Récapitulatif «Survivor: Winners at War» – Saison 40, épisode 3

Grâce à la touche Edge of Extinction, Survivor: Winners at War est toujours le jeu de tout le monde. À la suite du tribal désordonné de la semaine dernière (qui a envoyé Survivor: le champion du Guatemala Danni Boatwright au bord), il semble que les joueurs de la “nouvelle école” soient particulièrement à la recherche de sang. Si Sele perd une autre immunité, Adam pourra-t-il relancer une révolution opprimée et aveugler Boston Rob ou Parvati? Cette saison, tout est possible et vous pouvez parier que quelqu’un a un brassage à l’aveugle.

Nous commençons avec Adam qui nous dit que les trois anciens élèves (Rob, Parv et Ethan) contrôlent le jeu, mais il est prêt à retourner le script. “C’est le moment de tracer la ligne dans le sable et de viser certains des gros chiens de ce jeu”, dit-il. Adam fait un discours à Denise: Ils éjectent Parvati afin de maintenir des relations avec Ethan et Rob. Denise est à bord, prête à monter dans le siège du conducteur plutôt que de jouer au jeu de Rob. Ben et Michele semblent aussi abattus. Il est possible qu’une légende du Survivant puisse trouver sa torche éteinte ce soir… ou peut-être pas. Adam raconte le plan à Ethan, et malheureusement, Ethan est proche de Parv.

LA REINE RESTE REINE | Sur Dakal, Sandra nous dit que cette saison est sa dernière. (Dis que ce n’est pas le cas, Reine!) Tyson, Yul et Sophie sont au jeu de Sandra. Ils savent qu’elle répand de la désinformation pour faire bouger les choses. Dire qu’elle est l’une de leurs cibles est un euphémisme. Mais bon – au moins, elle attribue à la tribu de la viande de requin fraîche! Prends ça, Jaws. Yul apprécie ce que Sandra fait pour le moral, alors il lui dit que Tyson la cible. «Si vous me poursuivez, je ferais mieux de ne pas le savoir», dit Sandra.

Sur le bord, les femmes reçoivent du courrier d’arbre qui les dirige vers un groupe particulier d’arbres insulaires. Ils trouvent une boîte avec un puzzle de combinaison dessus. Natalie se rend compte que la chaîne de l’indice avait des coquilles disposées en une séquence de chiffres. Elle utilise cette information pour déchiffrer le code et gagner un avantage de vol-vote. Encore une fois, Natalie doit décider à qui tenter de le vendre pour qu’elle puisse gagner un autre jeton Feu. La ligne Natalie Fan Club commence derrière moi, les enfants.

L’officier SARAH PASSE EN COUVERTURE | Chez Dakal, Sarah trouve quelque chose dans son sac et sort la note que Natalie lui a envoyée. C’est une décision risquée. Non seulement cela lui coûtera un jeton de feu, mais elle devra infiltrer l’autre camp et trouver l’avantage sans que ses adversaires ne l’attrapent. Sarah accepte et appelle son partenaire Cops R Us, Tony, pour l’aider. Tony couvre son visage de cendres infusées de broche pour qu’elle soit camouflée. Ensuite, l’officier Sarah est en mission. Elle accroche le bambou ensemble et prend des brindilles en deux comme la version Survivor d’un taureau dans un magasin de porcelaine; elle trouve l’avantage caché à l’intérieur du haut d’une torche. Elle le prend et s’enfuit comme une chauve-souris hors de l’enfer.

L’IMMUNITÉ EST À PRENDRE | Un parcours du combattant et un puzzle se dressent entre les tribus et l’immunité. Ils jouent aussi pour un BBQ Survivor! Les joueurs traversent les rampes pour creuser une échelle dans le sable qui les aide à grimper pour récupérer une corde. Dakal aborde le puzzle en premier, et Sarah et Sophie commencent. Cependant, Sele n’est pas loin derrière, et comme ce n’est pas notre premier rodéo, les fans de Survivor, nous savons que les puzzles sont l’égaliseur ultime. Rob et Michele se chargent du casse-tête pour Sele, Rob espérant se racheter du défi de la semaine dernière. C’est une course serrée qui va et vient, une véritable morsure d’ongle… jusqu’à ce que Sophie et Sarah concluent l’affaire: Dakal gagne l’immunité et la récompense! Avez-vous haleté et sauté de votre siège lorsque Sarah a laissé tomber ces pièces du puzzle? (RAMASSEZ-LES PLUS RAPIDEMENT, QUE FAITES-VOUS!?) Oh, euh… moi non plus…

SELE SCRAMBLES | Vaincu une fois de plus, le camp est silencieux comme un rat de souris. Parvati, Ethan et Rob semblent être les cibles. Adam a un entretien avec Rob, lui disant que Parvati finira par le poursuivre. Rob est d’accord… face à Adam. Rob se rend ensuite auprès de Michele et Jeremy pour lancer un blindside Adam, pour lequel Parvati est à terre. Elle dit qu’Adam a enfreint «la règle cardinale de Survivor», qui dit votre plan à un allié de la personne que vous visez. Michele, Jeremy, Denise et Ben sont sidérés. “Pourquoi Adam ferait ça?” demande Ben. Je ne pourrais pas te le dire, mec. Michele, impatiente de faire ses preuves en tant que joueuse dans ce jeu, réfléchit en retournant les tables sur Adam.

LE TRIBE A PARLÉ | Jeff demande à la tribu comment la perte affecte la moralité de la tribu. Ethan dit que vous devez vraiment prendre soin de vous, et Adam est d’accord. Tout le monde semble attaché à quelqu’un d’autre, dit-il, mais la confiance est éphémère. Michele veut rouler avec les gens qui lui donnent le vertige; parfois c’est juste un sentiment d’intestin. Rob dit que vous ne savez vraiment à qui vous pouvez faire confiance qu’après avoir voté. Parvati parle d’être une «cible d’affichage» et dit qu’elle n’a pas vraiment autant d’options. «Cette alliance est très nouvelle pour moi…», commence Ben et UGH, COMMENT AURAIT GAGNÉ CE GARÇON? Heureusement, nous n’avons pas à écouter les bêtises de Ben longtemps car il est temps de voter. Personne ne joue une idole, et Jeff recueille les votes: Ethan est aveugle et laisse son jeton de feu à: Parvati.

