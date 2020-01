Récapitulatif «The Circle»: Pourquoi la nouvelle série de réalité virtuelle de Netflix est convaincante

HISTOIRES CONNEXES

Le Cercle de Netflix est le type de téléréalité dont vous prévoyez de ne regarder qu’un seul épisode, juste pour voir de quoi il s’agit … mais soudain, il fait sombre à l’extérieur et vous avez traversé huit épisodes d’affilée. Ce qui veut dire: c’est incroyable, et la seule chose dont je veux parler.

Il est presque impossible d’expliquer The Circle (que Netflix a déployé en lots de quatre épisodes chaque mercredi) d’une manière qui le rend intéressant ou mérite d’être regardé. Mais: huit candidats vivent ensemble dans un immeuble d’appartements, mais dans huit pièces séparées afin de ne jamais se voir ni s’entendre. Ils communiquent uniquement via une plate-forme de médias sociaux connue sous le nom de «The Circle». Chaque candidat crée un profil (composé à l’origine d’une photo, du statut de la relation et d’une courte biographie) mais il a le choix soit d’être lui-même, soit d’emprunter la voie du poisson-chat. et prétendre être une autre personne entièrement. Tout au long de la saison, chaque personne met à jour ses statuts, discute en privé ou en groupe, et s’évalue mutuellement du premier au dernier. Ces classements rappellent un mélange entre le Top 8 de MySpace et l’épisode “Nosedive” de Black Mirror. En règle générale, les deux principaux «influenceurs» peuvent «bloquer» l’un des candidats, les expulsant effectivement du Cercle – et de leur appartement temporaire chic – pour de bon. (Parfois, The Circle change la façon dont les gens sont bloqués, gardant ses épisodes frais, d’une manière similaire à Big Brother.)

Dans la finale de la saison, prévue pour la première ce mercredi 15 janvier, les concurrents restants font un dernier classement et le jeu le mieux noté revient à la maison avec 100 000 $.

Regarder une poignée de gens assis seuls et parler à un écran d’ordinateur ne ressemble pas exactement à une bonne télévision, mais je vous le promets: c’est étonnamment fascinant, et c’est si facile d’être aspiré. Les concurrents ne tapent même pas mais parlent à la place à leurs écrans, dictant des particularités orthographiques ou décrivant des emoji à haute voix: «Hé les gars. Smiley face emoji », un concurrent salue le chat. “Salut avec un tas de i”, répond un autre. Toutes les émissions de téléréalité ont tendance à être répétitives, mais The Circle les élève: «Chris, j’aime tes vibrations, frère», déclare le type / participant Joey avant que l’émission ne passe à Chris, dans sa pièce séparée, lisant à haute voix: «Chris, j’aime vos vibrations, mon frère. »Cela arrive plusieurs fois, les candidats relisent ce que nous avons entendu une seconde à l’avance, et cela devrait être ennuyeux mais c’est un peu hypnotisant.

L’hypothèse entrant dans The Circle est que les concurrents qui choisissent d’être le poisson-chat – comme Seaburn, qui utilise des photos de sa petite amie et prétend être “Rebecca”, ou Karyn, une lesbienne qui prétend être hétéro, plus mince “Mercedeze” – sont la raison de regarder. Mais au fil de la saison, ce sont les vraies personnes, celles qui jouent comme elles-mêmes (bien que parfois avec quelques ajustements: beaucoup avec des partenaires prétendent être célibataires pour flirter dans le jeu) qui apparaissent comme les plus intéressantes et personnages convaincants. C’est principalement parce que c’est un peu agréable de voir la vraie joie sur le visage de quelqu’un quand il reçoit un joli message complémentaire – cette poussée de dopamine que nous connaissons tous. C’est agréable de voir des gens comme Shubham, un ringard de 23 ans qui pense que les médias sociaux sont la racine de tout mal, s’engagent à 100% à être entièrement lui-même. Dans le premier épisode, les autres concurrents regardent son profil et le classent en dernier, mais comme ils commencent tous à le connaître, ils le trouvent aussi attachant que le public et il commence lentement à gravir les échelons.

Les candidats, comme nous le faisons tous, font défiler les photos pour trouver la bonne photo de profil, essayant de décider laquelle montre leurs meilleures qualités – physiques ou autres. Alors que Seaburn regarde les photos de Rebecca, il essaie de comprendre quel genre de personne il veut représenter. “Cela va certainement attirer l’attention des mecs parce que nous devons faire monter les hommes”, dit-il à propos d’une photo sensuelle avant de se contenter d’une photo plus décontractée de Rebecca assise à l’extérieur pour un look de “fille d’à côté”. “Cela fonctionne parce qu’il nous met en valeur dans toute notre gloire.” (Seaburn se réfère souvent à “nous” quand on parle de son personnage comme Rebecca, qui est à la fois amusant et effrayant. Cela devient encore pire une fois qu’il a offert un ours en peluche géant qu’il interagit avec non-stop.) Joey, le garçon d’une maman italienne de New York qui regarde clairement Jersey Shore, prend une photo de lui-même en souriant pour la caméra: “On pourrait dire que ce gars a une belle brosse à dents!” (Joey est mon préféré.)

Il y a tellement de petits moments à travers le cercle qui fonctionnent malgré leur ennui lorsqu’ils sont décrits sur la page. Seaburn essaie de se frayer un chemin à travers un chat «réservé aux filles» sur les règles, par exemple, ou le moment où les garçons ont décidé d’organiser un concours pour voir qui peut obtenir 50 pompes en premier. Seul Shubham les fait réellement; les autres restent assis ou trempent dans la baignoire, riant à l’idée que tout le monde s’engage. Il y a aussi beaucoup de flirt horriblement maladroits qui, dans un cas, conduisent à une confusion bizarre sur la signification d’un emoji spécifique.

C’est impressionnant de voir comment The Circle (qui, peut-être sans surprise, est originaire du Royaume-Uni) parvient à rester convaincant tout au long de la première saison. Tout le monde semble réel – même lorsqu’ils sont quelqu’un d’autre, ils sont sincèrement honnêtes quant aux raisons pour lesquelles ils choisissent de ne pas utiliser leurs vraies photos (souvent parce qu’ils sont conscients des types d’apparence et des types de corps que la société privilégie). C’est une émission de télé-réalité rare, et ça vaut le coup de marathon avant la finale.

Êtes-vous entré dans le cercle? si oui, qu’en pensez-vous?