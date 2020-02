Récapitulatif «Survivor: Winners at War» – Une économie de jetons de feu

HISTOIRES CONNEXES

Si la première semaine de chasse aux idoles, d’échange de jetons de feu, Edge of Extinction-torsion Survivor ne vous a pas tourné la tête, celui-ci pourrait tout simplement le faire tomber complètement.

Winners at War est peut-être la saison la plus complexe de Survivor à ce jour… et franchement, nous sommes là pour ça. Les 20 champions ont certainement un long chemin à parcourir s’ils veulent se rapprocher de ce prix de 2 millions de dollars. Quels autres rebondissements et avantages attendent d’être découverts, et quelle star rejoindra Natalie et Amber on the Edge? Découvrons-le.

UNE ÉCONOMIE DE SURVIVANTS | Nous commençons sur le bord où Amber réfléchit à être évincé du jeu. Elle est déçue d’avoir obtenu la hache, mais excitée d’être toujours en course. De plus, elle sait qu’elle peut aider Rob from the Edge, donc l’espoir est toujours vivant pour les Marianos. Lorsque Rob obtient le jeton de feu d’Amber, il devient ému. Il ne sait pas avec certitude si c’est de l’ambre, mais il a un sentiment. Il se demande si le jeton pourrait provenir de Sandra; à l’inverse, si Sandra a rejeté Amber, cela signifie la guerre pour Rob.

CHASSEURS D’IDOLES | Avec l’aide de Ben, Denise trouve une idole, mais elle doit en donner la moitié à quelqu’un d’autre au coucher du soleil. L’idole ne peut être utilisée que lorsqu’elle est jouée ensemble. Denise parle à Adam de l’idole, mais Ben le sachant est une mauvaise nouvelle pour Adam. Jouer avec le vétéran le rend nerveux parce que Ben est un joker. Ben grimpe sur la plage en demandant: “Une grande famille heureuse?” Bien sûr, Jan Ben.

Kim n’a pas l’habitude de jouer par le bas, alors elle part à la chasse aux idoles et trouve une idole d’immunité. Comme Denise, elle doit en donner la moitié. Elle décide d’en donner la moitié à Sophie, mais Sophie dit que Kim ne devrait pas dire “au diable”. L’information est toujours un pouvoir dans Survivor, et Kim pourrait juste avoir armé Sophie du pouvoir de la retirer. (Je pense qu’il est prudent de dire que la compétition de Kim ici est légèrement plus agressive que son équipe One World.)

Pendant ce temps, Sarah et Tony essaient de prendre leurs distances, mais en réalité, ils réforment leur alliance Cops Are Us de Cagayan. Tony a exclu Sarah au cours de cette saison, il sera donc intéressant de voir jusqu’où ces deux-là peuvent aller ensemble.

GARDER IT EDGY | Amber et Nat obtiennent un autre indice, mais cela les laisse tous deux se gratter la tête. Les femmes parcourent l’île, mais une fois qu’Amber l’appelle, Natalie va chercher de l’eau et trouve l’avantage. Il permet à un joueur de quitter le conseil tribal et de retourner au camp avant que les votes ne soient exprimés, ce qui lui donne essentiellement l’immunité contre le vote. Natalie envoie l’avantage à Jeremy, et il prend le marché, reconnaissant que Natalie ait son dos, même du bord. «Cette économie de jetons de feu pourrait tout changer», dit-il.

L’IMMUNITÉ EST MAINTENANT À SAISIR | Rob obtient son premier regard sur une tribu Dakal sans ambre et lui. est. ne pas. content. “C’est difficile, c’est un jeu, je comprends”, dit-il. Mais il ne semble pas qu’il l’ait compris. Pour relever le défi, les tribus doivent parcourir un parcours avec un chariot pour collecter trois coffres contenant des pièces de puzzle. La tribu gagnante obtient l’immunité et le kit d’épices Survivor classique. Dakal est le premier à obtenir toutes leurs pièces jusqu’au bout, donnant à Sandra et Sophie une énorme longueur d’avance sur le puzzle. Denise et Rob travaillent rapidement sur la première section du puzzle et passent beaucoup trop de temps à organiser leurs pièces. Dakal gagne l’immunité, renvoyant Sele en tribal.

SESSION DE STRATÉGIE | Rob sait qu’il l’a fait sauter, mais Ethan lui dit qu’il a “sucé aujourd’hui” de toute façon. Quoi qu’il en soit, Rob se sent en sécurité dans les relations qu’il a nouées jusqu’à présent et regarde Ben ou Jeremy pour le vote. Alors que Rob, Parv et Ethan élaborent des stratégies, Danni se sent à l’écart de l’alliance de la «vieille école». En se déplaçant vers Ethan, Danni laisse l’accord “old school” se glisser juste devant Ben! Elle se rend ensuite chez Rob avec un plan pour voter Parvati, qui est le numéro un de Rob. (À quoi pense cette femme!?) Ben rend les gens nerveux, Danni est… Danni, et Adam, Michele et Jeremy discutent du ciblage de Parvati. Mais est-ce le bon moment pour prendre ce risque?

LE TRIBE A PARLÉ | Au niveau tribal, Rob parle de la façon dont cette saison est plus complexe que la série n’a jamais été, tandis que Michele parle de la façon dont «lire les gens» est toujours difficile dans ce jeu. La tribu explique comment certains naufragés, comme Ethan et Danni, n’ont aucune expérience avec les idoles et les avantages. La conversation tourne rapidement lorsque Ben appelle l’erreur de Danni, puis accuse Parv, Rob et Ethan d’être beaucoup trop paranoïaques. Alors que Ben se parle dans un coin, dansant autour d’une sorte de point, Rob, Jeremy et Parvati commencent à chuchoter. Rob demande alors à tout le monde de vider leurs sacs afin qu’ils puissent voir qui a l’idole, mais il est trop occupé à ébouriffer les plumes de Ben pour remarquer que Denise cache sournoisement son idole … comme un patron. Après le vote de la tribu, Jeff les rassemble et Danni est envoyé faire ses valises au bord. Elle lègue son jeton de feu à Denise en sortant.

Danni a certainement commis quelques erreurs critiques. Selon vous, qui aurait dû être rejeté? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!