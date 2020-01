Récapitulatif «The Good Place»: Finale de la série, saison 4, épisodes 13 et 14

HISTOIRES CONNEXES

Le Good Place a clôturé une course paradisiaque de quatre saisons jeudi… et mec, ce n’est pas facile de dire au revoir, n’est-ce pas?

La finale surdimensionnée démarre avec Michael – sans son nœud papillon! – gratter une guitare et enregistrer sa chanson sur «une vague d’amour groovy». Lui et Janet se joignent aux autres lors d’une réunion du conseil de l’au-delà – Le juge Gen est maintenant accro à The Leftovers, soit dit en passant – et Michael liste les plus ajouts récents au Good Place. (La dame «Où est le bœuf?» Est montée!) 2 242 Jeremy Bearimies plus tard, Janet et Jason se câlinent ensemble au Stupid Nick’s Wing Dump… mais après que Jason joue le jeu parfait de Madden dans le stade des Jaguars de Jacksonville devant un foule rugissante, il prend une décision. Lui et Janet rencontrent le gang dans le vieux quartier, et il a une annonce: il est prêt à passer la porte et à continuer.

Lors de sa fête d’adieu, Jason DJ pendant que les fêtards dévorent du poulet frit – et il a même réassemblé son ancienne équipe de danse, Dance Dance Resolution! (Et putain, ils vont bien!) Chidi lui demande comment il savait qu’il était temps de partir, et Jason lui dit qu’il avait juste “un sentiment de calme”, ​​un peu comme manger un popper jalapeño qui est la température idéale. Il a fait à Janet un collier “J&J” pour qu’elle ne l’oublie pas, mais au moment où ils traversent les bois et arrivent à la porte finale, il l’a perdu, bien sûr. Elle le rassure, elle n’a pas besoin du collier, car ils seront ensemble pour toujours dans ses souvenirs. (Aw!) Ils s’embrassent et Jason est assis sur un banc à proximité, se préparant pour cette dernière étape.

323.6 Jeremy Bearimies après cela: Tahani a maîtrisé le travail du bois, grâce à Nick Offerman, et a passé beaucoup de temps de qualité avec ses parents et sa sœur, qui sont étonnamment gentils maintenant. Elle est donc prête aussi: elle convoque le gang pour une soirée privée qu’elle a orchestrée dans les moindres détails. (Elle a même formé un panda pour servir des boissons!) Après qu’Eleanor et elle partagent un câlin tendre, elle se rend compte qu’elle ne veut pas y aller après tout. Elle veut être architecte de l’au-delà, comme Michael. Alors il lui trouve un travail de stagiaire où elle va chercher des tasses chaudes d’antimatière pour les architectes – et il lui donne aussi un noeud papillon paon à porter.

661.7 Jeremy Bearimies après cela: Eleanor et Chidi profitent d’une vie après la mort ensemble, lisant des “livres de déchets” comme le Da Vinci Code et mangeant de la pizza avec leurs vieux amis de la Terre. Mais Eleanor sent que Chidi envisage de franchir la porte et demande à Michael et Janet des conseils sur la façon de le garder intéressé. Elle l’emmène à l’Acropole d’Athènes, où il sort, bien sûr. (“C’était comme The Avengers, mais pour les super penseurs!”) Et quand Chidi est prêt à rentrer chez lui, une Eleanor désespérée l’emmène à Paris, où ils savourent un croissant dans son café préféré. Mais il sait ce qu’elle fait. Il lui dit qu’il l’aime, mais il est prêt à passer à autre chose, et ce depuis un certain temps.

Il hésite quand Eleanor pleure qu’elle a été seule toute sa vie et ne veut pas être seule maintenant, mais lors d’un dîner aux chandelles, elle se rend compte que le faire rester serait égoïste: “Je te dois de te laisser partir.” Ils partagent une bouteille de vin et quelques rires avec Michael et Janet et regardent un dernier coucher de soleil ensemble, alors que Chidi partage une certaine sagesse cosmique sur la façon dont les vagues vont et viennent, mais l’océan est toujours là. Eleanor a une dernière demande pour lui: dites au revoir maintenant et partez avant qu’elle ne se réveille. Elle se réveille avec un calendrier sexy plein de photos de bœuf Chidi… mais pas Chidi. Dans les bois, il donne un dernier câlin à Janet et franchit la porte – puis Jason surgit derrière un arbre! (“Histoire drôle!”) Il raconte à Janet qu’il a trouvé le collier et a attendu un millier de Bearimies pour qu’elle revienne afin qu’il puisse le lui donner. (Aw encore!) Il le met sur elle, lui donne un baiser puis court à travers la porte après Chidi.

3.22 Jeremy Bearimies après cela: Michael vient à une réunion du conseil, où le juge Gen lui dit que son système fonctionne si bien que le conseil a été dissous. Michael ne sait pas quoi faire de lui-même, alors le juge Gen lui conseille de se lancer dans des podcasts. (“Il y en a comme un milliard. Et ils continuent de venir!”) Pendant ce temps, Eleanor rend visite à Mindy au Medium Place. (Elle renvoie Derek, qui est devenu un être sans dimension après des millions de redémarrages.) Les femmes partagent une bière, et Eleanor lui dit qu’elle pense que sa dernière mission est d’envoyer Mindy à travers le système de l’au-delà. Mindy aime où elle est – «Prendre soin semble juste beaucoup de travail» – mais Eleanor sait ce qu’elle ressent et l’encourage à nouer des liens avec les autres comme elle. Elle l’amène même directement à Tahani, qui se porte volontaire pour concevoir ses tests une fois qu’elle est certifiée. Une fois que c’est réglé, E est prêt à franchir la porte, mais Michael passe devant elle et essaie de passer en premier… et il ne disparaît pas.

Janet dit que la porte n’est pas faite pour lui, et il s’inquiète de ne pouvoir jamais partir. Eleanor essaie de l’encourager à embrasser sa vie après la mort, mais il se résigne à faire le tour de l’éternité. Eleanor apporte donc un nouveau plan au juge général: Janet transformera Michael en un vrai humain vivant! Eleanor l’avertit qu’il ne saura pas ce qui va se passer là-bas, mais “c’est ce qui le rend spécial”, répond-il. Il la remercie énormément, et lui et Janet lui disent au revoir en pleurant avant de se mettre en forme humaine.

Enfin, c’est au tour d’Eleanor: elle et Janet partagent une margarita sur le banc près de la porte et se remémorent tous les bons moments qu’ils ont partagés dans l’au-delà. (Janet aimait vraiment embrasser Jason, il s’avère.) Michael a une expérience complètement humaine sur Terre: il a un gros chien nommé Jason, et il apprend la guitare… de Mary Steenburgen! Eleanor et Janet lui portent un toast, et ils se demandent ce qui se passe de l’autre côté de cette porte. Ils ne savent pas, mais «la vraie joie est dans le mystère», décident-ils. Ils le serrent dans leurs bras et Eleanor passe par la porte – et sur Terre, un voisin retourne un courrier mal placé à Michael (une carte de récompenses d’épicerie!) Et Michael lui dit chaleureusement de “le prendre comme une merde”.

