère. “Et vous n’avez rien fait pour le décourager!”

Plus tard, seul avec Sullivan à la gare, Andy a suggéré que «si Ripley était toujours là, je pense qu’il pourrait vous dire de bousiller les règles.» Alors Sullivan a enfin expliqué pourquoi il avait actionné les freins: «Ils sont ce qui fait de moi le chef de bataillon, et je veux que vous deveniez capitaine, mais cela ne se produira pas si nous sommes ensemble. »Sentant qu’il était plus inquiet pour sa propre promotion que la sienne, et au diable de leur relation, elle s’éloigna. À la maison, Pruitt s’est déchaîné contre sa fille à propos de la situation dans laquelle elle se trouvait – ou plutôt, celle dans laquelle elle l’avait placé. “Vos décisions se reflètent sur moi et sur mon héritage!”, A-t-il hurlé. Quand il a refusé de suivre l’ordre d’Andy de sortir, elle s’est précipitée. Et, bien sûr, tout le match de cris a été entendu par Maya, qui aurait dû être sourd pour l’avoir manqué.

ICI ET MAINTENANT | Dans notre chronologie actuelle, le chaos a régné au lendemain de l’accident de voiture chez Joe’s. Les résidents de Grey, Helm et Simms, semblaient être en très mauvaise posture, et Casey, souffrant du SSPT, continuait de demander si une bombe avait explosé. Bien que Ben ait pu s’assurer que la voiture ne fuyait pas de gaz et n’était donc pas un risque d’incendie, l’intégrité structurelle du bar avait été compromise, il a donc dû faire monter tout le monde à l’étage et à l’extérieur dès que possible. Le problème était que la porte arrière avait été bloquée par un camion de ciment. Alors que les pompiers de la Station 19 se précipitaient sur les lieux, Vic paniquant en découvrant que son «amant médecin chaud» était parmi ceux du bar, Ben et Levi ont traité le conducteur de la voiture, une femme nommée Joan qui avait fait une embardée sauvage alors qu’elle courait mari Don à l’hôpital, de peur qu’il ne meure d’une crise cardiaque.

Tout en essayant de comprendre comment ils pourraient déplacer le camion de ciment le plus rapidement, Vic sentit qu’Andy la jugeait pour s’inquiéter pour Jackson quand, ayant perdu si récemment Ripley, son «vagin devrait être une veuve de guerre», non? Alors Vic a expliqué comment elle avait pleuré – Barrett Doss livrant un monologue helluva – et a théorisé qu’Andy pleurait aussi quelque chose. (Si elle savait seulement…!) Peu à peu, les pompiers se sont tous rapprochés pour pousser le camion de ciment hors du chemin, seulement pour qu’il finisse par être bloqué par la dépanneuse qui arrive! Oh! À l’intérieur, Ben avait une Joan désemparée pour effectuer la RCR sur Don et même apposer des palettes d’électrocardiogramme. Miraculeusement, ils ont pu redémarrer son cœur. Après que Travis l’ait sorti de la voiture et hors de la fenêtre avant pour se mettre en sécurité, Joan a tenté d’utiliser ses ciseaux d’artisanat pour se libérer de sa ceinture de sécurité – tout comme la voiture a fait un bond en avant, ce qui l’a obligée à se poignarder dans l’artère carotide. RIP, Joan.

DES FINS INUTILES | À proximité, un Taryn délirant a bavardé sur la façon dont ils devaient sortir de là, parce que Ben allait avoir un bébé et tout ça, ce qui a incité Warren à admettre à Jackson que non… non, lui et Bailey ne s’attendaient plus à ça. Juste au moment où le camion de ciment a finalement été déplacé de la sortie arrière, Blake a commencé à s’étouffer et à devenir bleu, et Bailey est arrivé sur les lieux. En apprenant que son mari était au bar, elle a essayé de se classer, mais dans ce cas, elle n’en avait pas. “Dr. Bailey, tu n’es pas mon chef! »Dean dut lui rappeler alors qu’il lui ordonnait de rester en arrière afin qu’elle ne lui coûte rien à tout moment – une fois qu’elle serait livide s’il lui coûtait en O.R. Une fois qu’elle a finalement retrouvé Ben, il a essayé de blâmer sa fausse couche sur le stress que son travail lui avait causé. Ce n’était pas ça, le rassura-t-elle. Juste, “la vie me fait peur à mort parfois.” Juste là avec toi, Miranda.

Comme tous les documents de Grey ont été emmenés à l’hôpital, pour autant que nous le sachions vivant sinon pas bien, Maya a mis Andy au défi de lui parler – apparemment, elle ne l’avait pas fait, pas vraiment, depuis la nuit de la grosse explosion de son père et de celle de son père. Alors Andy, tout en soulignant qu’elle n’avait pas couché avec Sullivan, a révélé que le capitaine avait torpillé leur romance naissante pour d’éventuelles promotions. Armée de cette nouvelle information, Maya a immédiatement largué Jack, qui a deviné qu’avec un nouveau chef des pompiers qui allait bientôt être nommé, elle espérait que lorsque les promotions se seraient écoulées, elle pourrait devenir capitaine. Pendant ce temps, se reprochant de la mort de Joan, Travis a déclaré à Vic que le défunt avait parlé d’elle et du chien de son mari, Cleo. Ils firent donc un détour en rentrant à la gare pour qu’il puisse nourrir le toutou. (J’adorerais dire que je n’ai pas déchiré lorsque Cleo a salué Travis, mais euh… je ne peux pas. Les animaux me prennent à chaque fois.) De retour à la caserne des pompiers, Sullivan a d’abord appelé Andy pour insubordination, puis lui a ordonné prendre une semaine de congé pour qu’elle puisse au moins faire semblant de le respecter. Casser!

Alors, qu’avez-vous pensé de “I Know This Bar”? Notez-le dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires. Vous a-t-il semblé, comme promis par la showrunner Krista Vernoff, plus grincheux?