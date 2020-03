Récapitulatif «Station 19»: Saison 3, épisode 10 – [Spoiler] Aime [Spoiler]

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers révélés jeudi Station 19. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, laissez ce récapitulatif comme si c’était une maison en feu.

La station 19 de jeudi a commencé par un gémissement collectif des pompiers, que Maya faisait rester après leur quart de travail pour s’asseoir à travers un «débriefing sur le stress d’un incident critique» à la suite de la mort de Rigo. Travis était tellement fatigué, il a grommelé, “Mes yeux commencent à bouger indépendamment les uns des autres.” Mais au moment où l’épisode a pris fin, lui et ses soupirs exaspérés de ses collègues ont été noyés par des halètements alors qu’ils partageaient plus que ce que nous – ou eux – attendions avec leur thérapeute, Diane Lewis (Tracie Thoms, que vous avez vue sur tout du 9-1-1 à Grey’s Anatomy). Continuez à lire, et nous allons passer en revue ses notes de session en détail.

“OUI, JE VOUS PROPOSE AUJOURD’HUI AUJOURD’HUI… AU POINT DE POULET ÉMOTIONNEL” | Alors que «Quelque chose sur ce qui se passe quand nous parlons» a commencé, l’équipe B a expulsé l’équipe A de la cuisine… à moins qu’elle ne veuille rester et regarder les copains de Rigo s’efforcer de «fileter Gibson pour le petit déjeuner». En allant au gymnase, Maya & Co. a été informée par Diane: «Je te connais, parce que je suis toi.» Non seulement elle avait été pompière, mais elle était du genre à sauter des hélicoptères – donc la plus audacieuse des casse-cou. Jack a été le premier à avoir un pow-wow privé avec Diane, qui ne pouvait pas vraiment dire pourquoi il continuait à coucher avec Eva même après avoir appris qui elle était. Et aussi mauvais qu’il se soit senti, ayant enfreint le code des pompiers, “j’ai vécu pire”, a-t-il insisté. Quelle? Quand il n’a pas répondu, Diane a partagé qu’elle ne sautait plus des hélicoptères parce qu’elle lui avait brisé la jambe, ce qui avait conduit une famille à perdre sa maison et son chien. Son ouverture a poussé Jack à avouer qu’il était assis là en pensant à la famille qu’il avait presque eu, aux parents qui voulaient l’adopter et à ses frères et sœurs nourriciers. Puis, un sou, il est passé à une anecdote sur le pire appel qu’il ait jamais passé, dans lequel il a aidé une vieille femme ivre dont le sapin de Noël avait pris feu. Ce qui ne sonnait pas si mal. Mais “c’était le pire”, a-t-il expliqué, “parce qu’elle était toute seule … Elle n’avait rien d’autre que cet arbre.” Le souvenir frappant durement Jack, il se mit à pleurer. Mais Diane ne lui donnerait pas de mouchoir – cela impliquerait qu’elle voulait qu’il les essuie. Elle ne l’a pas fait; elle voulait qu’il les fasse tous sortir.

“POURQUOI PARLEZ-VOUS DE MON APPEL SEXUEL?” | Ensuite sur le canapé de Diane – OK, c’était une chaise de bureau – était Andy, qui a permis qu’elle soit énervée contre Jack pour avoir enfreint le code, énervée contre Maya pour avoir volé sa promotion, énervée contre Sullivan pour avoir donné cette promotion à Maya. Mais “à part ça, je suis plutôt bon.” D’une certaine manière, cela a conduit Diane à demander si Andy avait été une pom-pom girl au lycée. Non, danse quad, et elle préférait la salsa – elle avait même été championne d’État. Diane était décontenancée: la danse salsa prenait grâce, rythme, sex-appeal… Attendez, dit Andy. Sex-appeal? “Est-ce que quelqu’un a dit quelque chose sur moi et Sullivan?” Oopsie. Personne ne l’avait fait. Cependant, comme elle avait la confidentialité du thérapeute / patient, elle a admis qu’elle était amoureuse de Robert, même si son implication avec le chef de bataillon faisait d’elle, selon elle, “un fléau pour le sort des pompières”. Pourtant, elle n’allait pas l’abandonner. Avec Sullivan, «Je me sens électrique, je suis toujours éveillée… Cet homme me défait», s’est-elle exclamée. Mm-hm. Mais l’amour en soi est apaisant, répliqua Diane. Il ne devient électrique que lorsqu’il est combiné avec de la culpabilité, se faufilant, des trucs comme ça. La relation d’Andy pourrait-elle avoir quelque chose à voir avec le fait qu’elle a été essentiellement élevée à la caserne de pompiers par un seul père qui avait été capitaine? “Cela n’a rien à voir avec mon père”, a insisté Andy d’une manière qui nous a forcés à penser que peut-être, à un certain niveau, c’était le cas. Changeant de vitesse, Diane s’enquit de Rigo. “Je le connaissais à peine”, a déclaré Andy. Pourtant, elle a pu revenir à une scène qui montrait son côté le plus agréable – oui, il en avait eu un – quand il avait ri de sa réaction exagérée à un raton laveur alors qu’ils sauvaient une femme de l’étouffement . Oui, cette caserne de pompiers a plus de problèmes qu’un porte-revues.

