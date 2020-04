Récapitulatif «Station 19»: Saison 3, épisode 13 – [Spoiler] S’engage

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour l’excellent jeudi Station 19. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, glissez vers le haut de ce poteau et loin de ce récapitulatif.

Alors que les pompiers de la Station 19 étaient aux prises avec la perte d’un héros, plusieurs autres se sont mobilisés pour prouver que Pruitt n’avait pas donné sa vie en vain. Continuez à lire et nous passerons en revue tous les spectacles inspirants de bravoure et de compassion que l’épisode de jeudi a offert.

“LES RÊVES FOLLES SONT MIEUX QUE DE NE PAS DORMIR PENDANT TROIS JOURS” | Tout au long de «Rêve un petit rêve de moi», Andy, affligée par le chagrin, rêvait après le rêve, de son défunt père, la thérapeute Diane, Rigo … même Ryan, dont elle chuchota le nom à haute voix, incitant Sullivan à lui rappeler que son nom était Robert, et il était son chef de bataillon et son mari. (Donc, le mariage dans “Je vais vous voir” avait été un flash-back, pas une vision! Garçon, je me sens stupide.) Plus tard, Jack est apparu dans une autre des rêveries d’Andy. Il n’était pas mort, non? Pourquoi était-il là? “Andy, nous sommes orphelins”, a-t-il dit en apercevant sa mère. Quand Andy s’est réveillé, Sullivan a partagé qu’il était aussi orphelin. Ses parents étaient morts dans un accident d’avion à l’âge de 16 ans. Puis il s’était marié et sa femme était morte, se souvient Andy. Et puis Ripley était mort. Et en quelque sorte, on ne lui avait pas donné le surnom de Jinx. “Nous sommes tout ce que nous avons”, a réalisé Andy avant de dire au revoir à son papa dans un dernier rêve doux-amer.

Pendant ce temps, à la station, puisque Dixon a refusé de payer les funérailles de Pruitt, qui avait pris sa retraite à sa mort au travail, Vic a recruté ses pairs pour poser pour un calendrier de collecte de fonds pour les pompiers. “Vous avez le corps”, a-t-elle dit à Travis, “vous pourriez aussi bien en gagner de l’argent.” (Sérieusement, cependant, Barrett Doss est le cadeau qui ne cesse de donner.) Dean a insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas participer parce qu’il était occupé à rédiger son testament. BTW, Vic voulait-il Pru s’il décédait? Euh-euh, dit-elle. “Vous ne pouvez pas simplement mourir et me le faire comprendre.” Ne meurs pas non plus. Jack était aussi un non-partant. “Je ne peux qu’enseigner [the baby] dominos “, a-t-il admis,” et comment faire des macaronis et du fromage. ” Non pas que ce ne sont pas des compétences de vie précieuses. À proximité, Emmett a fait remarquer à Ben que son image de pompiers en tant que «héros heureux» avait été brisée depuis que, le premier jour, quelqu’un avait OD’d devant lui, et maintenant ils avaient perdu Pruitt. Attends, dit Ben. Qui, exactement, OD? Oh, probie. Peu de temps, Papa Dearest est arrivé pour l’audition de Maya, et bien qu’il ait toujours refusé de se mettre à dos pour les funérailles que Pruitt avait plus que méritées, il voulait inviter tout le monde à la fête de fiançailles d’Emmett et Alicia. Oh, probie. Mais Emmett n’avait pas proposé, a-t-il dit à Travis. Alicia l’avait fait. Mais il l’aimait. D’un autre côté, “je pense que je t’aime aussi.” Tous ensemble maintenant: Oh, probie!

“VOUS ME DEMANDEZ DE REVIVRE UN JOUR QUE MON HERO EST MORT” | Lorsque Jack et Dean ont répondu à un appel concernant une fuite de gaz – la troisième récemment dans la même maison – la vue d’un petit garçon effrayé furtivement au coin de la rue alors que son beau-père (Jonathan Silverman) parlait aux pompiers averti Gibson qu’il y avait il se passe plus que ce que l’on voit. Une fois que Jack a éloigné la femme et son fils, qui était sourd, de son mari, il a constaté que la tête brûlée frappait parfois son conjoint. “Je pense que ça empire”, a signé le jeune. Lorsque l’épouse a appelé la police, son mari a réussi à se sortir des ennuis, puis l’a enfermée dans un placard pendant 11 heures. Naturellement, Jack était désireux d’aider. Mais comment? Après avoir envoyé la missus à l’intérieur pour emballer un sac afin qu’elle et son fils puissent aller dans un endroit sûr, la chambre a pris feu. Coïncidence? Jack n’avait pas déclenché l’incendie, a-t-il dit à Vic. “Mais je jure que je pourrais avoir si j’y pensais.” Enfin, il a livré la mère et le fils à – awww! – Marsha, la femme dont il avait autrefois aidé à éteindre le feu de l’arbre de Noël. Apparemment, ils étaient tous deux devenus de bons amis depuis qu’il s’était donné pour mission de ne pas la laisser se sentir si seule au monde. Comme c’est en fait maman qui a allumé le feu, Jack lui a conseillé de jeter les allumettes et ces vêtements, puis de prendre une bonne douche. “Le capitaine Herrera,” lui dit Travis, “serait fier.” Et comment.

