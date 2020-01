Récapitulatif «Station 19»: Saison 3, épisode 2 – [Spoiler] Est abattu

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour jeudi Station 19. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, déposez votre ordinateur portable comme s’il était en feu. Eh bien, peut-être pas littéralement!

Pas un seul personnage de Grey’s Anatomy n’était en vedette dans la station 19 de jeudi – et c’était en fait OK. “Indoor Fireworks” a brûlé de ses propres mérites, présentant un nouveau chef des pompiers aussi odieux que Koracick dans le pire des cas, utilisant l’histoire de Ben pour changer le cours de son avenir, préparant Jack pour ce qui promet d’être une confrontation laide et revenant Ryan à Seattle juste à temps pour que la tragédie frappe. Continuez à lire, et comme la fumée se dissipe, nous allons passer en revue les deets.

“J’AIMERAIS UNE EXCUSE POUR ENLEVER LA BANDE DE GARÇON DE VOTRE VISAGE” | Au début de l’épisode, Rico Vasquez, qui travaille habituellement au poste B de la station, a saisi toutes les occasions qui se présentaient pour s’assurer que, tout en roulant avec l’équipe A (en tant que remplaçant d’Andy), ils savaient qu’il était un total d -sac. En particulier, il avait un don pour faire sortir la vapeur des oreilles de Jack. Bientôt, le gang a été distrait par la diffusion d’une conférence de presse au cours de laquelle l’ancien flic Michael Dixon a été nommé le nouveau chef des pompiers. A peine Dean avait craqué que le gars ressemblait à un délinquant sexuel que oups… il était là, dans la chambre avec Sullivan. Plus vite que vous ne pourriez le dire, «Quelqu’un veut-il aspirer?» Maya faisait comme une Hoover sous stéroïdes, se présentant comme une olympienne. Pour sa plus grande joie, Dixon savait déjà qui elle était et était mécontente de ne pas avoir été davantage utilisée à des fins de relations publiques. Ouais, comme Grey’s Koracick, Dixon était très passionné d’optique – au point qu’il a admis en privé à Sullivan: «Je ne dis pas que le conseil municipal était content quand [press-shy Ripley] est mort, mais… »Eesh, non? Quoi qu’il en soit, alors que la tournée de Dixon se terminait, il a laissé entendre que Sullivan était en tête de sa liste de candidats au poste de chef de bataillon, à condition qu’il n’y ait pas de squelette dans son placard. «Qui, moi? Amoureux d’Andy? Euh-euh, non, monsieur, dit son visage. Mais un simple non était tout ce que ses lèvres disaient.

“JE NE PEUX PAS VOUS ENTENDRE; IL Y A TROP DE SANG » | Pendant ce temps, Ryan est apparu sur le pas de la porte d’Andy en insistant sur le fait qu’il n’était pas de retour à Seattle à cause d’elle. “Tout ne te concerne pas”, mentit-il. Les anciens amants avaient à peine dit bonjour lorsqu’ils avaient entendu un cri venant d’un appartement au fond du couloir. Il s’est avéré qu’un voisin nommé Ruby avait cassé un verre à vin de telle manière qu’elle saignait comme une folle pendant que ses deux enfants hurlaient. Depuis que la mère célibataire était «Je n’ai plus de serviettes en papier» s’est cassée, Andy a demandé à Ryan d’appeler son père pour qu’il emmène Ruby en ambulance. Et comme le père du jeune n’était pas autorisé à moins de 100 mètres d’eux, Andy et Ryan se sont portés volontaires pour rester avec eux pendant que Pruitt et son partenaire amenaient Ruby à l’hôpital. Lorsqu’il ne jouait pas au shoot-pi-up piu-piu avec l’enfant plus âgé Milo, Ryan a demandé à Andy de révéler pourquoi elle ne travaillait pas et pourquoi elle et son père ne parlaient pas. Plus tard, elle a fait admettre à Ryan qu’il avait quitté San Diego parce que Jenna l’avait trompé – et lui avait dit dans l’espoir de le blesser. Pourquoi? Parce qu’un jour plus tôt, elle lui avait demandé s’il était toujours amoureux de son ex, et il avait dit oui. “Je suppose que tout tourne autour de toi, Andy,” dit-il … juste au moment où Milo rentrait dans la pièce, son pistolet à doigt remplacé par le pistolet très réel de sa mère. “Don’tdon’tdon’t” avait à peine une chance d’être prononcé avant que le gamin ait tiré, se faisant peur à mort et mettant une balle dans Ryan. Frénétique, Andy a téléphoné à son père pour revenir. (Et le ton dans la voix de Jaina Lee Ortiz là-bas… c’était une terreur crédible!)

