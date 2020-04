Récapitulatif «Survivor»: Saison 40, épisode 11 – «This is Extortion»

HISTOIRES CONNEXES

La semaine dernière sur Survivor, les familles des naufragés se sont envolées pour les Fidji pour donner aux joueurs un cas grave de bonheur, mais cette semaine, la guerre est de retour! Débordant du pouvoir magique de l’amour familial, neuf joueurs nouvellement revigorés sont toujours en course pour accrocher ce chèque de 2 millions de dollars. Après avoir renvoyé Edge-rapatrié Tyson vers l’extinction, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés alors que la cible sur le dos de tout le monde s’élargit de minute en minute.

Nous reprenons avec Jeremy au camp, après avoir utilisé avec succès son avantage Safety Without Power lors de la dernière tribu. «Je perds la tête en attendant de voir qui reviendra», dit-il. Ben confirme que Jeremy était la cible de son alliance, donc le sens de l’araignée de Jeremy avait raison sur l’argent. Jeremy nous dit que Tyson était son bouclier de viande, et sans le vainqueur Blood vs. Water, la route de Jeremy vers l’arrivée est devenue beaucoup plus difficile.

Tony, après avoir corrigé l’erreur de ses manières de Game Changers, nous dit qu’il n’a pas encore recherché d’idoles. Mais depuis qu’une idole a été jouée, le champion Cagayan sait qu’un autre est là-bas, et il est à l’affût … seulement il est pris en flagrant délit par Nick. Il envoie Nick au puits d’eau pour regarder et continue sa recherche, trouvant l’idole cachée derrière un rocher. Tony Vlachos avec une idole d’immunité cachée? Il est juste devenu dangereux.

Le lendemain matin, Sarah lance sa propre ligne de vêtements avec des tissus et de la peinture autour du camp. Alors qu’elle prépare une fausse piste, Tony quitte le camp, ce qui amène Sarah à commenter la pauvreté de son jeu social. Les autres naufragés se pavanent, s’amusant un peu, tandis que Tony nous dit que sa cible est toujours Jeremy. “Ce que je dois faire, c’est prétendre que je suis du côté de ce que je ne suis vraiment pas … Je suis infiltré afin de pouvoir continuer à m’infiltrer dans un groupe que je veux vraiment exclure”, dit-il. Jeremy prend l’appât, qualifiant Tony de «extrêmement crédible». Kim est sur Tony, cependant. Elle dit à Denise qu’elle pense que Tony joue l’agent double. Sachant à quel point Tony joue dur, Kim sent maintenant que Tony est sa plus grande menace.

LE BORD | Pendant ce temps, Natalie trouve un indice caché dans une bouteille, et puisque Parvati est à proximité, les dames font équipe. Ils découvrent que l’indice pointe sous l’abri. Une fois le groupe parti pour regarder le coucher du soleil, Parvati les distrait assez longtemps pour que Natalie trouve l’avantage. C’est un avantage d’extorsion qui permet à Nat d’empêcher un joueur de rivaliser d’immunité et de voter en tribu … à moins que ce joueur ne réponde à ses exigences financières (jeton de feu). C’est énorme!

RETOUR À KORU | Tony court hors des bois comme une chauve-souris hors de l’enfer. Il est excité, mais n’a aucune idée de ce à quoi il aspire. “Le premier mot que j’ai lu est” extorsion “, c’est génial!” (Continuez à lire, mec.) Il continue: “Cet avantage est joué contre vous.” Natalie exige six (!) Jetons d’incendie, mais il n’en a que trois. La pression est au rendez-vous! Il demande de l’aide à Michele, mais elle n’a aucun jeton, ayant acheté le 50/50. Elle lui ment, cependant, et lui dit qu’elle a acheté un avantage pour le défi Edge of Extinction. Bien joué, Michele. Elle va ensuite demander à Jeremy le scratch, et comme il veut que Tony continue de lui faire confiance, Jeremy pone un jeton. Nick propose ensuite son aide, tout comme Ben, donnant à Tony les six dont il a besoin. Impressionnant!

L’IMMUNITÉ EST MAINTENANT À SAISIR | Les joueurs doivent s’équilibrer sur une poutre tout en essayant d’équilibrer une statue avec une longue perche. Kim est la première sortie; au début du deuxième tour, Denise, Michele et Sarah tombent presque immédiatement. Nick et Sophie tombent, laissant Tony, Ben et Jeremy accrochés dur. Tony gagne, lui donnant sa deuxième victoire en immunité individuelle, plus deux jetons de feu supplémentaires (qu’il a promis de rembourser à son équipage, mais quand même). Écoutez, je vais le dire: si Tony remporte une victoire cette saison, vous pouvez immédiatement le jeter sur le Survivor Mount Rushmore. Il a beaucoup de travail à faire et peut-être la plus grande cible de tous, mais mec, quelle course il a!

STRATEGY SESH » | Kim sait que Tony joue Jeremy, mais elle n’est pas assez bien placée pour y remédier. Kim, Ben et Sarah parlent de voter contre Jeremy, mais aussi de voter pour Michele. Denise et Kim parlent à Jeremy de voter contre Ben, mais les femmes sont en fait en train de trahir le vainqueur de Second Chances. Tony propose une troisième option: il veut sortir Sophie. Il fait monter Nick à bord, puis dit à Jeremy que tout le monde prévoit de le couper. À ce stade, Jeremy n’a aucune idée de ce qui se passe, et franchement, c’est tout un gros emoji haussement d’épaules.

LE TRIBE A PARLÉ | Avec les nombreux avantages qui flottent, tout le monde est à fleur de peau (ce qui est mieux que d’être sur The Edge, ai-je raison?). Le sujet des grands mouvements revient, mais Nick dit que ceux-ci peuvent faire de vous une grande cible … s’ils ne se retournent pas. Sophie parle de la juxtaposition de la nécessité de construire votre CV, mais ne veut pas être aussi évidente à ce sujet, comme si vous cochez des cases. Sarah appelle ensuite le jeu «guerre psychologique de masse», et je ne peux pas penser à une meilleure façon d’expliquer cette saison. Il est temps de voter, et Jeff a des comptes à faire. Résultat: Sophie est votée avec quatre voix et quitte le jeu avec une idole dans sa poche. Soph laisse ensuite Kim et Sarah un jeton de feu chacun.

