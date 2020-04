Récapitulatif «Station 19»: Saison 3, épisode 11 – «No Days Off»

La station 19 de jeudi a préparé quelques repas suffisamment stressants pour provoquer une indigestion, même pour les téléspectateurs et, pour le dessert, a servi ce qui aurait pu être la proposition la plus maladroite de tous les temps. Continuez à lire et nous passerons en revue les menus de la soupe aux noix.

«LES VACANCES SONT SI STRESSANTES» | Alors que, comme l’appelait Travis, «Maya pauvre et brisée» avait du mal à se détendre pendant ses vacances avec Carina, une Sullivan nerveuse et Andy se sont assis pour déjeuner avec son père, qui a immédiatement supposé qu’ils s’étaient enfuis. Euh, non, dit Andy. Mais ils sortaient ensemble. Et amoureux, a ajouté Sullivan. “Qu’est-ce que ça a à voir avec moi?” Grommela Pruitt. Le couple a voulu lui faire la courtoisie de l’informer avant de signaler leur relation avec Dixon et Sullivan a demandé un transfert vers un autre bataillon. Attends quoi? Dit Andy. C’était la première fois qu’elle entendait parler de cette partie. Mais ils s’en sortiraient, elle en était sûre. Lorsque Sullivan s’est excusé pour utiliser les toilettes, il a entendu le chef appeler ICE sur un cuisinier en ligne qui avait brûlé un steak. Sullivan a déclaré qu’il espérait que le gars ne l’avait pas vraiment fait, car s’il l’avait fait, et qu’il avait un immigrant sans papiers, il s’exposerait à des sanctions – en plus d’être arrêté pour les risques d’incendie auxquels le chef de bataillon regardait.

À son retour à la table, Sullivan a été aussi choquée qu’Andy d’entendre son père défendre les agents de l’ICE en tant qu’honorables employés du gouvernement qui faisaient juste leur travail. “Comme les nazis ont fait leur travail”, a déclaré Sullivan. Et il savait d’où il parlait – à son horreur, il avait découvert à l’âge de 12 ans que son propre grand-père avait été un nazi, et sans vergogne. “Il a dit”, se souvient Robert, “parfois une nation en crise a besoin du patriote qui fait l’indicible.” Oui. Sullivan a ensuite souligné que les gens ne pensaient pas que cela pourrait se produire ici … quand cela se produit ici. Au bon moment, ICE est arrivé. Plutôt que de laisser filer le cuisinier, Sullivan et Andy ont pris le contrôle de la scène – il y avait eu un incendie lorsque le steak avait brûlé, donc c’était une affaire de Seattle FD. En fait, le cuisinier à la ligne avait été blessé dans l’incendie… ouais, c’est le ticket. Bientôt, même Pruitt s’était impliqué et avait aidé tous les employés de cuisine sans papiers, sauf pour le cuisinier, à quitter le restaurant.

“POUVEZ-VOUS L’ENTRAÎNER À ÊTRE MOINS D’UN DUDE?” | De retour à la gare, Travis s’est arrêté juste pour ramasser ses écouteurs et a fini par être encordé pour déjeuner avec Dixon, Emmett et sa petite amie de longue date Alicia, qui était aussi douce qu’elle était désemparée. Comme si ce n’était pas assez gênant que Dixon s’attende à ce que Travis aide la probate inepte à ajouter des rayures à son uniforme en quelques mois, Alicia a acculé sa nouvelle meilleure amie gay pour lui demander si elle devait simplement proposer à Emmett elle-même. En réponse, Travis lui a dit que si elle épousait Emmett, elle s’inscrirait pour «toute une vie de chagrin» – à plus d’un titre, il s’est abstenu d’ajouter. Elle ne vieillirait pas nécessairement avec Emmett – les pompiers ne vieillissent pas toujours. Et il saurait – il avait perdu son mari pompier. À la fin, elle a pris dans ses bras le coup de pied de son petit ami et l’a remercié d’avoir promis de s’occuper d’Emmett. Mal à l’aise au nième.

Pendant que tout cela se passait, Ben a rencontré d’anciens collègues de Gray Sloan dans l’espoir d’en choisir un pour diriger l’EPR avec lui. Owen a été rapidement rayé de la liste. Teddy était trop privée de sommeil en tant que nouvelle maman pour y penser, a-t-elle déclaré. Mais Jackson avait un réel potentiel. Quand Ben et lui se sont présentés au restaurant pour traiter la «brûlure» du cuisinier, Avery a immédiatement compris l’essentiel de la situation et a aidé à mettre le «patient» en sécurité. Bien sûr, il n’avait en fait rien fait de médical, mais “nous lui avons sauvé la vie, sa famille”, a-t-il souligné à Ben. “C’est une très bonne journée pour un médecin.” Pendant ce temps, Jack, ennuyé par son colocataire qui n’était jamais là, traînait chez Dean et Vic’s, et s’est avéré être un naturel avec Pru. Bro, tu ne la fais pas rire, insista Dean. “Tu fais péter ma fille dans son sommeil.” Quoi, comme ça, ce n’est pas une compétence aussi? À noter également: Dean n’a pas perdu la part de l’épisode passée par Vic à porter une serviette. Oui, c’est juste une question de temps pour ces enfants fous.

“CECI N’EST PAS DISNEYLAND” | Alors que l’épisode touchait à sa fin, Sullivan, quittant le restaurant avec Andy, a mentionné à sa petite amie que c’était son idée pour Ripley de demander à Vic de l’épouser – s’ils avaient fait le noeud, ils auraient gardé leur emploi titres, tout. De plus, “ça pourrait être bien pour ton père de voir ça.” Sly, Sullivan. Manière très sournoise de demander à Andy de vous épouser sans dire «volonté», «vous», «épouser» ou «moi»! À la gare, Travis ne voulait pas entendre les excuses d’Emmett pour le déjeuner de l’enfer. Ne le regrette pas, cracha-t-il, “regrette cette charmante fille que tu détruis.” (Euh, personne ne vous fait continuer à coucher avec Emmett, Travis.) Comme tous les pompiers ont répondu à un appel à cinq alarmes, même Vic (toujours dans cette serviette!), Dean a senti le poids de la nouvelle paternité et s’est porté volontaire pour rester derrière l’homme le bureau. Maya, trop loin pour être utile, commença à hyperventiler. Et sur les lieux de l’incendie, Jackson, toujours avec son fusil de chasse avec Ben, a croisé à nouveau le récent ex Vic.

Alors, qu’avez-vous pensé de «No Days Off»? Aurons-nous un mariage cette saison? La probie survivra-t-elle? Et qu’avez-vous pensé de ce regard entre Jackson et Vic? Êtes-vous, comme moi, inquiet qu’il soit un obstacle pour Dean / Vic?