Récapitulatif «surnaturel»: saison 15, épisode 9 – [Spoiler] Retour

Sam a eu un aperçu de son avenir et de celui de Dean sur Supernatural jeudi – ou du moins un aperçu du sort d’autres Winchesters.

Après avoir retourné Eileen contre Sam, Chuck ne peut pas comprendre comment Sammy est toujours aussi provocant face à des chances apparemment insurmontables. Sam explique qu’il a déjà été sur le rack. “Espérer. C’est ce qui m’arrête », se rend compte Chuck. “Vous pensez toujours que vous êtes le héros de cette histoire. Vous pensez toujours que vous pouvez gagner. “

Chuck décide donc de montrer à Sam ce qui se passe après que Dean et lui ont vaincu Dieu: c’est le 6 janvier 2021, et les monstres gagnent. La marque a rendu Cas si fou que Dean a dû l’enterrer. Et après avoir perdu la plupart de leurs proches, dont Claire et Eileen, Dean est prêt à quitter son emploi. Dans le présent, Sam refuse de croire que son frère abandonnerait jamais, alors Chuck avance rapidement jusqu’au 3 novembre 2021, quand Sam déclare qu’il va après un nid de vampires. Malgré sa position antérieure, Dean le rejoint. Passez au 9 décembre 2022 et Bobby et Jody chassent Dean et Sam, qui sont devenus des vampires! Jody tire sur Sam, alors Dean la tue.

Chuck prétend que Dean et Sam comptent pour lui, et il veut mieux pour eux que cela, mais avec lui parti, les monstres régneront. Alors, quand Dean et Cas se présentent avec l’arme pour piéger Chuck, Sam hésite à l’utiliser. Et maintenant que Sam a perdu espoir, Chuck est libéré de leur connexion partagée par balle. Mais il s’avère que les visions sont les souvenirs de Chuck des Doyens et Sams d’autres mondes. Notre doyen insiste auprès de Chuck sur le fait que ce doyen et Sam ne lui donneront jamais la fin qu’il souhaite, même si leurs doppelgängers ont fait la même affirmation et n’ont pas été à la hauteur.

De retour au bunker, Sam dit à Dean qu’il croit ce que Chuck a dit à propos de la prise de contrôle des monstres. “C’est assez bien pour moi”, répond Dean, jurant de trouver un autre moyen d’arrêter Chuck. Cue Jack dans The Empty, Billie lui dit: “Il est temps.”

Quelques autres faits saillants de l’épisode:

* Dean et Cas se réconcilient enfin après que l’ancien prie en larmes à son ami: «J’aurais dû t’arrêter. Tu es mon meilleur ami, et je t’ai juste laissé partir parce que c’était plus facile que d’admettre que j’avais tort. … Je te pardonne. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Cas, je suis vraiment désolé. J’espère que vous pourrez m’entendre. »Il l’a entendu.

* Eileen décide de quitter le bunker car tout le fiasco de Chuck l’a laissée se demander ce qui est réel. Sam l’embrasse, puis dit: «Je sais que c’était réel.»

* Tout en forgeant l’arme pour arrêter Chuck, Cas prend la marque, ce qui ne peut pas être bon, non? Je veux dire, nous avons vu ce qui est arrivé aux autres cas dans les visions de Chuck… Ou faites-vous confiance aux souvenirs aussi loin que vous pouvez jeter Chuck?

* Un léviathan donne à Dean une triste mise à jour sur le sort de son pote Benny au purgatoire: il a été tué par son propre genre.

Fans surnaturels, qu’avez-vous pensé de l’épisode? Frappez les commentaires!