Bien que Sullivan ait téléphoné à la station pour lui demander si Maya voulait du renfort lors de son audition, elle ne l’a pas fait. «Je maintiens chaque appel que j’ai passé», a-t-elle dit à son chef de bataillon. “Vous vous tenez” Andy. Lors de sa rencontre avec Dixon, Maya s’est plus que bien défendue, peu importe à quel point les pièges qu’il lui avait tendus étaient bien appâtés. Non, elle a insisté: «Je n’étais pas prête à sacrifier [Pruitt], mais il n’allait pas prendre non pour une réponse. ” Lorsque le sacrifice de son ancien capitaine lui a fait pleurer les yeux et ému sa voix, Dixon a sifflé: “Ne me faites pas regretter d’avoir approuvé une femme pour le capitaine.” Sans manquer un battement, Bishop a répondu: “Ce sont des larmes de gratitude, d’étonnement et d’émerveillement, et je ne m’excuserai pas de les avoir.” Franchement, c’est sa capacité à prendre soin et à faire son travail en même temps qui la rendait supérieure à ceux qui ne le pouvaient pas. Ouais, eh bien, “pleurer ne vous empêchera pas d’être transféré pour pousser du papier derrière un bureau”, a déclaré Dixon, faisant des heures supplémentaires pour être nommé D-Bag TV de l’année. Quand finalement il a dit que quelqu’un devait payer la mort de Pruitt, Maya a souligné qu’il enquêtait sur elle mais pas sur Sullivan, le chef de bataillon qui avait abandonné son poste pour courir dans l’incendie. Pourquoi? Parce que le mépris de Sullivan pour le protocole se refléterait mal sur Dixon. Donc, s’il voulait jeter Maya sous le bus et lui faire face à la presse, cela lui convenait parce que, comme elle l’a noté à juste titre, «le seul méchant dans cette histoire est vous pour avoir nié [Pruitt’s] funérailles de service. ” Bien joué, évêque. Face à la passion et à l’intelligence digne du capitaine Herrera, Dixon était totalement surpassé!

“MAINTENANT, JE DOIS REMETTRE MON CHEF DE BATAILLON” | Bien qu’Emmett ait été momentanément sauvé de tout nouvel interrogatoire par Ben lorsqu’un couple est entré dans la station menotté l’un à l’autre, le sursis n’a pas duré éternellement. Finalement, Warren a deviné correctement que la personne qui avait fait une surdose était Sullivan. Qui aspirait à énormément de niveaux. Non seulement Ben devait dénoncer le chef de bataillon, mais dans ce cas, le ministère fermerait probablement l’EPR. Oh, probie. Une fois que Maya a fini avec Dixon, elle a été jetée en maillot de bain et salopette et est tombée dans l’une des séances photo de Vic. “Si vous ne pouvez pas faire[vosmainssexy”ditTravisàsoncapitaine”cachez-les”(Ouaisils’amusaitautantavecletournagedeMayaqu’iln’enavaitpaseuaveclesien!)SoudainVicselaissatombersurlesolcommesilepoidsdeleurperteétaitdevenuenuninstanttroppourelle”Jesuissitriste”a-t-elleadmis”etsifolle”SoupirEtelleleseraitprobablementpendantuncertaintempsIlsleferaienttous[yourhandssexy”Travistoldhiscaptain“hidethem”(YeahhewashavingasmuchfunwithMaya’sshootashehadn’thadwithhisown!)SuddenlyVicjustploppeddownonthefloorasiftheweightoftheirlosshadinaninstantbecometoomuchforher“Iamsosad”sheadmitted“andsomad”SighAndsheprobablywouldbeforawhileTheyallwould

Alors que l’heure touchait à sa fin, Dean demanda à Ben si Bailey et lui prendraient Pru, s’il devait mourir. Après tout, «vous deux êtes les meilleurs parents que je connaisse», a déclaré Miller. “Je serais honoré”, a répondu Ben, semblant avoir oublié que lui et Miranda avaient en quelque sorte promis de parler de gros trucs comme ça à l’avenir. Dans le beanery, alors que Vic encourageait Dean à être sa dinde sexy pour novembre, Emmett a laissé entendre qu’il était gay. “Cette station fonctionne sur la confiance”, a-t-il dit, faisant écho à un sentiment familier. Et il voulait être quelqu’un à qui ses collègues pouvaient avoir confiance en leur confiance. “Il n’y a pas de club”, lui a dit Maya, “mais s’il y en avait un, bienvenue.” Travis était fier de son lapin de compagnie. Tout le monde était. Mais ils avaient tous besoin de se mettre en costume pour le calendrier, cria Vic. «Nous sommes vivants grâce à Pruitt Herrera… alors choisissez un putain de mois» déjà! À cela, elle a finalement obtenu la coopération qu’elle cherchait depuis le début. “Huilez-moi!” dit Dean en se déshabillant. Sa dinde sexy était dans la maison. De retour chez Sullivan, il a reçu un texto de Ben. Juste quatre mots, mais les quatre que personne ne veut voir de suite: «Nous devons parler.» Alors, que pensez-vous de “Dream a Little Dream of Me”? Les très bonnes actions de Jack? Le putain de monstre fantastique de Maya de Dixon? Le choix du doyen des parents substituts? Le coming-out d’Emmett? Appuyez sur les commentaires.