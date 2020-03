Récapitulatif «The Blacklist»: Saison 7, épisode 11 – Où est Katarina?

HISTOIRES CONNEXES

Après une interruption de trois mois, The Blacklist est revenu vendredi avec une heure mouvementée pour Raymond Reddington. Mais si vous vous attendiez à ce que l’émission se vérifie avec son ex-amant devenu ennemi, Katarina Rostova, vous avez été suspendu un peu plus longtemps.

Dans la finale de la mi-saison de décembre, Red a été témoin du meurtre de Katarina aux mains de deux hommes anonymes. Mais sa mort était une ruse, et quand Katarina a révélé à Liz qu’elle avait truqué sa propre disparition (comme une mère, une fille!), Les femmes ont formé une alliance. Bien que Red ne soit toujours pas au courant de tout cela, l’épisode de vendredi n’a fait que quelques mentions fugaces de Katarina, et elle n’a pas fait une apparition dans l’heure, qui se concentrait sur la poursuite par Red d’un faussaire.

“Dans l’esprit de Red, Katarina Rostova est morte. Elle est partie, tout comme la menace qu’elle faisait peser sur Liz et le groupe de travail. En nous mettant dans son état d’esprit, c’était la bonne approche pour revenir avec un spectacle un peu plus léger et plus amusant », a déclaré le créateur de la série Jon Bokenkamp à TVLine, interrogé sur la décision de rendre la première du printemps sans Katarina.

Bokenkamp dit qu’il se rend compte que The Blacklist «peut parfois être un spectacle très sombre», ajoutant que Red et le public local étaient tous les deux «prêts pour une pause bien méritée. Il est prêt à s’amuser. Et quand Red s’amuse, nous nous amusons tous. »

Cela ne veut pas dire que Katarina a été complètement ignorée pendant l’épisode. En fait, au début du retour de l’émission, Liz a révélé à Ressler que sa mère était en fait en vie, afin de juguler la culpabilité de Ressler quant à son implication dans la mort de Katarina. Mais Bokenkamp nous assure que Liz ne regrettera pas d’avoir versé les fèves à son collègue – du moins pour le moment.

“Il y a toujours la question de savoir qui sait quoi, mais nous jouons honnêtement avec le public que c’est le secret de Liz et Ressler”, précise le PE. «Elle voulait apaiser sa culpabilité parce qu’elle se souciait de lui. Alors, quelqu’un d’autre le sait-il? Disons simplement, pas encore. “

Et, comme les téléspectateurs vont le réaliser dans les prochains épisodes, le secret de Liz n’est pas le seul que Ressler garde.

“L’un des plus grands secrets est gardé par l’agent Ressler”, taquine Bokenkamp. «Nous avons tendance à considérer Ressler comme un agent très informel – un vrai boy-scout dont la carrière repose sur l’intégrité. Mais je pense que le public va être vraiment surpris quand ils ouvriront le rideau et jetteront un œil à son passé. »

Fans de la liste noire, qu’avez-vous pensé de la première mi-saison de vendredi? Notez-le dans notre sondage ci-dessous, puis déposez vos commentaires complets dans les commentaires!