“QUI SAVAIT QUE LES COPEAUX DE POMMES DE TERRE SONT SI INFLAMMABLES, HUH?” | Répondant à un appel de cinq heures et demie, les pompiers de la Station 19 ont traité des acheteurs blessés lorsque des feux d’artifice ont commencé à exploser tout autour d’eux – une farce tirée par les adolescents Chris et Tyler, qui a rappelé Ben à lui-même. Dans une série de flashbacks, nous avons appris qu’à l’adolescence, lui et quelques copains avaient fait une balade qui avait laissé l’un d’entre eux – Danny – sous assistance respiratoire. Dans le présent, Ben était sans doute encore trop preneur de risques, alors qu’il rentrait dans le magasin pour trouver un Chris disparu malgré le fait qu’il ne portait pas un équipement de protection approprié. (Du côté positif, Ben avait raison – il a «attrapé» les enfants et a réussi à localiser Chris.) Avant que l’équipe ne termine son travail à cinq heures et demie, Travis avait donné un garçon trop terrifié pour remuer la mère de toutes les discussions d’encouragement sur les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas laisser les choses effrayantes qu’il entendait aux nouvelles du soir lui faire peur de vivre, et Pruitt est passé pour lancer un avertissement à Sullivan. Le nouveau chef, a dit Pruitt, prendrait sûrement son appel; ils sont revenus en arrière. Donc, quoi qu’il se passe ou se passait entre le capitaine et Andy… «ça se termine maintenant.» Hors de cette escapade, le gang – à l’exception de Sullivan et Maya, qui étaient liés au gymnase – se dirigea vers une bière à n’importe quel équivalent des pompiers de Joe l’est.

“J’AIME LES GOSSIP PLUS QUE JE DEVRAIS” | Alors que l’heure touchait à sa fin, Jack, Vic, Dean et Travis regardèrent Dixon à la télé du bar transformer leur héroïsme en publicité. Lorsqu’une jolie femme est entrée, elle a remarqué que le chef ressemblait à un délinquant sexuel. C’était tout ce dont Jack avait besoin – la prochaine chose que nous savions, ils le faisaient dans une voiture… juste au moment où son mari arrivait à sa recherche. Bien sûr, c’était Vasquez! Pire encore, Jack savait qu’elle était mariée – ils s’étaient rencontrés lors d’un barbecue un an plus tôt – il venait juste d’oublier! Oh! De retour à la gare, Maya est sortie et a dit à Sullivan qu’elle voulait une promotion en même temps qu’il obtenait la sienne. Et s’ils remettaient des médailles d’or pour leur confiance, elle aurait un étui à trophées plein. «Je suis le prochain capitaine de la station 19», a-t-elle déclaré avant de mettre en place ce qui semblait peser autant qu’un camion de pompiers. Ailleurs, Ben a rendu visite à Danny, qui était toujours sous assistance respiratoire, et a partagé que toutes ses carrières et, en fait, «tout ce que je fais dans ma vie, tout vous revient. J’essaie de vous sauver. “Ce qui a donné à Ben une excellente idée qu’il a ensuite partagée avec Sullivan: Warren voulait créer une équipe d’intervention médicale – en gros, un chirurgien premier répondant comme dans l’armée. Lorsque Sullivan a fait des bruits sceptiques, Ben a demandé: «Tu veux impressionner Dixon? Je suis ton coup. »Cela a considérablement changé l’expression sur le visage du capitaine.

Alors, qu’avez-vous pensé de “Indoor Fireworks”? Pensez-vous que l’émission va vraiment tuer Ryan? À quel point le discours de Travis à ce pauvre enfant effrayé était-il génial? Appuyez sur les commentaires.