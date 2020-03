Récapitulatif «surnaturel»: saison 15, épisode 13 – [Spoiler] Retour

HISTOIRES CONNEXES

À ce jour, vous avez probablement entendu la nouvelle que Supernatural de ce lundi est le dernier nouvel épisode depuis un moment. Mais au moins le versement nous a laissé un retour surprise, le double du Sam et du Dean, et quelques rebondissements à réfléchir pendant le hiatus imprévu.

La prochaine étape dans la quête de Jack pour vaincre Dieu est spirituelle, annonce Billie en haut de l’heure. Il doit trouver l’Occultum, que les garçons découvrent est en possession de Jo. Quand Dean et Sam l’approchent, elle n’a pas trop envie de les aider et de se faire un ennemi de Dieu. De plus, elle a donné l’occultum à Ruby, qui l’a caché en enfer, en échange d’argent. Mais avant que Ruby ne puisse le vendre à un acheteur, Sam et Dean l’ont tuée. Alors les frères se dirigent vers l’Enfer à la recherche de l’objet mystérieux, seulement pour être acculés par un groupe de démons – et pour se rendre compte que Jo les a installés.

Pendant ce temps, Cas remarque les trous dans l’histoire de Jo et demande à Jack de le tuer (temporairement) afin qu’il puisse parler à Ruby dans The Empty, qui prend la forme de Meg de Rachel Miner. Lorsque Ruby se présente, elle dit que Jo l’a contactée pour conclure un accord et sortir de l’apocalypse à venir dans l’endroit le plus sûr du monde: l’Occultum. Ruby accepte de dire à Cas où il se trouve tant qu’il la sort de The Empty, ce qui n’est pas ravi que Cas bouleverse l’équilibre en entrant et en sortant. Meg / The Empty attaque Cas, le tuant presque pour de bon, tout comme Jack le ramène.

Avant de pouvoir partir après l’Occultum, les garçons doivent s’assurer que Chuck ne sait pas ce qu’ils font s’il décide de s’enregistrer. Eh bien, heureusement pour eux, il se trouve qu’il y a un doyen en col blanc et un man-bun Sam d’un autre monde coincé entre les dimensions dans le bunker. Les chasseurs professionnels pour compte d’autrui ont deux avions et le meilleur père de tous les temps. (Les oreilles de quelqu’un d’autre se redressent lorsque les autres Dean et Sam ont dit que leur père avait également traversé la faille, mais était séparé d’eux? Nous espérons une autre apparition de Jeffrey Dean Morgan!) faire semblant d’être eux (bien que d’autres Sam refusent de perdre le chignon).

Pendant que les FauxWinchesters maintiennent le fort, Dean, Sam, Cas et Jack se dirigent vers une église où l’Occultum est caché. L’objet mystérieux devient encore plus mystérieux quand ils le trouvent: c’est une petite sphère avec un message cryptique sur la façon dont pour être à l’intérieur de l’Occultum, l’Occultum doit être à l’intérieur de vous. Jack le prend littéralement et mange la chose – et il s’avère qu’il avait la bonne idée! Il est transporté au Jardin d’Eden, où un serpent lui murmure: “Qui es-tu censé être?” comme des éclairs de sa vie avec les Winchesters et Cas le submerger.

De retour dans l’église, Dean, Sam et Cas sont attaqués par des chiens de l’enfer, avant qu’un orbe brillant ne les emporte. Puis Jack réapparaît, avec son âme maintenant intacte et beaucoup de chagrin pour la mort de Mary. «Veuillez me pardonner», supplie-t-il.

Quant aux autres Dean et Sam, ils commencent en quelque sorte à creuser la vie de Dean et Sam, ce qui n’implique pas des réunions interminables de Hunter Corp. En fait, ils demandent s’ils peuvent rester dans le bunker, mais Dean leur dit que le Brésil est là où ils veulent être. Et c’est certainement une bonne idée de s’éloigner le plus possible du bunker après avoir vu le visage en colère de Dean en apprenant que les sosies ont conduit bébé.

Qu’as-tu pensé de l’épisode? Pensez-vous que Cas tiendra son accord avec Ruby pour la libérer? Et qui d’autre a maintenant «I Want You» de Savage Garden coincé dans leur tête?