«JE DÉTESTE MON LAPIN PET» | Lorsque l’équipe B a été appelée pour un incendie à quatre alarmes, Travis a repris là où elle avait laissé la cuisson des aliments pour amener la veuve de Rigo. Diane était heureuse de parler avec lui dans la cuisine… mais pas avec Emmett. Alors Travis a renvoyé la probie – durement. Qu’est-ce qui se passe avec ça? Demanda Diane. “Il est dans le placard, et je n’ai aucun respect pour lui”, cracha Travis. Hé, hé, dit Diane. Espace public. Elle n’était pas cool avec lui de sortir qui que ce soit. Il a donc commencé à utiliser du code. “Mon lapin de compagnie aime sa cage”, a déclaré Travis, ajoutant que le lapin a été victime d’intimidation par son père et qu’il ne voulait probablement même pas vraiment être un firehare. Et il ne pouvait pas supporter que son lapin de compagnie ne se bat pas pour être qui il est. Peut-être que Travis était extraordinairement courageux, suggéra Diane. Il était, après tout, le seul pompier homosexuel qu’elle ait jamais rencontré. “Je ne devrais pas avoir à être courageux pour sortir du placard en 2020”, a-t-il répondu. Lorsqu’elle lui a demandé pourquoi il était devenu pompier, il lui a retourné la question. Elle n’avait pas voulu entrer dans l’entreprise familiale, a-t-elle dit. Sa famille dirigeait un pub irlandais et elle avait été violée dans l’arrière-salle à l’âge de 17 ans. Après cela, elle ne voulait plus y aller, encore moins en prendre le contrôle. Alors, elle a raconté son histoire à Travis. Ferait-il de même? Bien. Travis s’est souvenu d’un incident au cours duquel lui et un ami allaient voir The Rocky Horror Picture Show déguisé en Frank-N-Furter et Janet lorsqu’ils ont vu par la fenêtre d’une maison voisine une femme battue par son mari. Agissant par instinct, Travis avait frappé à la porte et attaqué le gars – tout en habillé comme un travesti doux de Transsexuel, Transylvanie. Après cela, il a commencé à jouer le héros, et c’est tout. Travis ne pouvait-il pas être fier de lui? Se demanda Diane. Qui lui avait fait tant honte? Travis était un héros courageux, et son lapin… il était juste quelqu’un qui le découvrait, dit-elle. Lorsque les larmes ont commencé à couler sur les joues de Travis, il a menti que c’était à cause de la mort de Rigo.

‘JE SUIS UN ÊTRE HUMAIN!’ | Au cours de la session de Ben avec Diane, il a partagé son bouleversement face à la disparition de Vasquez. Grâce à l’EPR, «J’ai sauvé Rigo, puis… il a jeté un caillot. C’était comme Dieu vous «défonce!» Pour des gars comme moi. » Ben croyait-il en un Dieu punissant? Non, a-t-il insisté. Il pensait que Dieu ne punissait que les méchants. Mais qu’est-ce que cela signifiait, tout le monde était-il méchant? Parce que Bailey n’était certainement pas un enfer, et elle avait fait une fausse couche à leur fille. Ben pensait-il alors que la tragédie était de sa faute? Demanda Diane. Était-il méchant? Quelle a été la colère la plus forte qu’il ait jamais connue? En réponse, Ben lui a raconté une soirée qu’il avait été arrêté par un flic pour un feu arrière cassé… et obligé de s’allonger sur le sol. Au lieu de reproduire l’un des fantasmes de vengeance qu’il avait ensuite entretenus, Ben avait simplement signalé l’incident et fait un don à l’ACLU. Donc, conclut Diane, il était l’opposé des méchants – des justes.

