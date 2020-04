Récapitulatif «The Flash»: Saison 6, épisode 17 – Barry affirme que Iris est un faux

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur The Flash, Barry a fait valoir que “Iris” n’est pas sa femme réelle. Mais quand est venu le temps de plaider sa cause, les preuves ont-elles mal reflété sur lui? De plus, quelle explosion du passé a fait une apparition surprise?

Coup d’envoi de ce qui a été sans aucun doute l’épisode le plus fort de la saison 6B, Cisco a mis le feu à la force de vitesse artificielle qu’il a construite “basée uniquement sur les enseignements est le speedster le plus maléfique de l’histoire”, seulement pour le regarder monter en puissance … Quel est l’élément manquant? Barry est trop distrait pour s’en soucier. Même quand Cécile demande s’il veut aller voir Iris, il haussa les épaules, envoyant seulement le message qu’il lui manquait sa missus. Mirror Iris et Kamila rapportent quant à eux à Eva que le plan se déroule bien, que la vitesse du Flash est régulièrement épuisée. Eva aka “Mother” annonce qu’il est temps de se préparer pour la prochaine phase, qui implique le “frère” des femmes, Singh – et un atout surprise.

Barry quant à lui jaillit sur des volumes de Cécile et des volumes d’hypothèses, de théories et de gribouillis de tableaux blancs prouvant qu’Iris n’est pas vraiment sa femme. Et bien qu’il puisse exclure Everyman, les sosies et les martiens métamorphes, il n’est pas tout à fait sûr de ce que c’est. Pour renforcer le cas de Barry, cette photo a été prise par Kamila, qui a été téléchargée sur le cloud du citoyen. Barry, Cecile et Nash mettent ainsi en scène une intervention au STAR Labs, où ils invitent «Iris» à révéler qui / ce qu’elle est. Barry déclenche un rayon prismatique qui devrait reproduire l’effet vu sur la photo de Kamila… sauf que ce n’est pas le cas. Pire encore, quand Iris le tourne vers lui, Bar se tourne tout pixélisé et tout ça! En tant que tel, c’est Barry qui est méta-menotté et jeté dans le Pipeline, soupçonné d’être le véritable bidon ici. (En flashback, nous voyons qu’Eva a atteint à travers un plateau en miroir et a échangé le pistolet léger avec une version truquée.)

En utilisant ses informations d’identification du CCPD pour lui assurer, ainsi que les citoyens, une visite à ARGUS, Mirror Singh, Iris et Kamila rendent visite à l’incarcéré Ramsey Rosso alias Bloodwork! Leur mission ici est certes instable – quelque chose à propos d’une goutte de son sang nécessaire pour rendre les miroirs passables pour Eva…? – mais c’est une séquence de picotements sur la colonne vertébrale alors que Mirror Kamila se sacrifie pour court-circuiter le champ de force, après quoi Bloodwork bête un peu. En fin de compte, Rosso se réemprisonne (sachant très bien qu’il y a des murs au-delà de ces murs), mais pas avant de laisser un petit morceau de son goo pour Mirror Iris à collecter.

Semblant avoir senti, via ses méta pouvoirs, que quelque chose ne va vraiment pas chez Iris, Cecile fait confiance à son instinct et libère Barry du Pipeline. Barry se précipite vers le grenier, où il attrape Mirror Iris en train de récupérer le 411 sur la façon dont la pâte de Bloodwork transmogrifiera le miroir… ou quelque chose. Il demande: “Où est ma femme?” Mais Mirror Iris a apparemment entendu un couteau, car ses bras se transforment en de grandes lames de style Terminator 2, avec lesquelles elle commence à utiliser pour transformer les moyeux en fromage suisse, parfois même en utilisant des miroirs à proximité pour «atteindre» et le piquer. le keister! Pour son dernier coup, Mirror Iris fait voler en éclats le miroir au-dessus de Barry (kinky loft!), Et les éclats se transforment en lames alors qu’ils pleuvent sur le speedster percé et à puissance réduite. Ajoutant du sel aux plaies fraîches, Mirror Iris nargue Barry à propos de son inconscience, partageant de vraies crêpes trop belles pour être et son b-e-d (où ils ont du s-e-x) avec elle pendant tout ce temps.

Heureusement, le vrai Iris est (attaché) dans le Mirrorverse, témoignant de ce qui se passe. Réalisant la forte connexion entre Eva et ses serviteurs dans le monde réel, Iris commence à effrayer l’esprit de son ravisseur, la taquinant à propos de sa pathétique envie de Joseph. Eva nie vigoureusement porter une torche, et son cerveau dispersé commence à altérer Mirror Iris. Barry sent un changement en cours, probablement à cause du vrai Iris, alors il dit à Mirror Iris qu’il sait qu’une partie du cœur de sa femme est en elle. Il l’encourage à «être plus» que ce qu’elle est, mais elle doit «le vouloir, le choisir». Finalement, Mirror Iris canalise Kelly Taylor et dit: «Je me choisis!» – après quoi, avec une dernière poussée d’une Eva indignée, elle se brise en éclats. Le miroir se transforme alors en Bloodwork-y goo, à travers lequel Eva fait un pas pour affronter et trancher Barry encore plus.

Eva se réjouit que Barry soit impuissant à l’arrêter, et il ne devrait pas non plus, car elle a plusieurs polices d’assurance piégées dans son royaume – y compris Iris et Singh. Elle annonce qu’elle a tout un monde à libérer, avant de s’éloigner, alors que Barry s’évanouit. Plus tard, Barry arrive, rampe vers le miroir et parle à Iris, espérant qu’elle puisse l’entendre. Et vous ne le savez pas, Iris fait de même de l’autre côté! Ensemble, ils finissent les sandwichs les uns des autres, en disant: «J’ai juste besoin que vous sachiez que je vous aime, que notre amour est constant dans toutes les dimensions et dans le temps… jusqu’à la fin du monde et vice-versa.» Iris s’engage à trouver Kamila et Singh à ses côtés, “mais surtout, je vais retrouver mon chemin.”

(Ailleurs, Caitlin est brièvement tombée dans le coma glacé et a maintenant besoin de l’aide de sa mère pour se remettre correctement de sa vieille blessure légère.)

