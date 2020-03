Récapitulatif «Survivor: Winners at War» – Saison 40, épisode 4

HISTOIRES CONNEXES

Survivor: Winners at War revient pour un autre #WhiteRiceWednesday et la couronne est toujours à saisir. La semaine dernière, Ethan Zohn, la «vieille école», a déchiré la botte déchirante, dont la véritable histoire de survivant nous a fait vibrer. Est-ce que Boston Rob cherchera à se venger du vote de son ami, et Ethan peut-il briser la séquence d’avantages de Natalie sur Edge? Découvrons-le!

Après cette tribu poilue, Adam connaît maintenant l’erreur de ses voies: il n’aurait jamais dû dire à Rob le plan de son alliance. «Je jouais de tous les côtés et malheureusement, tout le monde le sait», explique Adam. “Maintenant, j’ai l’impression que tout a complètement changé, et je dois faire une tournée d’excuses.”

Sur Dakal, les esprits sont hauts et heureux. Yul dit qu’ils sont sur une lancée – ils s’aiment tous, et ils mangent bien aussi. Sophie spécule sur la misère des autres sur Edge. Elle le compare à un voyage en classe qu’elle a emmené enfant dans une prison. Elle ne veut vraiment, vraiment pas savoir à quoi ressemble Edge of Extinction.

SUR LE BORD | Les naufragés ont une autre chance de gagner un jeton de feu. Ils doivent transporter 20 billes, une à la fois, de haut en bas de la montagne… et ils doivent finir avant le coucher du soleil. Ethan pense que ce sera un morceau de gâteau, mais il ne faut pas longtemps pour que la tâche devienne exténuante. Natalie, cependant, est une machine. Elle est un entraîneur CrossFit avec une certaine endurance sérieuse, et elle l’attaque durement et rapidement. Amber, en revanche, se sent complètement épuisé, tandis qu’Ethan commence à lutter durement. “J’irai jusqu’à ce que mes jambes s’effondrent ou que le soleil se couche”, dit-il.

Bientôt, un médecin est là pour vérifier sa tension artérielle. Il est à quatre voyages d’un jet de feu, mais le médecin assure que s’il continue, il doit se reposer ou risquer de s’évanouir. Il veut montrer à tout le monde que vous pouvez traverser les moments difficiles de la vie, il vous suffit de continuer. Ayant souffert d’un cancer, il se dit qu’il a traversé bien pire. Après ça, c’est une marée de larmes. Natalie tombe en panne dans l’eau, tandis qu’Amber crie au camp. Danni appelle l’exploit d’Ethan «inspirant»; les trois femmes accompagnent Ethan lors de son dernier voyage et elles se sont toutes liées la journée qu’elles ont eue. «C’est quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie», dit-il.

Sur Sele, Jeremy dit qu’Adam se comporte comme l’un de ses enfants – il sait qu’il a des ennuis, et il en fait un sérieux 180. Parvati veut venger l’aveugle d’Ethan. Elle et Rob discutent avec Adam de la possibilité de se lier, mais les lèvres d’Adam sont scellées. Rob invente une fausse histoire et dit à Jeremy qu’Adam essaie de comprendre quelque chose. Michele et Jeremy l’ont eu. “Adam doit partir … Je ne peux pas continuer à le garder. J’en ai fini avec ça », dit Jeremy.

De retour à Dakal, c’est une fête! Tout le monde rit, joue à des jeux et parle de sa mauvaise haleine. Sarah discute de son lien avec Tyson et dit qu’il est le type de personne sur qui elle peut compter. Tyson sait que sous toutes les bonnes humeurs, le serious game se poursuit. Il pense que les gens qui ne sont pas connectés (Nick, Wendell, Sophie et Yul) se rejoignent. Il a raison. Il le dit à Sandra et Tony, mais Sandra pense qu’il complote. Tyson lui a d’abord tiré dessus, et elle veut qu’il s’en aille.

L’IMMUNITÉ EST À PRENDRE | Les tribus doivent nager et tirer un bateau vers une tour pour récupérer les clés. Les clés déverrouillent des pièces d’un puzzle qu’elles doivent compléter pour l’immunité et la récompense: les poulets! Dakal est le premier à obtenir toutes ses clés et le premier au puzzle. Parvati et Denise ont du mal à obtenir leurs clés. Adam en prend deux, mais ne peut pas saisir le troisième, peu importe le nombre de fois qu’il saute. Dakal a tout le temps du monde pour travailler sur son puzzle, et ce défi est à lui de perdre. Adam obtient enfin la clé, mais Sele a beaucoup de terrain à rattraper. Rob et Michele sont de retour sur le puzzle, et ils recherchent le rachat. Dans l’un des plus grands retours de l’histoire de Survivor, Sele gagne! “Quoi. Juste. Arrivé?” demande Jeff Probst. Et c’est pourquoi vous n’abandonnez jamais dans ce jeu (qui est vraiment le thème de cet épisode).

TROUBLE AU PARADIS | La lune de miel est terminée pour Dakal, qui doit maintenant se démener pour trouver un plan. Tyson et Sarah parlent de Nick comme d’une cible. Il est l’un des joueurs non connectés que Tyson veut sortir du jeu. Wendell, cependant, jette son dévolu sur Tyson. «Tyson est la plus grande menace sur cette plage car il est bien connecté de l’autre côté. Une fois qu’il aura rejoint Rob et Parv, ils pourraient faire beaucoup de dégâts ensemble », dit-il. Nick se sent protégé, mais il est définitivement nerveux. Tony parle de garder Tyson, car il est un bouclier qui les protège, et Sarah est d’accord. Sandra, cependant, n’est pas sûre.

LE TRIBE A PARLÉ | Yul parle de vouloir éviter de montrer où se trouvent les lignes dans le sable. Tous les membres de Dakal conviennent que s’il y a un échange de tribu, Dakal restera fort. Ils parlent de la façon dont les perceptions les uns des autres de la télévision affectent la façon dont ils se perçoivent dans le jeu. Nick dit que Parvati était son béguin pour le lycée, mais il convient avec Sophie qu’idolâtrer les autres joueurs, c’est presque comme avoir un manque de confiance en soi. Jeff va compter les votes et aucune idole d’immunité n’est jouée: Tyson est le dernier joueur à se diriger vers le bord de l’extinction. En sortant, il donne son jeton de feu à Nick.