“LES ARMES À FEU COMME CEUX NE CROISSENT PAS SUR LES ARBRES” | Ensuite, Dean, qui voulait parler dans la salle de gym pendant qu’il terminait son entraînement. Et Hughes pourrait rester. «Tout ce que j’ai à dire, je peux le dire devant Vic», a-t-il insisté… ce qui a donné à Diane l’idée qu’il y avait quelque chose qu’il voulait que son colocataire entende. Et, en fait, il y en avait. Sa mère nigériane désapprouvait tellement qu’il ait un enfant hors mariage qu’elle et son père ne rencontreraient jamais Pru… et ils le coupaient, émotionnellement et financièrement. La réaction de Vic a incité Diane à demander si elle et Dean étaient amis ou quelque chose de plus. Juste des amis, insista Vic. “Pourquoi est-ce si difficile à croire pour tout le monde?” Le colocataire de Dean, a-t-il ajouté, était «la chose la plus proche de ma famille que j’aie.» Cela étant, il y avait autre chose qu’il devait dire à Vic: il sentait qu’elle avait saboté sa relation avec Jackson parce qu’elle se sentait coupable d’avoir progressé si rapidement après la mort de Ripley. En réponse, Vic a partagé que sa meilleure amie en grandissant était une Milton âgée de 90 ans dans le centre de vie assistée de sa grand-mère. Quand il était mort, elle avait beaucoup pleuré, puis elle avait trouvé un nouveau meilleur ami et ne s’était pas du tout sentie coupable. Même chose avec Ripley. “Je ne me sens pas coupable d’avoir progressé si vite”, a-t-elle dit, “je ressens un soulagement de la douleur insupportable de le perdre.” Elle a ensuite appelé Dean à l’envers pour penser qu’elle aurait dû demander à Jackson la permission d’emménager avec un ami, et elle est partie. À ce moment-là, Diane était convaincue qu’il y avait plus que les colocataires à l’œil nu. «Quand nous tombons amoureux de nos amis», dit-elle, «nous essayons souvent de les mettre en place avec d’autres personnes» – comme Dean, d’une certaine manière, avait fait avec Jackson. «Mon instinct ne se trompe jamais» à propos de ces choses, a-t-elle ajouté.

“JE NE VEUX PAS ÊTRE UNE VEUVE” | Alors que la journée de Diane à la station 19 approchait de sa fin, Jack a demandé pourquoi elle pensait qu’il avait enfreint le code. Elle pensait que c’était parce qu’il avait eu une famille pendant un an, puis des années seulement, puis il avait rejoint sa famille de caserne de pompiers. Son corps était donc câblé pour s’attendre à ce que le confort et l’amour soient suivis d’une perte aussi soudaine et choquante que celle de la mort de ses parents dans un incendie. Dans ce cas, il a déduit: “Eva était le feu et j’ai brûlé la famille.” Seule sa famille de pompiers était encore en vie, a noté Diane. Et il n’avait pas fait tuer Rigo – il avait désobéi aux ordres, alors sa propre psychologie l’avait fait. Lors d’une conversation avec Maya, Diane a appris que le capitaine se reprochait d’avoir mis Jack et Rigo ensemble ce jour fatidique. Elle a en outre admis qu’elle avait pensé à mourir depuis l’âge de 12 ans. «Ça me calme quand je ne peux pas dormir.» La façon dont elle avait été élevée, pour garder ses «yeux toujours tournés vers l’avant… c’est épuisant». Mais elle n’était pas suicidaire. “C’est une évasion” – à tel point qu’elle était “un peu jalouse de Rigo en ce moment”. Peut-être, suggéra Diane, qu’elle pourrait apprendre à se reposer de temps en temps dans cette vie? Apparemment, elle est parvenue à Maya, car ce soir-là, elle a demandé à Carina si elle pouvait prendre quelques jours de congé pour s’enfuir avec elle. #progress Ailleurs, Jack a apporté l’épicerie à la dame de l’arbre de Noël, Ben a joué au basket avec Tuck et Joey, Vic et Dean ont joué à la maison mais tout comme des amis (mm-hmm), Andy et Sullivan ont dansé la salsa, et après qu’Eva ait rejeté la nourriture Travis et Emmett l’ont amenée, le probie s’est présenté à la porte de son stand d’une nuit et l’a embrassé comme si une nuit allait s’étendre à deux.

Alors, qu’avez-vous pensé de l’épisode? Croyez-vous que Diane a raison à propos de Dean et Vic? Espérez-vous qu’elle l’est? Appuyez sur les commentaires.